Pri prenovi starejših hiš je pravilno načrtovanje ključnega pomena. Na to opozarja tudi prvi mož Delovne akcije, izkušeni mojster Bojan Žlebnik, ki se že desetletja srečuje s pastmi, ki jih skrivajo adaptacije. Po njegovih besedah številne nevarnosti na prvi pogled niso vidne, kar pomeni, da mora biti projekt dobro zamišljen že pred začetkom del. Žlebnik poudarja, da so pri adaptacijah mnogi elementi objekta skriti in jih lahko razkrijemo šele med posegi. Ravno zato je znanje izkušenih mojstrov izjemno pomembno, saj ti znajo predvideti težave, ki jih lastnik pogosto ne opazi. Posebej pri starejših stavbah je treba razumeti konstrukcijo, materiale in logiko prvotne gradnje, je dejal v pogovoru za našo stran dominvrt.si.

Nepričakovane nevarnosti pod površjem

Čeprav gre redko za ekstremne primere, je Žlebnik v praksi naletel že na številne nepredvidljive situacije. Poudarja, da je na Primorskem zaradi ostankov prve svetovne vojne pri izkopavanjih potrebna posebna previdnost. V takšnih primerih je treba delo takoj ustaviti, saj lahko že nepremišljen premik sproži nevarnost. "Če naletite na kaj sumljivega, nikar ne nadaljujte z delom. Tam se lahko res hitro zgodi nesreča," opozarja Žlebnik.

Stare inštalacije – tihi sprožilec požara

icon-expand Bojan Žlebnik, prvi mož Delovne akcije FOTO: POP TV

Ena največjih skritih pasti starejših objektov so električne in druge inštalacije. Žlebnik izpostavlja, da ljudje pogosto menijo, da je dovolj zamenjati le del vodnikov ali cevi, a takšni kompromisi so lahko zelo tvegani. Pri starih električnih inštalacijah je delna menjava po njegovih besedah neprimerna, saj uvaja neravnovesje med novimi in starimi materiali, hkrati pa oteži ustrezno kontrolo kakovosti. To lahko privede do preobremenitev in celo požara. "Pri elektriki ni prostora za polovičarstvo. Zamenjati je treba vse – od vodnikov do zaščitnih elementov. Le tako je hiša varna," pravi izkušen mojster.

Vlaga – sovražnik vsakršne konstrukcije

Vlaga je še ena od pogostih težav v starejših domovih. Ne glede na to, ali gre za les, beton ali druge materiale, dolgotrajna izpostavljenost vlagi lahko resno oslabi konstrukcijo. Pri novogradnjah se temu posveča veliko pozornosti, saj sodobna gradnja vključuje pravilno hidroizolacijo ter zaščito pred dvigajočo vlago. Pri prenovah pa je situacija bolj zapletena. Vlago je treba najprej natančno diagnosticirati, nato pa se strokovno lotiti sanacije. Po Žlebnikovih besedah je to proces, ki ga ne gre prepustiti naključju ali hitrim rešitvam.

Adaptacija – projekt, ki zahteva strokovnost