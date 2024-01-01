Bojanovi nasveti

Laminat ali parket?

Želja vsakega posameznika je, da bi si ustvaril dom, ki bi bil topel in domač. Želimo si prostor pod soncem, ki bi bil samo naš, v njem pa bi se počutili varne in sprejete. Ko opremljamo svoje novo stanovanje ali se odločimo za renovacijo starega, smo vedno soočeni s številnimi odločitvami, kako in kaj izbrati. Med eno od bolj zahtevnih stvari sodi izbira poda. Kakšna tla izbrati za naš dom? Najpogostejša izbira je tista med laminatom in parketom.