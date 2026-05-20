Kaj je dišeči lonček in zakaj je postal tako priljubljen?

Dišeči lonček ali tako imenovani "simmer pot" je preprosta metoda naravnega odišavljanja prostora, kjer se sestavine počasi segrevajo v vodi in sproščajo aromo v zrak. Po pojasnilih strokovnjakov za gospodinjstvo iz revije Good Housekeeping gre za eno najstarejših metod ustvarjanja prijetnega vonja v domu, ki je ponovno postala priljubljena zaradi trenda naravnega bivanja. Strokovnjaki za kakovost zraka v zaprtih prostorih iz organizacije Environmental Protection Agency opozarjajo, da lahko umetni osvežilci zraka vsebujejo snovi, ki vplivajo na občutljivost dihal, zato se vse več ljudi vrača k naravnim rešitvam, kot je dišeči lonček.

Kako pravilno pripravimo spomladanski dišeči lonček

Za osnovno pripravo potrebujemo: - lonec z vodo - izbrane naravne sestavine - štedilnik ali grelno ploščo Vodo segrejemo do rahlega vretja, nato dodamo sestavine in zmanjšamo temperaturo, da tekočina le rahlo brbota – a ne izhlapeva preveč. Dišeči lonček lahko deluje več ur, pri čemer se vonj postopoma sprošča in ustvarja prijetno vzdušje v prostoru.

icon-expand Dišave FOTO: Shutterstock

5 podrobnih spomladanskih receptov za dišeči lonček

1. Citrusi in meta za energijo in svežino - ena pomaranča (narezana) - ena limona (narezana) - pest sveže mete - dva litra vode Ta kombinacija je ena najbolj priljubljenih, saj citrusi ustvarijo čist in osvežujoč vonj. Po podatkih portala Better Homes and Gardens te arome pomagajo ustvariti občutek svežine in čistosti v prostoru, meta pa doda hladen, pomirjujoč učinek.

icon-expand Sivka in vanilja za sprostitev FOTO: Adobe Stock

2. Sivka in vanilja za sprostitev - suha sivka - vaniljev strok ali nekaj kapljic ekstrakta - dve skodelici vode Sivka je znana po svojem pomirjujočem učinku, kar potrjujejo tudi strokovnjaki iz Healthline, ki navajajo njene potencialne učinke na zmanjšanje stresa in boljšo sprostitev. Vanilja doda toplino in sladek pridih, ki ustvarja občutek domačnosti.

Preberi še Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline

3. Jabolko, cimet in klinčki za topel spomladanski dom - eno jabolko (narezano) - dve cimetovi palčki - nekaj klinčkov - voda Kot poroča Good Housekeeping, je ta kombinacija ena najbolj klasičnih za ustvarjanje domačega in prijetnega vonja. Čeprav jo pogosto povezujemo z jesenjo, je zaradi topline zelo priljubljena tudi v hladnejših spomladanskih večerih. 4. Rožmarin in limona za čisto in zeliščno aromo - svež rožmarin - ena limona - nekaj zrn popra - voda Rožmarin je zelišče, ki se pogosto uporablja za izboljšanje občutka mentalne jasnosti in osvežitve prostora. V kombinaciji z limono ustvari zelo čist, skoraj spa občutek v domu.

Preberi še Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža

icon-expand Sestavine se počasi segrevajo v vodi in sproščajo aromo v zrak. FOTO: Adobe Stock

5. Jagode in meta za sladko spomladansko svežino - nekaj svežih jagod - pest mete - nekaj kapljic vanilje - voda Ta recept je bolj sladek in saden. Po opisih kulinaričnih urednikov revije Martha Stewart Living je sadno-zeliščna kombinacija idealna za ustvarjanje lahkotnega in prijetnega vzdušja v spomladanskih mesecih.

Preberi še Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju

Koristni nasveti za boljši učinek

- vedno uporabljajte nizko temperaturo, da se vonj sprošča počasi - sestavine lahko večkrat uporabite, dokler ne izgubijo arome - lonček lahko prilagodite glede na letni čas in razpoloženje Strokovnjaki za domače okolje iz različnih gospodinjskih priročnikov poudarjajo, da je največja prednost dišečega lončka njegova prilagodljivost in naravnost brez kemičnih dodatkov. Spomladanski dišeči lonček je preprost, a izjemno učinkovit način, kako dom napolniti z naravnimi aromami. Z uporabo osnovnih sestavin, ki jih pogosto že imamo doma, lahko ustvarimo prijetno, sproščujoče in sveže okolje, ki izboljša počutje in vzdušje v prostoru.