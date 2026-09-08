Pri tem ni nujno, da gre za drage prenove. Največji učinek pogosto ustvarijo ravno manjše spremembe, kot so boljša organizacija prostora, nova osvetlitev, nekaj skrbno izbranih dodatkov ali kos pohištva, ki prostoru vdihne povsem novo podobo.

1. Namesto celotne prenove zamenjajte en ključni kos

Ko razmišljamo o osvežitvi doma, pogosto naredimo napako, da se osredotočimo na veliko manjših dodatkov. V resnici pa lahko največjo spremembo ustvari en sam kos pohištva. V dnevni sobi je to običajno sedežna garnitura, v jedilnici miza, v spalnici pa postelja. Če je glavni kos pohištva dotrajan, neustrezen ali preprosto ne ustreza več vašemu življenjskemu slogu, bo prostor deloval zastarelo ne glede na število novih dekoracij. Včasih je zato bolj smiselno vložiti v en kakovosten kos, ki bo prostoru dal novo podobo in ga hkrati naredil bolj funkcionalnega.

icon-expand Največjo spremembo ustvarja glavni kos pohištva FOTO: Arhiv naročnika

2. Pospravite stvari, ki jih v resnici ne potrebujete

Tudi najlepše opremljen prostor ne bo deloval funkcionalno brez premišljene organizacije in dovolj prostora za shranjevanje. Mnogi domovi ne delujejo neurejeno zaradi premalo prostora, temveč zaradi preveč predmetov. Kup revij na klubski mizici, odprte police, polne drobnarij, predmeti brez stalnega mesta in prenatrpane površine ustvarjajo občutek kaosa, tudi če je prostor velik. Zato si vzemite uro ali dve in preglejte dnevno sobo, spalnico ali predsobo. Že če odstranite del stvari, ki jih ne uporabljate ali jih pospravite v zaprte omare, bo prostor deloval bolj zračno in urejeno.

3. Jeseni največ naredijo materiali

Ko temperature padejo, začnemo drugače doživljati tudi svoj dom. Topline ne ustvarjajo le radiatorji, temveč tudi materiali, s katerimi se obkrožimo. Mehke odeje, preproge, dekorativne blazine in zavese lahko prostor naredijo bistveno prijetnejši. Pri jesenski osvežitvi so priljubljeni predvsem naravni materiali, kot so les, volna, bombaž in različne teksture, ki prostoru dodajo občutek domačnosti. Namesto da bi kupovali veliko novih dodatkov, raje izberite nekaj kakovostnih kosov v toplih zemeljskih odtenkih. Učinek bo precej bolj eleganten, stroški pa nižji.

icon-expand Pri jesenski osvežitvi so priljubljeni naravni materiali FOTO: Arhiv naročnika

4. Ena stropna luč preprosto ni dovolj

Pri prenovi doma večina najprej pomisli na pohištvo in dekoracijo, nekoliko manj pozornosti pa običajno namenimo osvetlitvi. Pa vendar prav svetloba pomembno vpliva na to, kako prijetno in udobno se počutimo v prostoru. Marsikateri prostor je še vedno odvisen od ene same stropne luči, kar ustvari enakomerno, a precej neosebno svetlobo. Notranji oblikovalci zato priporočajo večplastno osvetlitev. To pomeni kombinacijo glavne svetlobe, dodatne funkcionalne osvetlitve in ambientalnih svetil. Talna svetilka ob kavču, manjša namizna svetilka ali dekorativna osvetlitev lahko ustvarijo prijetno vzdušje, ne da bi za to potrebovali večjo investicijo. Ker bomo jeseni in pozimi več časa preživeli v notranjih prostorih, je to ena najhitrejših izboljšav, ki jih lahko naredimo.

5. Posvetite pozornost prostoru, ki vas najbolj moti

Namesto da bi skušali prenoviti celotno stanovanje, je pogosto bolj smiselno začeti pri prostoru, ki ga uporabljamo največ. To je lahko predsoba, kjer vedno primanjkuje prostora za čevlje, jakne in druge vsakodnevne potrebščine, domača pisarna, v kateri zmanjkuje prostora za shranjevanje, ali jedilni kotiček, ki ga družina uporablja vsak dan. Prav pri takšnih prostorih lahko že manjše spremembe, kot so dodatna omara, bolj praktičen regal ali bolj premišljena razporeditev opreme, bistveno izboljšajo udobje in funkcionalnost doma.

Jesen je lahko pravi čas za spremembe

Če smo v prejšnjih mesecih predvsem zbirali ideje in navdih, je jesen pogosto obdobje, ko se lotimo konkretnih sprememb. To je lahko nova jedilna miza za družinska druženja, bolj praktična omara za predsobo ali dodatki, ki prostoru dodajo več topline in osebnega značaja. Za vse, ki razmišljajo o takšnih spremembah, je letošnja jesen nekoliko posebna tudi zaradi praznovanja 77-letnice Lesnine. Jubilej so pospremili s posebno ponudbo izdelkov za opremljanje doma, od večjih kosov pohištva do manjših dodatkov, s katerimi lahko osvežimo videz prostora brez obsežne prenove.

icon-expand Praznovanje 77-letnice spremlja tudi nagradna igra FOTO: Arhiv naročnika