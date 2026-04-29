Gradnja ali prenova doma je za večino ljudi ena največjih življenjskih investicij. Kljub temu pa se ravno pri začetnih korakih največkrat zgodi napaka, ki pozneje povzroči podiranje, dodatne stroške in precej slabe volje. Ključna težava? Pomanjkanje dobrega načrtovanja. Kot opozarja gradbeni strokovnjak Bojan Žlebnik, ki je tudi glavni mojster v oddaji Delovna akcija, ljudje prepogosto začnejo s projektom stihijsko, brez jasnega pregleda nad tem, kaj vse jih čaka.

Brez jasnega načrta ni uspešne gradnje

"Najpogosteje se izgublja pri tem, ker ljudje ne planirajo prej, kaj je treba narediti na projektu," pojasnjuje Žlebnik. Namesto da bi si vzeli čas za pripravo natančnega popisa del in materialov, se mnogi lotijo dela sproti – odločitve pa sprejemajo šele, ko so že na gradbišču.

icon-expand Bojan Žlebnik, prvi mož Delovne akcije FOTO: POP TV

Tak pristop skoraj vedno pripelje do težav. Ko je nekaj že vgrajeno, se pogosto izkaže, da rešitev ni niti funkcionalna niti estetsko primerna. Rezultat so rušenja, popravki in dodatni stroški, ki bi se jim z dobrim načrtom lahko povsem izognili.

Popisi del in materialov niso birokracija, temveč zaščita

Eden najpomembnejših korakov pred začetkom gradnje ali prenove je kakovosten popis del in materialov. Ta ne služi zgolj izvajalcem, temveč predvsem investitorju. S tem, da naredimo dober popis, najdemo dobre materiale in te tudi pravilno uporabljamo, si dolgoročno prihranimo veliko težav, poudarja sogovornik. Popis omogoča boljšo primerjavo ponudb, natančnejši nadzor nad stroški in manj neprijetnih presenečenj med samo izvedbo.

Pazite se navideznih prihrankov pri materialih

Posebna past so tudi materiali. Trg je poln akcij, popustov in oglaševalskih trikov, ki obljubljajo velike prihranke, v praksi pa lahko pomenijo slabšo kakovost ali neustrezne rešitve. Zelo poceni material pogosto pomeni, da mislimo, da smo prihranili, v resnici pa si dolgoročno naredimo škodo, opozarja Žlebnik. Slabi materiali se hitreje obrabijo, jih je težje vgraditi ali pa sploh niso primerni za konkretno uporabo.

Kdaj je čas za strokovnjake? Takoj na začetku

Če niste strokovnjak, se tega dela ne lotevajte sami. Gradbeni strokovnjak Bojan Žlebnik