Zelena že dolgo velja za eno najbolj priljubljenih barv v notranjem oblikovanju, zdaj pa dobiva še posebno pozornost. Podjetje Benjamin Moore je namreč razglasilo barvo leta 2027, ki se tokrat odmika od nežnih pastelnih odtenkov. V ospredje prihaja Webster Green HC-130, izrazita, a uravnotežena zelena, ki se lepo poda tako klasično opremljenim domovom kot sodobnim interierjem.

Webster Green HC-130 je barva leta 2027

Izbor barve leta ni naključen. Pri podjetju Benjamin Moore, ki že vrsto let pripravlja napovedi barvnih trendov, so se tokrat osredotočili na zeleno barvno družino. Odtenek Webster Green HC-130 jih je prepričal zaradi svoje brezčasnosti in prilagodljivosti različnim slogom opremljanja. Gre za srednje temno zeleno barvo, ki deluje samozavestno, vendar ni pretirano kričeča. V prostoru ustvari izrazit poudarek, hkrati pa ohranja občutek umirjenosti in elegance. Andrea Magno, podpredsednica za blagovno znamko in barvno oblikovanje pri Benjamin Moore, je ob predstavitvi poudarila, da izbrani odtenek združuje občutek stabilnosti z optimistično energijo. Kot je v predstavitvi nove barve zapisala tudi britanska spletna stran Benjamin Moore Paint, je zanimanje za odtenke z zgodovinskim značajem vse bolj povezano z željo po osebno oblikovanih, toplih in značajskih domovih.

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Kako uporabiti zeleno v dnevni sobi, spalnici in kuhinji?

Webster Green HC-130 je dovolj izrazit, da lahko postane osrednji del prostora, vendar ga ni treba uporabiti na vseh stenah. Če niste ljubitelji drznih barvnih sprememb, ga lahko vključite postopoma. V dnevni sobi se lepo obnese na eni poudarjeni steni, v knjižnih policah ali na vgradnih omarah. V kombinaciji z naravnim lesom, svetlimi stenami in nevtralnim pohištvom lahko ustvari prijeten, nekoliko bolj prefinjen ambient. V spalnici lahko z njim prepleskate steno za vzglavjem postelje ali izberete pohištvo v podobnem odtenku. Ker gre za globljo zeleno, je priporočljivo, da jo uravnotežite s svetlim tekstilom, lesenimi elementi in mehko osvetlitvijo. Zanimiva izbira je tudi kuhinja. Zeleni kuhinjski elementi, predvsem omarice ali kuhinjski otok, lahko prostoru dodajo značaj, ne da bi delovali pretirano vpadljivo. Lepo se kombinirajo s svetlimi delovnimi površinami, toplimi kovinskimi dodatki in naravnimi materiali.

icon-expand Zelena že dolgo velja za eno najbolj priljubljenih barv v notranjem oblikovanju. FOTO: Shutterstock

S katerimi barvami se Webster Green najbolje ujema?

Benjamin Moore je ob razglasitvi barve leta 2027 predstavil tudi spremljevalno paleto sedmih odtenkov. Skupaj z Webster Green HC-130 sestavlja osem barv, ki jih je mogoče med seboj kombinirati ali uporabiti samostojno. Med njimi so: White Down OC-131: nežna umazano bela z rahlo toplim podtonom, primerna za stene in lesene obrobe. Nelson Blue CW-635: svetel, umirjen moder odtenek, ki prostoru doda svežino. Shakespeare Tan 228: topel zlato-rjav odtenek, ki se lepo povezuje z naravnimi materiali. Antique Copper 1169: prefinjena rjava z bakrenimi in toplimi zemeljskimi podtoni. Wild Aster 1240: nežna rožnata z rahlim sivim pridihom. Durango 2137-30: globok nevtralen odtenek z olivnimi podtoni. Townsend Harbor Brown HC-64: izrazita rjavo-vijolična barva z zemeljskim značajem. Paleta združuje umirjene nevtralne barve, nežne pastele in izrazitejše zemeljske odtenke. Tako omogoča različne kombinacije, od svetlih in zračnih prostorov do drznejših interierjev z močnim barvnim značajem.

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Bo zelena zaznamovala tudi zunanjost doma?

Webster Green HC-130 ni namenjen samo notranjim prostorom. Po priporočilih proizvajalca ga lahko uporabimo tudi na vhodnih vratih, zunanjih lesenih elementih in drugih arhitekturnih podrobnostih. Zelena vhodna vrata lahko lepo dopolnijo opečnato fasado, svetle zunanje stene ali naravno okolico. Prav tako se odtenek dobro ujema z rastlinjem, zato lahko ustvari povezavo med hišo in vrtom. Ameriška televizijska in spletna mreža HGTV ob predstavitvi barve izpostavlja tudi njeno vsestranskost. Uporabna je tako za poudarjanje posameznih arhitekturnih elementov kot za drznejšo barvno ureditev celotnega prostora.

Bi si upali z zeleno prepleskati svoj dom?

Čeprav je barva leta 2027 izrazitejša od številnih nežnih zelenih odtenkov, je njena prednost prav prilagodljivost. Ni nujno, da z njo prepleskate celotno dnevno sobo ali kuhinjo. Že ena stena, omara, vhodna vrata ali manjši kos pohištva lahko prostoru dodajo povsem nov značaj. Pred večjo spremembo je priporočljivo barvni vzorec preizkusiti neposredno na steni. Na končni videz namreč vplivajo naravna svetloba, velikost prostora, obstoječe barve in materiali. Tudi pri ogledu barv na zaslonu lahko pride do odstopanj od dejanskega odtenka. Webster Green HC-130 tako prinaša zanimivo možnost za vse, ki si želijo doma več barvnega značaja, vendar ne želijo slediti zgolj kratkotrajnim trendom. Zelena, ki se zgleduje po klasični eleganci in hkrati deluje sodobno, bo v letu 2027 očitno dobila posebno mesto v svetu notranjega oblikovanja.

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