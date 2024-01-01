Med vsemi ogrevalnimi sistemi, ki so trenutno na voljo, veliko strokovnjakov kot najkvalitetnejšo in dolgoročno najbolj varčno rešitev priporoča toplotno črpalko. A tudi pri toplotnih črpalkah je možnosti več, ponudnikov ravno tako, zato se nikar ne prenaglite z nakupom ampak se posvetujte s strokovnjakom. Preden pa sprejmete končno odločitev, morate vedeti kaj toplotna črpalka pravzaprav je, kako deluje, ali se vam nakup izplača in na kaj vse morate biti še pozorni.
IR panel je naprava, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih za dodatno ogrevanje prostorov. Predstavljajo sodobno obliko ogrevanja in omogočajo nastavljanje želene temperature v dotičnih prostorih. Nekateri trdijo, da tudi nižje stroške ogrevanja. Poglejmo si nekaj več o njih.
Ko govorimo o koreniti prenovi hiše ali stanovanja, se pojavi tudi vprašanje o širitvah oziroma prerazporeditvah prostorov, kar vključuje stenske preboje ali celo rušenje posameznih sten. V katere grajene dele stavbe pa sploh lahko posegamo, da bo tudi po teh objekt še vedno potresno varen in naše bivanje v njem ne bo ogroženo?
Želja vsakega posameznika je, da bi si ustvaril dom, ki bi bil topel in domač. Želimo si prostor pod soncem, ki bi bil samo naš, v njem pa bi se počutili varne in sprejete. Ko opremljamo svoje novo stanovanje ali se odločimo za renovacijo starega, smo vedno soočeni s številnimi odločitvami, kako in kaj izbrati. Med eno od bolj zahtevnih stvari sodi izbira poda. Kakšna tla izbrati za naš dom? Najpogostejša izbira je tista med laminatom in parketom.
Da življenjske zgodbe niso vedno lahke, še manj pa srečne, smo se ob gledanju oddaje Delovna akcija že navadili. A vseeno nas tragične in žalostne zgodbe vedno zadenejo naravnost v srce. Nič drugače ni bilo tokrat, ko se je Delovna akcija odločila pomagati družini Zajfrid.
Kakšni so trendi gradnje po svetu in pri nas? Kratek odgovor je, da gre vse v smeri montažne gradnje, pri kateri pa smo Slovenci še nekoliko skeptični. Po mnenju prvega moža Delovne akcije Bojana Žlebnika neupravičeno. Montažna gradnja je v svetu namreč najbolj priljubljen način gradnje hiš, mi pa nekoliko zaostajamo, tako s trendi kot miselnostjo.
Neučinkovita izolacija je v večini primerov krivec za enormne in nepotrebne stroške. Naj si bo govor o prenavljanju ali novogradnji, ne pravijo brez razloga, da je kakovostna izolacija vredna zlata.
Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Kdaj, predvsem pa, za kaj ga potrebujemo?
Suha gradnja je po svetu in pri nas vedno bolj priljubljena. Zakaj se zanjo odloča vedno več ljudi, kaj sploh je suha gradnja in seveda, kakšne so njene prednosti, pa tudi slabosti?
V prvi oddaji že tretje sezone priljubljene Delovne akcije smo spoznali upokojenko Zdenko. Pozitivno žensko in borko z neverjetno močno energijo, hkrati pa osebo z izjemno težko zgodbo, nizko pokojnino in osebo, ki si prenove dotrajanega stanovanja preprosto ni mogla privoščiti. Voditeljica Ana, Bojan in njuni mojstri so odprli novo sezono Delovne akcije z izjemno težko zgodbo Zdenke, a kot vedno jim je tudi tokrat uspela prečudovita prenova!
Pasivne hiše so tiste hiše, ki so na prvi pogled povsem običajne, a zanje veljajo drugačni standardi. Predvsem je značilna specifična konstrukcija in razlika v materialih, veliko ljudi pa je presenečenih, ko izve, da so pasivne hiše praktično 'brez ogrevanja'.
V soboto se na POP TV vrača ekipa Delovne akcije z voditeljico Ano Praznik na čelu. Z mojstri bo že v tretji sezoni priljubljene oddaje zavihala rokave, obnavljala domove, predvsem pa ponovno risala nasmehe na obraz tistim ljudem, ki so skoraj že pozabili, da sreča obstaja.