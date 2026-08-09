Če razmišljate o novi kuhinji ali samo o prebarvanju omaric, izbira barve ni nepomembna. Oblikovalci opozarjajo, da se nekatere priljubljene barve umikajo, v ospredje pa prihajajo toplejši in bolj naravni odtenki.

Popolnoma bela kuhinja izgublja svojo priljubljenost

Bela kuhinja je bila več let ena najbolj varnih odločitev pri opremljanju doma. Delovala je čisto, prostorno in brezčasno, zato so jo izbirali tako lastniki stanovanj kot oblikovalci. Toda v letu 2026 se trend obrača. Oblikovalci opažajo, da ljudje iščejo več topline in osebnosti, zato se umikajo od hladnih, povsem belih površin. Po pisanju revije Good Housekeeping oblikovalci opozarjajo, da zelo svetle bele omarice pogosto delujejo sterilno in brez značaja, zato jih nadomeščajo mehkejši odtenki, kot so kremna, slonokoščena in topla bež barva. To ne pomeni, da je bela kuhinja "prepovedana". Še vedno je lahko dobra izbira, vendar strokovnjaki svetujejo, da jo kombiniramo z lesom, kamnom ali toplimi dodatki, da prostor ne deluje preveč hladen.

icon-expand Popolnoma bela kuhinja izgublja svojo priljubljenost. FOTO: Shutterstock

Hladna siva kuhinja deluje preveč brezosebno

Siva je bila dolgo ena največjih zmagovalk sodobnih kuhinj. Prilegala se je minimalističnemu slogu in se dobro kombinirala s kovinskimi elementi. Težava je, da so nekatere sive kuhinje začele delovati enolično. Predvsem hladni, ravni sivi toni lahko prostoru odvzamejo občutek domačnosti. Portal Livingetc poroča, da se oblikovalci v letu 2026 odmikajo od klasične sive in dajejo prednost bolj zapletenim odtenkom – toplim sivim, taupe barvam ter kombinacijam z naravnimi materiali. Če imate doma sivo kuhinjo, je ni treba takoj menjati. Veliko lahko dosežete že z lesenim pultom, toplimi lučmi ali barvitimi dodatki.

Mornarsko modra postaja preveč predvidljiva

Temno modre kuhinjske omarice so bile nekaj časa sinonim za eleganco. Številni so jih izbrali, ker so ustvarile bolj razkošen videz kot klasična bela. A prav zaradi velike priljubljenosti so izgubile nekaj svoje posebnosti. Oblikovalci menijo, da mornarsko modra pogosto deluje kot varna izbira iz prejšnjih trendov. Namesto nje se pojavljajo bolj zapleteni modri in zeleni odtenki, ki imajo več globine in se bolje prilagajajo različni svetlobi, piše Livingetc.

icon-expand Zelo črna kuhinja je lahko preveč težka. FOTO: Shutterstock

Medeni hrast in oranžni les spominjata na stare kuhinje

Les se vrača v velikem slogu, vendar ne vsak leseni odtenek. Največ sprememb je pri toplih rumenkastih tonih, predvsem pri tako imenovanem medenem hrastu. Takšne omarice so bile zelo priljubljene v osemdesetih in devetdesetih letih, danes pa lahko hitro ustvarijo občutek zastarele kuhinje. Po podatkih portala The Spruce oblikovalci namesto oranžnih lesenih tonov priporočajo bolj naravne odtenke lesa, kot so oreh, svetel hrast ali temnejši, bolj prefinjeni premazi.

Zelo črna kuhinja je lahko preveč težka

Črne kuhinjske omarice so bile priljubljene pri tistih, ki so želeli dramatičen in moderen videz. V velikih, svetlih prostorih lahko delujejo odlično, vendar imajo tudi slabost. Če je celotna kuhinja v črni barvi, lahko prostor hitro deluje manjši in temnejši. Zato oblikovalci v letu 2026 črno uporabljajo bolj premišljeno – kot poudarek na otoku, posamezni steni ali spodnjih omaricah. Revija Livingetc izpostavlja, da se oblikovalci odmikajo od popolnoma temnih kuhinj in iščejo bolj uravnotežene kombinacije z lesom ter toplimi materiali.

Svetlo zelena in mint odtenki izgubljajo svoj čar

Mint zelena je bila nekaj časa zelo priljubljena, predvsem v kuhinjah z retro pridihom. Delovala je sveže in igrivo, vendar se danes vse pogosteje umika bolj naravnim zelenim tonom. Namesto svetlih pastelnih zelenih barv oblikovalci izbirajo: - žajbljevo zeleno, - olivno zeleno, - globoke gozdne odtenke. Ti toni so bolj umirjeni in se lažje prilagodijo različnim slogom opreme.

icon-expand Svetlo zelena in mint odtenki izgubljajo svoj čar. FOTO: iStockphoto

Močni rumeni in rdeči odtenki niso več prva izbira

Rumene, rdeče in zelo izrazite barve lahko kuhinji dodajo značaj, vendar kot glavna barva omaric hitro postanejo naporne. Oblikovalci jih danes pogosteje uporabljajo kot manjši poudarek – na primer pri steni, dodatkih ali enem kuhinjskem elementu. Po poročanju Homes & Gardens se v letu 2026 namesto močnih osnovnih barv pojavljajo bolj prefinjeni odtenki, kot so masleno rumena, globoka vinsko rdeča in zemeljski toni.

Katere barve kuhinjskih omaric bodo priljubljene v letu 2026?

Čeprav se nekateri stari trendi poslavljajo, to ne pomeni, da bodo kuhinje brez barv. Prav nasprotno – leto 2026 prinaša več poguma, vendar z bolj naravnimi in prijetnimi odtenki. V ospredju so: - topli beli odtenki, - peščene in bež barve, - žajbljeva zelena, - naravni les, - globoki zemeljski toni, - mehki modri odtenki, - topli rjavi odtenki. Po poročanju ELLE Decor se kuhinje premikajo stran od popolnoma enotnega videza in postajajo bolj osebne. Lastniki želijo prostore, ki niso samo moderni, ampak tudi prijetni za vsakodnevno življenje. Pri izbiri nove kuhinje je zato najbolje iskati ravnotežje med trendom in trajnostjo. Barva, ki je danes priljubljena, bo čez nekaj let morda manj aktualna, kakovostni materiali in topel občutek prostora pa ostajajo.

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