Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Dom
Interier Dekor Nepremičnine Praznično Domovi slavnih Še boljši dom in vrt
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Interier

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Ste že pospravili božično drevo?

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Ste že pospravili božično drevo?

Kdaj je pravi čas, da pospravite božično drevo? Kaj pravi tradicija? Prav tako preverite praktične nasvete in sodobne trende.

Dom

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako

Novo leto je odlična priložnost, da svojemu domu podarite svež začetek. Ko zmanjšamo navlako in ustvarimo več prostora, se ne spremeni le videza prostora, ampak se izboljša tudi naše počutje in energija. Raziskave in priporočila strokovnjakov vse bolj potrjujejo, da urejeni prostori pozitivno vplivajo na naše življenje, zato je vredno ta prehod izkoristiti za spremembe doma.

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Naravno

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa

Poznate ta zanimiv trend, ki naj bi koristil sprostitvi misli in telesa ter vaše vsakodnevno prhanje spremenil v spa doživetje? Zanj pravzaprav potrebujete le vejico ali še bolje šopek evkaliptusa.

Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Dom

Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje

Sanjska rešitev za bliskovito osvežitev perila? Hitri program pranja lahko spremeni vašo rutino! Naučite se trikov strokovnjakov, da bo vaše perilo v le nekaj minutah zares čisto, sveže in sijoče, medtem ko prihranite energijo!

Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Dom

Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?

Prazniki so čudoviti, a za seboj pustijo precej več kot le lepe spomine. Ko se zadnji gostje poslovijo in se dom umiri, se pokaže realnost: polni pulti, ostanki hrane, bleščice, konfeti, vosek, smrekove iglice in kupi embalaže.

Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Dom

Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?

Prazniki so čudoviti, a za seboj pogosto pustijo precej manj čudovite madeže. Prevrnjeni kozarci, mastni prigrizki, stopljena čokolada, vosek in barvni sokovi so med najpogostejšimi krivci, ki se hitro zažrejo v preproge in oblazinjeno pohištvo.

Praznično

Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev

Zima je čas, ko večina vrtnin izgubi sijaj, a obstajajo zunanje rastline, ki kljub nizkim temperaturam ohranjajo barvo in strukturo ter lahko postanejo čudovita osnova za božično dekoracijo.

Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Ekskluzivni vpogled: Jennifer Aniston in njena praznična eleganca
Domovi slavnih

Ekskluzivni vpogled: Jennifer Aniston in njena praznična eleganca

Jennifer Aniston je znana po svojem brezčasnem občutku za notranjo opremo, njena dnevna soba pa je odraz elegantne in hkrati domače estetike. V prazničnem času prostor izžareva toplino in vabljivost, kjer se prepletata prefinjen mid-century modern slog in pristna domačnost. Vsak detajl deluje premišljeno, a nikoli preveč pozersko.

Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Dom

Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce

Zima je čas, ko se več zadržujemo doma, zato hitro opazimo drobne težave, ki jih v toplejših mesecih spregledamo: suh zrak, zaprašeni koti, počasno sušenje perila in občutek, da se nered kopiči hitreje kot običajno.

6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
Dom

6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju

Požar, ki se lahko zaradi različnih dejavnikov vname v hiši ali stanovanju, ima neverjetno moč. Zaradi svoje sposobnosti nenadzorovanega širjenja lahko v le nekaj sekundah pusti grozljive posledice, za zdesetkanje doma pa je dovolj že nekaj minut. Imeti ustrezno zavarovalno polico, s katero ublažimo finančne posledice, je bistvenega pomena, a še bolj pomembno je, da se zavedamo možnih vzrokov ter s tem požar preprečimo ali ga vsaj čim prej omejimo, če do njega slučajno pride.

Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Dom

Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi

Vlaga, neprijetni vonji in plesen so pogosti problemi v številnih domovih, še posebej v zimskem obdobju ali v prostorih s slabšim prezračevanjem.

Interier

Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali

Dober spanec je bistvenega pomena prav za vsakega izmed nas. Če želite svojo spalno rutino še poglobiti, imate za to na voljo kar nekaj možnosti. Včasih pomaga že sprememba temperature v prostoru in nove rjuhe, ali pa morda potrebujete novo vzmetnico. Toda ali ste kdaj pomislili, da bi posteljo obrnili v drugo smer in si tako zagotovili boljši spalni položaj?

Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
Arhiv
Anketa
Arhiv
Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?

Ste že pospravili božično drevo?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
brstični ohrovt
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437