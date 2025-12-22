Edina stvar, ki jo potrebujete za praznike

Svetloba, ki ustvari pravo razpoloženje
Svetloba močno vpliva na naše razpoloženje, še posebej pomembno vlogo pa igra v zimskem času. Ostra stropna razsvetljava pogosto deluje hladno, zato je smiselno izbrati mehkejše svetlobe vire. Namizne in talne luči s toplo svetlobo prostoru dodajo globino, svečniki ali LED sveče pa oddajajo pomirjujočo svetlobo in ustvarjajo pravi zimski ambient.
Tako hladnejši dnevi postanejo toplejši
Prostor lahko hitro postane udobnejši in toplejši, če vanj vnesemo tekstil. Odeje, topla pregrinjala in plišaste blazine popestrijo dnevno sobo in sedežno garnituro spremenijo v udoben kotiček, ki kar kliče po filmskih večerih. Debelejše preproge dodajo toplotno izolacijo in občutek mehkobe pod nogami, zavese pa poleg dekorativne vloge prepričujejo tudi vdor mraza in prostoru dodajo občutek zasebnosti. V spalnici lahko več udobja in topline pričarate z težjo in toplejšo posteljnino iz flanela ali volne.
Detajli, ki prostoru vdihnejo osebnost
Pravi dom ni popoln brez osebnega pečata. Osebni detajli na stenah, kot so fotografije, slike in dekorativne verige prostoru dodajajo zgodbo, zimski aranžmaji z vejicami, storži ali zimzelenimi rastlinami pa odlično povežejo notranjost z naravo in letnim časom.
Osebni detajli vaš dom spremenijo v domač in prijeten, ki bo pritegnil goste in vam ponudil veliko udobja. Detajli kot so družinske slike in slike ljubljenčkov, so kot nalašč primerne za vaš dom.
Tako bodo večeri doma še prijetnejši
Ko je ambient ustvarjen, pridejo na vrsto majhna razvajanja, ki zimske večere naredijo posebne, lahko je to dober film, najljubša serija ali večer brez kuhanja. Prav zato A1 letos vsem svojim naročnikom podarja vrsto zimskih ugodnosti, s katerimi bodo hladni dnevi še prijetnejši.
A1 podarja:
- 12 mesecev naročnine Wolt+, ki prinaša brezplačno dostavo ter ekskluzivne popuste in ugodnosti,
- 1 mesec brezplačnega Netflixa za filmske in serijske večere brez omejitev,
- 1 mesec brezplačnega A1 pametnega turističnega zavarovanja,
- 1 mesec brezplačnega A1 Mesh Wi-Fi za brezskrbno povezljivost po vsem domu,
- VOYO brez doplačila v vseh TV paketih.
Poleg tega A1 v Nakupovalnici pripravlja pravi zimski spektakel, in sicer popuste do 500 evrov brez vezave na več kot 600 napravah. Tako lahko ob brezplačni dostavi odkrijete svojo novo najljubšo napravo med priznanimi blagovnimi znamkami.
Bogate nagradne igre
Zimsko dogajanje A1 dopolnjujejo tudi nagradne igre. Z malo sreče lahko osvojite nagrade, ki dolgoročno izboljšajo kakovost bivanja. V okviru akcije Nagrade za 1A bosta potekala dva žreba:
- 1. žreb: petek, 9. januarja 2026
Nagrada: 10 brezplačni mobilni paket midiMIO za obdobje 10 let.
- 2. žreb: petek, 30. januarja 2026
Maksi nagrada: 1 oprema za dom z izdelki iz Nakupovalnice v vrednosti do 10.000 evrov.
Prijava vam vzame le trenutek, v zameno pa se lahko za desetletje poslovite od skrbi z mobilnimi stroški ali si ustvarite dom, kakršnega ste si vedno želeli. Izkoristite priložnost in na spletni strani A1 oddajte svojo prijavo ter se potegujte za eno izmed privlačnih nagrad!
Zimski večeri so lahko preprosti, a hkrati izjemno prijetni. S toplim ambientom, pravimi vsebinami in nekaj dodatnimi ugodnostmi postanejo trenutki, ki se jih veselimo vsak dan znova. Več informacij o zimskih darilih in nagradnih igrah najdete na spletni strani A1: https://www.a1.si/darila-za-1A#nagrade.
Sponzorirana vsebina