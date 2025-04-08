Triki

Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo

Opažate, da vaša posoda po pranju v pomivalnem stroju ostaja mokra ali pa se na njej celo ujame voda? Če se večje količine vode ujamejo v kozarec, lonec ali drugo posodo, je rešitev enostavna – prihodnjič ga obrnite tako, da bo voda lahko normalno iztekla ali pa izvlečni predal postavite nekoliko bolj postrani, v kolikor vaš stroj to omogoča. Vendar pa se še posebno na plastiki pogosto naberejo kapljice vode, ki jih pomivalni stroj ne uspe posušiti. Kaj storiti v takem primeru, razkriva spodnji video, objavljen na Instagramu.