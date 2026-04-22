Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo pri samostojnem delu

Samostojna gradnja ali obnova hiše se marsikomu zdi način, kako prihraniti denar. Toda v praksi se prav zaradi napačnih odločitev stroški pogosto povečajo. Gradnja hiše zahteva strokovno znanje, saj lahko že majhne napake dolgoročno povzročijo resne težave. Na to opozarja tudi Bojan Žlebnik, mojster, ki ga gledalci dobro poznajo iz oddaje Delovna akcija. Njegovo sporočilo je jasno: več materiala še ne pomeni boljše in varnejše hiše. "Če si v gradbeništvu dovolj podučen, lahko marsikaj narediš sam. A gradnja brez strokovnega nadzora je pogosto napačna odločitev," poudarja Žlebnik.

Zakaj je gradnja brez strokovnjaka tvegana?

Slovenci smo vajeni, da se številnih del lotimo sami, vendar se to pri gradnji hitro zalomi. Največja težava je napačna presoja: ljudje pogosto podcenjujemo zahtevnost konstrukcije ali pa z materiali pretiravamo. Pri tem ne gre le za končni videz hiše, temveč predvsem za njeno statiko, trajnost in varnost.

Toplotna izolacija hiše: zakaj več ni vedno bolje

Ena najpogostejših napak pri gradnji in obnovi hiš je neustrezna debelina toplotne izolacije. Pogosto prevlada logika, da bo debelejša izolacija nujno pomenila boljšo energijsko učinkovitost. "Ko se odločamo za 20 ali 25 centimetrov izolacije, moramo vedeti, da lahko konstrukciji celo škodujemo," opozarja Bojan Žlebnik. Debelina izolacije mora biti natančno izračunana s pomočjo gradbene fizike, saj je odvisna od: - tipa objekta, - obstoječe konstrukcije, - materialov nosilnih sten, - toplotnih mostov. Naključne odločitve v tem primeru preprosto niso primerne.

Preveč železa ne pomeni boljše statike

Podobna napaka se pogosto pojavlja pri armiranobetonskih konstrukcijah. Laiki menijo, da bodo z dodatnim železom izboljšali varnost hiše, kar pa ne drži. "Če v ploščo dodamo več železa, s tem ne izboljšamo statične zasnove hiše. Objekt lahko celo dodatno obremenimo," pojasnjuje Žlebnik. Večja teža konstrukcije zahteva popolnoma drugačne statične izračune, zato je pri armiranju nujno slediti projektnim smernicam.

Strokovni nadzor pri gradnji ni strošek, ampak naložba