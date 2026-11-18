Ko se temperature spustijo, marsikdo išče načine, kako iz radiatorjev iztisniti čim več toplote. Eden najbolj razširjenih nasvetov na spletu je, da za radiator namestite aluminijasto folijo, ki naj bi toploto odbijala nazaj v prostor. Na prvi pogled je rešitev poceni, preprosta in hitra.
Toda prav tu se skriva težava.
Strokovnjaki opozarjajo, da navadna kuhinjska aluminijasta folija ni namenjena uporabi za radiatorji. Če želite zmanjšati izgubo toplote skozi zunanjo steno, je bistveno varneje uporabiti namenske reflektivne izolacijske plošče ali folije, ki so izdelane posebej za takšno uporabo. Navadna aluminijasta folija lahko sčasoma propada, oksidira in izgubi svoje lastnosti, v določenih okoliščinah pa predstavlja tudi varnostno tveganje. Na to opozarjajo britanska potrošniška organizacija ter strokovnjaki s področja energetike in požarne varnosti, poroča Jutarnji.
Zakaj ljudje sploh lepijo folijo za radiator?
Če je radiator postavljen ob zunanjo steno, se del toplote izgublja skozi zid. Zato se je razširil nasvet, da za radiator namestimo odbojni material, ki toploto preusmeri nazaj v prostor.
Britanska potrošniška organizacija Which? pojasnjuje, da imajo lahko namenski reflektivni paneli smisel predvsem v starejših hišah in stanovanjih, kjer zunanje stene niso dobro izolirane. Njihov namen je zmanjšati izgubo toplote in nekoliko izboljšati učinkovitost ogrevanja.
Pri sodobnih objektih z dobro izolacijo pa so učinki običajno precej manjši.
Kje se skriva težava?
Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo videi, ki trdijo, da je navadna kuhinjska aluminijasta folija enako učinkovita kot namenski izolacijski materiali. Po mnenju energetskih strokovnjakov to ne drži.
Ker kuhinjska folija ni izdelana za dolgotrajno uporabo za viri toplote, lahko sčasoma oksidira, se poškoduje ali izgubi svoje lastnosti. Strokovnjaki zato svetujejo uporabo certificiranih materialov, ki so bili razviti prav za takšne pogoje.
Na previdnost opozarjajo tudi gasilci. Materiali, ki niso namenjeni uporabi v bližini ogrevalnih teles, lahko ob neprimerni namestitvi ali poškodbah predstavljajo dodatno tveganje.
Komu lahko reflektivni paneli najbolj koristijo?
Takšna rešitev je lahko koristna predvsem:
- v starejših hišah,
- v stanovanjih z neizoliranimi zunanjimi stenami,
- tam, kjer so radiatorji nameščeni neposredno ob hladni zunanji steni.
Kot navaja Energy Saving Trust, lahko reflektivni paneli pripomorejo k manjšim toplotnim izgubam in nekoliko izboljšajo energetsko učinkovitost doma. Ne gre za čudežno rešitev, lahko pa predstavljajo enega od manjših ukrepov za bolj gospodarno ogrevanje.
Večji prihranek lahko dosežete tudi drugače
Če želite letos porabiti manj energije, strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih ukrepov, ki so pogosto učinkovitejši od spletnih trikov:
- odzračite radiatorje pred začetkom zime (kako to storite, preberite v članku "Kako odzračiti radiator"),
- ne sušite perila neposredno na radiatorjih (več o tem si preberite v članku, "Kje v stanovanju sušiti perilo"),
- radiatorjev ne zastirajte z dolgimi zavesami (več o tem v članku "Načini, da ostaja dom topel"),
- preverite tesnjenje oken in vrat (več o tem v članku "Piskanje ali žvižganje pri oknu"),
- temperaturo prostora znižajte za eno stopinjo, kadar je to mogoče (več o tem preberite v članku "Ali je bolje ogrevanje pustiti prižgano ves dan?").
Majhne spremembe same po sebi morda ne prinesejo velikih razlik, skupaj pa lahko zmanjšajo porabo energije in izboljšajo udobje bivanja skozi celotno ogrevalno sezono.
Viri: Jutarnji list, Which?, Energy Saving Trust, Ideal Home
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