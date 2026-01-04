Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Dom
Interier Dekor Nepremičnine Praznično Domovi slavnih Še boljši dom in vrt
Pralni stroj
Dom

Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje

N.R.A.
04. 01. 2026 03.03
0

Sanjska rešitev za bliskovito osvežitev perila? Hitri program pranja lahko spremeni vašo rutino! Naučite se trikov strokovnjakov, da bo vaše perilo v le nekaj minutah zares čisto, sveže in sijoče, medtem ko prihranite energijo!

Sodobni način življenja nas sili, da iščemo hitre rešitve, tudi pri pranju oblačil. Hitri program pranja je zasnovan za hitro osvežitev manj umazanih oblačil, pri čemer porabi manj energije in vode. Vendar pa strokovnjaki svetujejo, da ga ne uporabljamo vedno. Strokovnjakinja za čiščenje Mary Gagliardi za betterhomesandgarden pravi, da je učinkovitost hitrega programa odvisna od pralnega stroja in tega, kako je zasnovan hitri cikel.

Kako deluje hitri program in ali je res učinkovit?

Hitri program pri pralnih strojih ni vedno najboljši, ker vsak stroj deluje drugače. Strokovnjakinja Mary Gagliardi pojasnjuje, da proizvajalci hitre programe (ki običajno trajajo 15–45 minut) skrajšajo tako, da izpustijo nekaj izpiranj. To pomeni, da stroj manj učinkovito očisti in premika perilo. Zato lahko na oblačilih ostanejo sledi detergenta ali umazanija. Zato je zelo pomembno, da pred uporabo preberete navodila za vaš pralni stroj, kjer boste našli informacije o programih. Hitri program je morda dovolj za zelo malo umazano perilo, če uporabite le malo detergenta.

Perilo
Perilo FOTO: Shutterstock

Pomembnosti stopnje umazanosti ni mogoče preceniti, saj Gagliardijeva opozarja, da količina perila manj vpliva na rezultat pranja kot pa dejanska umazanost.

Kdaj je hitro pranje najboljša izbira? Specifični scenariji uporabe.

Hitri program pranja je kot nalašč za stvari, ki niso močno umazane, a jih je treba samo osvežiti. To je na primer dobra izbira za brisače za goste ali posteljnino po kratkem bivanju. Svetujejo uporabo tople vode, malo detergenta in po možnosti dodaten cikel izpiranja. Ta program porabi manj vode in energije, kar je ekonomično, ko potrebujemo le hitro osvežitev. Lahko pa ga uporabite tudi za ponovno pranje perila, ki ste ga pozabili v pralnem stroju in je začelo neprijetno vohati. Ko perilo ostane vlažno v stroju, še posebej v sodobnih pralnih strojih brez rednih čistilnih ciklov z belilom, se lahko pojavijo neprijetni vonji.

Pralni stroj
Pralni stroj FOTO: Adobe Stock

Kdaj je bolje izbrati običajen ali intenziven cikel pranja?

Čeprav je hitri program priročen, ga ne smete uporabljati prevečkrat. Gagliardijeva poudarja, da je večina perila bolj umazanega, kot si ljudje mislijo. Zato večino perila perite z 'normalnim' ali 'intenzivnim' ciklom, ki zagotovi dovolj časa za agitacijo in s tem učinkovito čiščenje. Če imate trdovratne madeže ali oblačila, ki so po bolezni polna mikrobov (npr. posteljnina), vedno uporabite običajen cikel. Seveda ne pozabite na ustrezna čistila, kot so odstranjevalci madežev, belilo (za tkanine, ki so primerne za beljenje) ali sanitizator.

Praktični nasveti za maksimalno učinkovitost hitrega pranja

Za čim boljše delovanje hitrega programa sledite tem preprostim korakom. Najprej, vedno uporabite tekoči detergent, saj se hitreje raztopi. Če imate visoko učinkovit pralni stroj, poskrbite za uporabo HE detergenta. Nato izberite toplo ali vročo vodo, če je to primerno za vaše perilo, saj visoke temperature bolje odstranjujejo umazanijo. Mary Gagliardi dodaja: "Napačno polnjenje pralnega stroja – ne glede na nastavitev – bo preprečilo ustrezno mešanje in s tem zmanjšalo moč čiščenja." Nazadnje, nikoli ne preobremenite pralnega stroja. Hitri programi že tako uporabljajo manj agitacije, zato je pomembno, da stroj ni preveč poln, saj bi to še dodatno zmanjšalo učinkovitost pranja.

Vir: betterhomesandgardens

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hitro pranje pralni stroj pranje perila čiščenje oblačil varčevanje z energijo detergent nasveti za pranje
Dom

Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?

Sorodni članki
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Gospodinjstvo

Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho

To so najpogostejše napake, ki jih pri pranju perila delamo vsi
Gospodinjstvo

To so najpogostejše napake, ki jih pri pranju perila delamo vsi

Smo stojalo za sušenje perila doslej uporabljali narobe?
Triki

Smo stojalo za sušenje perila doslej uporabljali narobe?

Najpogostejša napaka, ki jo delamo pri pranju kuhinjskih krp
Gospodinjstvo

Najpogostejša napaka, ki jo delamo pri pranju kuhinjskih krp

Ste vedeli, da lahko z detergentom za pomivanje posode očistite tudi to?
Gospodinjstvo

Ste vedeli, da lahko z detergentom za pomivanje posode očistite tudi to?

Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Triki

Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo
Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo
šport
'V Mariboru smo bili še 'novoletni', proti Turkom bomo pravi'
'V Mariboru smo bili še 'novoletni', proti Turkom bomo pravi'
popin
Nova biografija o največji tekmici Coco Chanel
Nova biografija o največji tekmici Coco Chanel
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Okusno.je
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Zadovoljna.si
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Moskisvet.com
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Bibaleze.si
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Cekin.si
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Dominvrt.si
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Okusno.je
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
RUBRIKE:

Novice Dom Gospodinjstvo Rože in vrt Gradnja Živali Okolje Setveni koledar Oddaje
Dominvrt.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1335