Tapete so se v zadnjih letih znova vrnile v domove – ne le kot dekorativni poudarek, temveč kot učinkovit način, kako prostoru hitro dodati značaj. Dobra novica? Tapetiranja se lahko lotite tudi sami, če imate pravo podlago, nekaj potrpljenja in osnovne pripomočke.

Ključ je v primerni podlagi

Preden se lotite tapetiranja, je najpomembnejši korak priprava stene, je dejal mojster iz oddaje Delovna akcija. Podlaga mora biti ravna in gladka, brez izboklin, razpok ali drobljivega ometa. Če stena ni povsem gladka, jo je treba prej popraviti ali izravnati, sicer tapeta ne bo lepo prijela in končni videz ne bo takšen, kot ste si ga zamislili.

Priprava lepila in tempo dela

icon-expand Stena mora biti čista. FOTO: POP TV

Ko je podlaga pripravljena, sledi priprava lepila. Pomembno je, da delate zbrano in brez daljših prekinitev, saj je treba tapete lepiti, ko je lepilo sveže in optimalno pripravljeno. Ena od prednosti je, da lahko z istim lepilom tapete po potrebi še dodatno utrdite – tudi kakšen teden ali dva pozneje, če se kje pojavijo robovi ali stik popusti.

Pripomočki, ki olajšajo delo

Za uspešno tapetiranje ne potrebujete veliko orodja, nekaj pa ga le mora biti pri roki. Najpogosteje se uporabljajo: - valjčki ali gladilke, s katerimi iz tapete iztisnete zračne mehurčke, - oster nož za natančno obrezovanje robov, - ter – ne nazadnje – roke, ki so pri končnem glajenju pogosto najboljši pripomoček. Posebno pozornost je treba nameniti ravno zračnim mehurčkom. Z nežnim, a vztrajnim glajenjem od sredine proti robovom jih lahko učinkovito odstranite in poskrbite, da se tapeta lepo oprime podlage.

Natančnost pri stikih in zaključkih

icon-expand Poskrbite, da se tapeta lepo oprime podlage. FOTO: POP TV

Ko je tapeta nameščena, sledi obrezovanje odvečnega materiala na robovih. Pri tem je treba biti natančen, zlasti pri stikih med posameznimi pasovi tapete. Prav ti stiki razkrijejo, ali je delo opravil izkušen mojster ali nekdo, ki se tapetiranja loteva prvič. Dobro položena tapeta ima namreč eno ključno lastnost: vzorci se popolnoma ujemajo, stiki niso vidni, prehodi pa delujejo naravno in čisto.

Potrpežljivost se obrestuje

Tapetiranje ni delo na hitro. Potrebni so čas, mirna roka in občutek za detajle. Če si vzamete dovolj časa in sledite osnovnim pravilom, je lahko končni rezultat več kot zadovoljiv – prostor pa bo dobil povsem novo podobo. To so res majhni nasveti, a prav ti pogosto ločijo povprečen rezultat od tistega, ki daje občutek mojstrske izvedbe – tudi pri domačem tapetiranju.