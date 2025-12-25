Plesen je nekaj, česar si nihče ne želi imeti v svojem domu. Ne le, da je videti precej neokusno, je tudi zelo nevarna za zdravje. Ker lahko povzroči resne težave z dihali, je pomembno, da jo takoj, ko se pojavi, odstranite in poskrbite, da se ne bo vrnila.

Ko je zunaj hladno in je v zraku velika vlažnost, se plesen pogosto pojavi na notranji strani sten. FOTO: Adobe Stock

V jesenskem in zimskem letnem času, ko je zunaj hladno in je v zraku velika vlažnost, se še posebej rada pojavi na notranji strani sten. Čeprav obstaja veliko različnih načinov za odstranjevanje te nadloge, na primer z detergentom za pomivanje posode ali kisom, obstaja način "naredi sam", pred katerim svari marsikateri strokovnjak. Strokovnjak Jimmy Englesoz je tako med drugim pozval ljudi, naj ne uporabljajo tega priljubljenega trika za izkoreninjenje plesni, saj to navadno situacijo samo še poslabša.

Katera je ta napaka, ki jo počnejo mnogi, v dobri veri, da bodo tako najlažje sanirali plesnivo steno?

Pogosta napaka ljudi je, da najprej uporabijo barvo proti plesni in jo nato prebarvajo z običajno zidno barvo. Barva proti plesni bi v resnici morala predstavljati zaključni premaz. Ta namreč vsebuje biocide, ki morajo biti naneseni na vrhnji sloj površine stene, da lahko pravilno delujejo in zaščitijo vaš dom. Če čez sloj barve, ki je namenjena zaviranju rasti plesni, nanesete običajno barvo, pravzaprav prebarvate zaščitno plast in ustvarite idealne pogoje za rast in življenje plesni ter razširjanje njenih spor.

Beli kis učinkovito odstranjuje plesen

Zidna barva proti plesni pa ni edino sredstvo, s katerim si lahko pomagate. Plesen je mogoče odstraniti tudi drugače, strokovnjak za čiščenje Aaron Christensen pa je odkril preprost trik za njeno odstranjevanje, ki stane le nekaj več kot evro. Potrebujete le plastenko belega kisa. S kisom je plesen mogoče odstraniti tudi s težko dostopnih površin v kopalnici in drugih prostorih. Ne samo, da vam bo to prihranilo pot v trgovino po razne kemikalije, ampak vam bo prihranilo tudi čas. Odstranjevanje z belilom in drugimi kemičnimi sredstvi namreč zahteva temeljito zaščito in dolgotrajno zračenje, preden je prostor spet varen za uporabo.

Barva proti plesni mora predstavljati vrhnji sloj. FOTO: Arhiv ponudnika

