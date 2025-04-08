Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Interier

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Živali

Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Ste že pospravili božično drevo?

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Nekatere pasme psov se odlikujejo po svojem nežnem in prijetnem značaju, zaradi česar so zelo priporočljiva izbira za družine, še posebej tiste z majhnimi otroki. Zaradi odraščanja z živaljo postanemo bolj sočutni in razumevajoči. Preverite, če se med pasmami v nadaljevanju skriva tudi prava za vas.

Triki

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa

Ko se praznični vrvež umiri in se dom končno vrne v običajen ritem, se pogosto znajdemo pred kupom nalog, ki jih je pustilo praznovanje.

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Naravno

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa

Poznate ta zanimiv trend, ki naj bi koristil sprostitvi misli in telesa ter vaše vsakodnevno prhanje spremenil v spa doživetje? Zanj pravzaprav potrebujete le vejico ali še bolje šopek evkaliptusa.

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Sobne rastline

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve

Rumenenje listov je eden najpogostejših znakov, da rastlina doživlja stres.

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Gospodinjstvo

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela

Ohraniti bela oblačila v brezhibnem stanju je včasih lažje reči kot uresničiti. Čeprav se v omari znajdejo v najrazličnejših oblikah in materialih – od občutljivih in nežnih tkanin do rjuh in brisač, ki so bolj vzdržljive – imajo vse eno skupno stvar, to je, da želimo ohraniti njihovo belino.

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Rože in vrt

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo

Ohrovt, brstični ohrovt, motovilec, por, repa in rumena koleraba so znane kot trdožive vrtnine, zato tudi v tem času 'vztrajajo' na zelenjavnem vrtu, sicer pa ta pozimi počiva. A to ne pomeni, da ljubiteljski vrtičkarji v teh dneh nimajo kaj početi ...

Uporabno dovoljenje: kdaj ga potrebujete in kaj prinaša nova zakonodaja?
Gradnja

Uporabno dovoljenje: kdaj ga potrebujete in kaj prinaša nova zakonodaja?

Veliko lastnikov starejših hiš se šele ob prodaji ali obnovi prvič sreča z izrazom uporabno dovoljenje. Gre za dokument, ki potrjuje, da je stavba zgrajena skladno z gradbenim zakonom in da je varna za uporabo. Vsaka nova hiša mora imeti uporabno dovoljenje, saj se brez njega uradno ne sme uporabljati ali vseliti.

Živali

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?

Zimski sprehodi so lahko čudoviti, a hkrati zahtevajo več pozornosti, ko gre za dobrobit psa.

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Triki

Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo

Opažate, da vaša posoda po pranju v pomivalnem stroju ostaja mokra ali pa se na njej celo ujame voda? Če se večje količine vode ujamejo v kozarec, lonec ali drugo posodo, je rešitev enostavna – prihodnjič ga obrnite tako, da bo voda lahko normalno iztekla ali pa izvlečni predal postavite nekoliko bolj postrani, v kolikor vaš stroj to omogoča. Vendar pa se še posebno na plastiki pogosto naberejo kapljice vode, ki jih pomivalni stroj ne uspe posušiti. Kaj storiti v takem primeru, razkriva spodnji video, objavljen na Instagramu.

Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Dom

Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje

Sanjska rešitev za bliskovito osvežitev perila? Hitri program pranja lahko spremeni vašo rutino! Naučite se trikov strokovnjakov, da bo vaše perilo v le nekaj minutah zares čisto, sveže in sijoče, medtem ko prihranite energijo!

To morate vedeti, če uporabljate vrečke iz blaga
Okolje

To morate vedeti, če uporabljate vrečke iz blaga

Čeprav se vsi strinjamo, da so vrečke za večkratno uporabo za okolje dosti boljše od plastičnih, strokovnjaki opozarjajo, da lahko v določenih primerih ogrozijo naše zdravje. Preberite, v čem je težava in kako jo lahko rešite, ne da bi jih morali vreči stran.

Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Vrt

Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas

Liči je tropsko širokolistno zimzeleno drevo, ki izvira iz Kitajske. Čeprav se najpogosteje goji zaradi plodov, ki so odličnega okusa, pa veliko drevo na vrtu nudi tudi prijetno senco, kar je njegova dodatna prednost. Na naših vrtovih in sadovnjakih med sadnim drevjem zagotovo ni prva izbira, kar pa ne pomeni, da ni možnosti za njegovo rast in uspevanje.

Arhiv
VIDEOTEKA + Arhiv
V Italiji odkrili več tisoč dinozavrovih stopinj
V Italiji odkrili več tisoč dinozavrovih stopinj 00:55
Delovna akcija je mnogim postala prelomnica v življenju.
Delovna akcija je mnogim postala prelomnica v življenju. 01:57
Postavitev skulpture 5-metrskega kurenta
Postavitev skulpture 5-metrskega kurenta 00:36
Tako je peščeni vihar prešel Phoenix
Tako je peščeni vihar prešel Phoenix 00:24
Dušan Kaplan o poletnem vremenu
Dušan Kaplan o poletnem vremenu 03:56
Miško, zvezda reške mestne hiše
Miško, zvezda reške mestne hiše 00:51
Prenova doma osvetlila življenje Suzane in Sare
Prenova doma osvetlila življenje Suzane in Sare 01:07
Po letih nasilja se je odločila, da bo končno vzela življenje v svoje roke
Po letih nasilja se je odločila, da bo končno vzela življenje v svoje roke 01:24
Po dolgih dveh letih se bosta končno vrnila v skupen dom
Po dolgih dveh letih se bosta končno vrnila v skupen dom 01:03
Mladiča pravolka sta na svet pokukala 1. oktobra lani
Mladiča pravolka sta na svet pokukala 1. oktobra lani 00:29
VEČ VIDEOV
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Triki

Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Ste že pospravili božično drevo?

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative

10 zanimivih dejstev o drevesih
Okolje

10 zanimivih dejstev o drevesih

Anketa
Arhiv
Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?

Ste že pospravili božično drevo?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
špinača
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437