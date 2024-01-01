Dominvrt.si
Vse, kar morate vedeti, ko se odločate za laminat
Vse, kar morate vedeti, ko se odločate za laminat

Simbolični pomen rastlin, ki jih pogosto sadimo na grobove
Simbolični pomen rastlin, ki jih pogosto sadimo na grobove

Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo
Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo

Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno
Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno

Znaki, ki kažejo, da vas ima pes zares rad
Znaki, ki kažejo, da vas ima pes zares rad

Toplotna črpalka - kaj morate vedeti, preden se odločite za nakup?
Toplotna črpalka - kaj morate vedeti, preden se odločite za nakup?

Med vsemi ogrevalnimi sistemi, ki so trenutno na voljo, veliko strokovnjakov kot najkvalitetnejšo in dolgoročno najbolj varčno rešitev priporoča toplotno črpalko. A tudi pri toplotnih črpalkah je možnosti več, ponudnikov ravno tako, zato se nikar ne prenaglite z nakupom ampak se posvetujte s strokovnjakom. Preden pa sprejmete končno odločitev, morate vedeti kaj toplotna črpalka pravzaprav je, kako deluje, ali se vam nakup izplača in na kaj vse morate biti še pozorni.

IR paneli - kaj morate vedeti?

IR panel je naprava, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih za dodatno ogrevanje prostorov. Predstavljajo sodobno obliko ogrevanja in omogočajo nastavljanje želene temperature v dotičnih prostorih. Nekateri trdijo, da tudi nižje stroške ogrevanja. Poglejmo si nekaj več o njih.

Stene - katere lahko v domu sploh rušimo?
Stene - katere lahko v domu sploh rušimo?

Ko govorimo o koreniti prenovi hiše ali stanovanja, se pojavi tudi vprašanje o širitvah oziroma prerazporeditvah prostorov, kar vključuje stenske preboje ali celo rušenje posameznih sten. V katere grajene dele stavbe pa sploh lahko posegamo, da bo tudi po teh objekt še vedno potresno varen in naše bivanje v njem ne bo ogroženo?

Laminat ali parket?
Laminat ali parket?

Želja vsakega posameznika je, da bi si ustvaril dom, ki bi bil topel in domač. Želimo si prostor pod soncem, ki bi bil samo naš, v njem pa bi se počutili varne in sprejete. Ko opremljamo svoje novo stanovanje ali se odločimo za renovacijo starega, smo vedno soočeni s številnimi odločitvami, kako in kaj izbrati. Med eno od bolj zahtevnih stvari sodi izbira poda. Kakšna tla izbrati za naš dom? Najpogostejša izbira je tista med laminatom in parketom.

Ana je tokrat potrkala na vrata šestčlanski družini
Ana je tokrat potrkala na vrata šestčlanski družini

Da življenjske zgodbe niso vedno lahke, še manj pa srečne, smo se ob gledanju oddaje Delovna akcija že navadili. A vseeno nas tragične in žalostne zgodbe vedno zadenejo naravnost v srce. Nič drugače ni bilo tokrat, ko se je Delovna akcija odločila pomagati družini Zajfrid.

Prvi mož Delovne akcije o trendih gradnje po svetu in pri nas
Prvi mož Delovne akcije o trendih gradnje po svetu in pri nas

Kakšni so trendi gradnje po svetu in pri nas? Kratek odgovor je, da gre vse v smeri montažne gradnje, pri kateri pa smo Slovenci še nekoliko skeptični. Po mnenju prvega moža Delovne akcije Bojana Žlebnika neupravičeno. Montažna gradnja je v svetu namreč najbolj priljubljen način gradnje hiš, mi pa nekoliko zaostajamo, tako s trendi kot miselnostjo.

Krivec za visoke stroške pri ogrevanju

Neučinkovita izolacija je v večini primerov krivec za enormne in nepotrebne stroške. Naj si bo govor o prenavljanju ali novogradnji, ne pravijo brez razloga, da je kakovostna izolacija vredna zlata.

Geodetski načrt - za kaj ga potrebujemo?
Geodetski načrt - za kaj ga potrebujemo?

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Kdaj, predvsem pa, za kaj ga potrebujemo?

Suha gradnja in vse, kar morate vedeti o njej
Suha gradnja in vse, kar morate vedeti o njej

Suha gradnja je po svetu in pri nas vedno bolj priljubljena. Zakaj se zanjo odloča vedno več ljudi, kaj sploh je suha gradnja in seveda, kakšne so njene prednosti, pa tudi slabosti?

Ganljiva življenjska zgodba upokojenke Zdenke, ob kateri so se nam orosile oči
Ganljiva življenjska zgodba upokojenke Zdenke, ob kateri so se nam orosile oči

V prvi oddaji že tretje sezone priljubljene Delovne akcije smo spoznali upokojenko Zdenko. Pozitivno žensko in borko z neverjetno močno energijo, hkrati pa osebo z izjemno težko zgodbo, nizko pokojnino in osebo, ki si prenove dotrajanega stanovanja preprosto ni mogla privoščiti. Voditeljica Ana, Bojan in njuni mojstri so odprli novo sezono Delovne akcije z izjemno težko zgodbo Zdenke, a kot vedno jim je tudi tokrat uspela prečudovita prenova!

Pasivna hiša
Pasivna hiša

Pasivne hiše so tiste hiše, ki so na prvi pogled povsem običajne, a zanje veljajo drugačni standardi. Predvsem je značilna specifična konstrukcija in razlika v materialih, veliko ljudi pa je presenečenih, ko izve, da so pasivne hiše praktično 'brez ogrevanja'.

Delovna akcija se vrača s tragično zgodbo Zdenke

V soboto se na POP TV vrača ekipa Delovne akcije z voditeljico Ano Praznik na čelu. Z mojstri bo že v tretji sezoni priljubljene oddaje zavihala rokave, obnavljala domove, predvsem pa ponovno risala nasmehe na obraz tistim ljudem, ki so skoraj že pozabili, da sreča obstaja.

