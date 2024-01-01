Kdaj je pravi čas, da pospravite božično drevo? Kaj pravi tradicija? Prav tako preverite praktične nasvete in sodobne trende.
Novo leto je odlična priložnost, da svojemu domu podarite svež začetek. Ko zmanjšamo navlako in ustvarimo več prostora, se ne spremeni le videza prostora, ampak se izboljša tudi naše počutje in energija. Raziskave in priporočila strokovnjakov vse bolj potrjujejo, da urejeni prostori pozitivno vplivajo na naše življenje, zato je vredno ta prehod izkoristiti za spremembe doma.
Poznate ta zanimiv trend, ki naj bi koristil sprostitvi misli in telesa ter vaše vsakodnevno prhanje spremenil v spa doživetje? Zanj pravzaprav potrebujete le vejico ali še bolje šopek evkaliptusa.
Sanjska rešitev za bliskovito osvežitev perila? Hitri program pranja lahko spremeni vašo rutino! Naučite se trikov strokovnjakov, da bo vaše perilo v le nekaj minutah zares čisto, sveže in sijoče, medtem ko prihranite energijo!
Prazniki so čudoviti, a za seboj pustijo precej več kot le lepe spomine. Ko se zadnji gostje poslovijo in se dom umiri, se pokaže realnost: polni pulti, ostanki hrane, bleščice, konfeti, vosek, smrekove iglice in kupi embalaže.
Prazniki so čudoviti, a za seboj pogosto pustijo precej manj čudovite madeže. Prevrnjeni kozarci, mastni prigrizki, stopljena čokolada, vosek in barvni sokovi so med najpogostejšimi krivci, ki se hitro zažrejo v preproge in oblazinjeno pohištvo.
Zima je čas, ko večina vrtnin izgubi sijaj, a obstajajo zunanje rastline, ki kljub nizkim temperaturam ohranjajo barvo in strukturo ter lahko postanejo čudovita osnova za božično dekoracijo.
Jennifer Aniston je znana po svojem brezčasnem občutku za notranjo opremo, njena dnevna soba pa je odraz elegantne in hkrati domače estetike. V prazničnem času prostor izžareva toplino in vabljivost, kjer se prepletata prefinjen mid-century modern slog in pristna domačnost. Vsak detajl deluje premišljeno, a nikoli preveč pozersko.
Zima je čas, ko se več zadržujemo doma, zato hitro opazimo drobne težave, ki jih v toplejših mesecih spregledamo: suh zrak, zaprašeni koti, počasno sušenje perila in občutek, da se nered kopiči hitreje kot običajno.
Požar, ki se lahko zaradi različnih dejavnikov vname v hiši ali stanovanju, ima neverjetno moč. Zaradi svoje sposobnosti nenadzorovanega širjenja lahko v le nekaj sekundah pusti grozljive posledice, za zdesetkanje doma pa je dovolj že nekaj minut. Imeti ustrezno zavarovalno polico, s katero ublažimo finančne posledice, je bistvenega pomena, a še bolj pomembno je, da se zavedamo možnih vzrokov ter s tem požar preprečimo ali ga vsaj čim prej omejimo, če do njega slučajno pride.
Vlaga, neprijetni vonji in plesen so pogosti problemi v številnih domovih, še posebej v zimskem obdobju ali v prostorih s slabšim prezračevanjem.
Dober spanec je bistvenega pomena prav za vsakega izmed nas. Če želite svojo spalno rutino še poglobiti, imate za to na voljo kar nekaj možnosti. Včasih pomaga že sprememba temperature v prostoru in nove rjuhe, ali pa morda potrebujete novo vzmetnico. Toda ali ste kdaj pomislili, da bi posteljo obrnili v drugo smer in si tako zagotovili boljši spalni položaj?