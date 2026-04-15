Nakup stare nepremičnine: kaj preveriti, kdaj poklicati statika in na kaj biti pozoren že ob prvem ogledu

Nakup stare nepremičnine je lahko dobra naložba, vendar hkrati prinaša tudi številna tveganja. Nekaterih težav ni mogoče odpraviti zgolj z obnovo, zato je ključno, da kupec zna prepoznati opozorilne znake že pred podpisom pogodbe. Na kaj je torej treba biti pozoren in kdaj je nujno vključiti strokovnjake?

Kaj preveriti pri nakupu stare nepremičnine?

Po besedah Bojana Žlebnika, strokovnjaka iz oddaje Delovna akcija, je prvi in najpomembnejši korak preverjanje lastništva in legalnosti objekta. Kupec mora preveriti, ali je nepremičnina pravilno vpisana v zemljiško knjigo in ali je bila zgrajena skladno z vsemi potrebnimi dovoljenji.

V praksi se namreč pogosto dogaja, da se prodajajo hiše ali njihovi deli, ki nimajo ustrezne dokumentacije. Težava pri tem ni nujno sama gradnja, temveč prav dokumenti, ki so potrebni, da objekt pravno sploh lahko obstaja. Če so deli hiše dograjeni na črno ali niso bili nikoli uradno evidentirani, lahko to kasneje pomeni resne zaplete – od nezmožnosti obnove do težav pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ali celo pri nadaljnji prodaji nepremičnine.

Preberi še Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika

Kdaj je nujno vključiti statika?

Statik ima pri obnovah in adaptacijah ključno vlogo. Žlebnik poudarja, da bi moral biti statik prvi strokovnjak, ki se ga vključi pri kakršnem koli resnejšem posegu v objekt. Njegova naloga je zagotoviti, da objekt – kljub posegom – še vedno varno stoji. Vsaka nepremičnina temelji na konstrukciji, zato so posegi brez strokovne presoje lahko zelo nevarni. Odstranjevanje sten, spreminjanje odprtin ali nadgradnje brez statične presoje lahko ogrozijo stabilnost celotne hiše. Statik s svojimi izračuni in ocenami poskrbi, da se morebitna tveganja pravočasno odkrijejo in ustrezno rešijo.

Preberi še Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti

Katera vizualna znamenja lahko takoj opozorijo na konstrukcijske težave?

Eden prvih in najbolj očitnih znakov morebitnih statičnih težav so razpoke na stenah. A vse razpoke niso enake in ne pomenijo vedno istega problema. Če so razpoke diagonalne, to pogosto nakazuje na resnejšo statično problematiko. Takšne razpoke lahko pomenijo, da konstrukcija ni več pravilno obremenjena ali da je prišlo do premikov v nosilnih elementih. Po drugi strani so horizontalne razpoke pogosteje povezane s posedanjem objekta ali temeljev. To pomeni, da se je del hiše sčasoma nekoliko pogreznil, kar se je potem pokazalo na zidovih. Čeprav je tudi to lahko resen problem, je vzrok drugačen in zahteva drugačen pristop k sanaciji. Kot poudarja Žlebnik, so prav razpoke pogosto prvi pokazatelj, da z nepremičnino nekaj ni v redu. Zato jih pri ogledu stare hiše nikakor ne gre prezreti ali jih odpraviti zgolj z estetskimi posegi, kot je kitanje ali barvanje.