Izbira pravega ogrevalnega sistema močno vpliva na udobje, stroške in energetsko učinkovitost doma. Vprašanje, ali izbrati talno ogrevanje ali radiatorje, je zato eno najpogostejših pri gradnji in prenovah. Strokovnjak Bojan Žlebnik , ki ga poznamo iz oddaje Delovna akcija , je za našo spletno stran dominvrt.si razložil, kdaj izbrati katerega in zakaj kombinacija pogosto ni najboljša rešitev.

Vsa ogrevalna telesa morajo najprej ogreti zrak v prostoru, pri talnem ogrevanju pa toplota narašča od tal navzgor. To pomeni bolj naravno in prijetno ogrevanje celotne prostornine zraka.

"Pri talnem gretju se najprej ogrevajo tla, nato pa celotna masa zraka nad njimi. Toplota se razporedi bolj enakomerno kot pri radiatorjih," je pojasnil Žlebnik.

Zaradi nizke potrebne temperature vode (običajno 28–35 stopinj Celzija) je talno ogrevanje tudi izjemno učinkovito in dobro deluje s toplotnimi črpalkami.