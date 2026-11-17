Najprej opazite droben madež v kotu sobe. Morda malo temnejšo piko za omaro. Potem se začne luščiti barva. Čez nekaj časa pa v prostoru zaznate še tisti značilen vonj po vlagi. Večina ljudi v tem trenutku stori isto: madež očisti, steno prebarva ali kupi sredstvo proti plesni. Težava je, da se plesen pogosto vrne. Ne zato, ker bi izbrali napačen izdelek, ampak ker pravi vzrok ostane skrit. Preden posežete po čopiču, lahko doma naredite preprost preizkus, ki vam lahko pomaga ugotoviti, ali težave povzroča vlaga v prostoru ali pa prihaja iz same stene. Potrebujete le kos aluminijaste folije.

Ni vsaka vlaga enaka

To je ena najpogostejših zmot. Ko se v stanovanju pojavijo mokri madeži ali plesen, mnogi takoj posumijo na zamakanje. V resnici je pogosto krivec kondenzacija. Topel in vlažen zrak se na hladni steni ohladi, vodna para pa se spremeni v drobne kapljice. Enako kot se pozimi rosijo okna. To se pogosto dogaja v spalnicah, kopalnicah in prostorih, kjer sušimo perilo ali premalo zračimo. Obstaja pa tudi druga možnost. Vlaga lahko v steno prihaja od zunaj, skozi poškodovano fasado, slabo hidroizolacijo ali celo zaradi puščanja cevi. V tem primeru zgolj odstranjevanje plesni ne bo odpravilo težave.

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Test, ki vam vzame dve minuti

S čim imate torej opravka in kako naj ravnate? Postopek je presenetljivo preprost, o njem pa je poročal kanadski portal The Weather Network. Izberite del stene, kjer opažate madeže, luščenje barve ali druge znake vlage. Površino obrišite in osušite. Nato odrežite kos aluminijaste folije velik približno 20 x 20 centimetrov. Folijo namestite na steno in jo po vseh robovih dobro zalepite z lepilnim trakom, da med steno in folijo ne kroži zrak. Nato počakajte od 24 do 48 ur. Po dveh dneh preverite, kaj se je zgodilo.

icon-expand Test z aluminijasto folijo lahko pomaga ugotoviti, ali vlaga nastaja zaradi kondenzacije v prostoru ali prihaja iz same stene. FOTO: Shutterstock

Če je mokra zunanja stran folije

Če opazite kapljice na strani, obrnjeni proti prostoru, medtem ko je stena pod folijo suha, težavo najverjetneje povzroča kondenzacija. To pomeni, da je v zraku preveč vlage, poroča Jutarnji. Pogosti razlogi so: - sušenje perila v stanovanju, - premalo zračenja, - pogosto kuhanje, - dolgotrajno prhanje, - hladne zunanje stene. V takšnem primeru običajno največ pomaga redno in intenzivno prezračevanje. Veliko učinkovitejše je pet minut intenzivnega prepihovanja kot okno na kip več ur. Prav tako uporabljajte kuhinjsko napo, kopalniški ventilator in po potrebi celo razvlaževalnik zraka.

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Če je vlaga pod folijo

Povsem druga zgodba pa je, če po odstranitvi folije opazite vlago na strani ob steni ali pa je mokra sama stena. To lahko kaže, da voda prihaja iz konstrukcije objekta. Možni vzroki so: - poškodovana hidroizolacija, - zamakanje skozi fasado, - kapilarna vlaga, - puščanje vodovodnih cevi, - kondenzacija znotraj same stene. Takrat je pametno ukrepati čim prej, saj se težava sama od sebe praviloma ne odpravi. Nasprotno, sčasoma se lahko razširi še na večjo površino.

Tudi suh rezultat nekaj pove Če po dveh dneh na foliji ne opazite nobene vlage, to še ne pomeni, da težave ni. Vlaga se lahko pojavlja le ob določenih vremenskih razmerah, po močnem dežju ali med hladnimi zimskimi dnevi. Zato je smiselno test po potrebi ponoviti v obdobju, ko težavo najpogosteje opažate.

Plesen vedno pomeni opozorilo

icon-expand V teh primerih je treba raziskati, kje je vir težav. FOTO: Profimedia

Ne glede na to, kakšen rezultat pokaže test, plesni ni dobro ignorirati. Ameriška agencija EPA opozarja, da je treba najprej odpraviti vzrok vlage, šele nato čistiti ali prebarvati poškodovano površino. Če tega ne storimo, se lahko plesen hitro vrne. Neredko celo na istem mestu. Pri manjših površinah pomagajo specializirana sredstva proti plesni, zaščitne rokavice in dobro prezračevanje prostora. Če se plesen ponavlja ali se madeži širijo, pa je smiselno poiskati strokovni pregled.

Včasih ni največji problem plesen, ampak to, kar jo povzroča