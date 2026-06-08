Po poročanju oblikovalskih strokovnjakov v reviji The Spruce je spalnica prostor, kjer barvna paleta določa občutek miru ali nemira. Nepravilno izbrane barve lahko ustvarijo občutek hladnosti ali preobremenjenosti prostora. Notranji oblikovalci, kot navaja Sarah Lyon v Yahoo Lifestyle analizi, poudarjajo, da so nevtralni in mehki toni vse bolj zaželeni, saj podpirajo sprostitev in vizualno harmonijo.

Po mnenju več oblikovalcev siva in bela posteljnina delujeta hladno in sterilno. Meghan Jay iz oblikovalskega studia Meghan Jay Design opozarja, da takšne kombinacije nimajo več topline, ki jo sodobni interierji zahtevajo. V praksi to pomeni, da spalnica lahko deluje manj domače in bolj kot hotelska soba brez karakterja.

Po mnenju več oblikovalcev siva in bela posteljnina delujeta hladno in sterilno.

Preveč temni zemeljski toni ustvarjajo težek občutek

Notranji oblikovalci opozarjajo, da globoki zemeljski odtenki v posteljnini lahko prostor vizualno obtežijo. Čeprav so barve, kot sta temno zelena ali globoka modra, lahko elegantne, se v posteljnini pogosto izkažejo za preveč dominantne in sezonske.

Močne rdeče barve delujejo zastarelo

Po analizi trendov, ki jo navaja AOL Lifestyle, so intenzivne rdeče posteljnine vse manj prisotne v sodobnih spalnicah. Oblikovalci poudarjajo, da rdeča barva ustvarja preveč vizualne intenzivnosti in lahko moti občutek miru, ki je v spalnici ključnega pomena.

Preveč vzorcev povzroča vizualni kaos

Strokovnjaki opozarjajo, da posteljnina z zelo kompleksnimi vzorci hitro deluje preobremenjeno. Dijana Savic Jambert iz Maredi Design pojasnjuje, da sodobni trendi favorizirajo bolj umirjene in prefinjene vzorce, ki ne tekmujejo z ostalimi elementi v prostoru.

Formalni, starinski vzorci izgubljajo privlačnost

Po mnenju notranjih oblikovalcev, ki jih navaja Yahoo Lifestyle, tradicionalni vzorci, kot so preveč klasične cvetlične ali simetrične dekoracije, delujejo zastarelo. Meghan Jay poudarja, da se sodobni interierji premikajo k bolj sproščenim, naravnim in manj togim oblikovalskim pristopom.