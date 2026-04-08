Izbira pravega ogrevalnega sistema močno vpliva na udobje, stroške in energetsko učinkovitost doma. Vprašanje, ali izbrati talno ogrevanje ali radiatorje, je zato eno najpogostejših pri gradnji in prenovah. Strokovnjak Bojan Žlebnik, ki ga poznamo iz oddaje Delovna akcija, je za našo spletno stran dominvrt.si razložil, kdaj izbrati katerega in zakaj kombinacija pogosto ni najboljša rešitev.
Talno ogrevanje: enakomerna toplota in visoko udobje
Vsa ogrevalna telesa morajo najprej ogreti zrak v prostoru, pri talnem ogrevanju pa toplota narašča od tal navzgor. To pomeni bolj naravno in prijetno ogrevanje celotne prostornine zraka.
"Pri talnem gretju se najprej ogrevajo tla, nato pa celotna masa zraka nad njimi. Toplota se razporedi bolj enakomerno kot pri radiatorjih," je pojasnil Žlebnik.
Zaradi nizke potrebne temperature vode (običajno 28–35 stopinj Celzija) je talno ogrevanje tudi izjemno učinkovito in dobro deluje s toplotnimi črpalkami.
Radiatorji: najboljša rešitev pri starejših hišah
V starejših objektih je vgradnja talnega ogrevanja pogosto zelo zahtevna, saj zahteva posege v tla in večjo višino estrihov.
"Pri adaptacijah je izvedba talnega gretja bistveno težja. V takih primerih se radiatorji lažje vgradijo in sistem se hitreje postavi," pravi Žlebnik.
Radiatorji lahko delujejo pri višjih temperaturah (50–70 stopinj Celzija) in so primerni za obstoječe napeljave v starejših hišah.
Kombinacija talnega ogrevanja in radiatorjev? Tehnično možna, a kompleksna
Veliko lastnikov želi uporabljati oba sistema, vendar to ni vedno optimalno.
Razlog:
- talno ogrevanje deluje na nižjih temperaturah,
- radiatorji pa potrebujejo višje temperature.
"Za kombinacijo bi morali vgraditi dodatne ventile, mešalne enote in regulacijo. To je izvedljivo, a precej zapleteno in poveča stroške," pojasni strokovnjak.
Končna odločitev: pri novogradnjah talno, pri prenovah radiatorji
- Novogradnje: talno ogrevanje je najboljša in najudobnejša izbira.
- Prenove starejših objektov: radiatorji omogočajo hitrejšo in cenejšo izvedbo.
Žlebnik poudarja, da je vedno treba gledati na izvedljivost in stanje objekta, saj napačna izbira vodi v dodatne stroške in tehnične zaplete.
