Edina stvar, ki jo potrebujete za praznike

Svetloba, ki ustvari pravo razpoloženje

Svetloba močno vpliva na naše razpoloženje, še posebej pomembno vlogo pa igra v zimskem času. Ostra stropna razsvetljava pogosto deluje hladno, zato je smiselno izbrati mehkejše svetlobe vire. Namizne in talne luči s toplo svetlobo prostoru dodajo globino, svečniki ali LED sveče pa oddajajo pomirjujočo svetlobo in ustvarjajo pravi zimski ambient.

Tako hladnejši dnevi postanejo toplejši

Prostor lahko hitro postane udobnejši in toplejši, če vanj vnesemo tekstil. Odeje, topla pregrinjala in plišaste blazine popestrijo dnevno sobo in sedežno garnituro spremenijo v udoben kotiček, ki kar kliče po filmskih večerih. Debelejše preproge dodajo toplotno izolacijo in občutek mehkobe pod nogami, zavese pa poleg dekorativne vloge prepričujejo tudi vdor mraza in prostoru dodajo občutek zasebnosti. V spalnici lahko več udobja in topline pričarate z težjo in toplejšo posteljnino iz flanela ali volne.

Detajli, ki prostoru vdihnejo osebnost

Pravi dom ni popoln brez osebnega pečata. Osebni detajli na stenah, kot so fotografije, slike in dekorativne verige prostoru dodajajo zgodbo, zimski aranžmaji z vejicami, storži ali zimzelenimi rastlinami pa odlično povežejo notranjost z naravo in letnim časom. Osebni detajli vaš dom spremenijo v domač in prijeten, ki bo pritegnil goste in vam ponudil veliko udobja. Detajli kot so družinske slike in slike ljubljenčkov, so kot nalašč primerne za vaš dom.

Tako bodo večeri doma še prijetnejši

Ko je ambient ustvarjen, pridejo na vrsto majhna razvajanja, ki zimske večere naredijo posebne, lahko je to dober film, najljubša serija ali večer brez kuhanja. Prav zato A1 letos vsem svojim naročnikom podarja vrsto zimskih ugodnosti, s katerimi bodo hladni dnevi še prijetnejši. A1 podarja:

- 12 mesecev naročnine Wolt+, ki prinaša brezplačno dostavo ter ekskluzivne popuste in ugodnosti,

- 1 mesec brezplačnega Netflixa za filmske in serijske večere brez omejitev,

- 1 mesec brezplačnega A1 pametnega turističnega zavarovanja,

- 1 mesec brezplačnega A1 Mesh Wi-Fi za brezskrbno povezljivost po vsem domu,

- VOYO brez doplačila v vseh TV paketih.

Poleg tega A1 v Nakupovalnici pripravlja pravi zimski spektakel, in sicer popuste do 500 evrov brez vezave na več kot 600 napravah. Tako lahko ob brezplačni dostavi odkrijete svojo novo najljubšo napravo med priznanimi blagovnimi znamkami.

