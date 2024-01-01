Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Dekor

Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Sobne rastline

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Gospodinjstvo

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Rože in vrt

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Živali

Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?

Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Dekor

Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril

Ko so darila izbrana, se pojavi vprašanje: kako jih zaviti hitro, lepo in izvirno? S tem načinom zavijanja bo vsako darilo videti še bolj posebno.

Triki

Enostavni triki za popestritev kopalnice

S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.

Enostavni triki za popestritev kopalnice
Praznični vonji: naravne dišave za dom
Praznično

Praznični vonji: naravne dišave za dom

Ko se bližajo božični prazniki, naše domove napolnimo s posebnim vzdušjem. Novoletno jelko okrasimo z bleščečimi okraski, mizo krasi adventni venček, po kuhinji pa se širi vonj sveže pečenih piškotov. In prav vonji so tisti, ki v prostor prinesejo pravo praznično čarobnost, napolnijo ga s toplino, domačnostjo in spomini, ki jih želimo podoživeti vsako leto.

Trendi te sezone: Najlepše barvne kombinacije za božično drevo
Dekor

Trendi te sezone: Najlepše barvne kombinacije za božično drevo

Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.

Cluttercore: trend notranjega oblikovanja, ki slavi "organiziran kaos"
Dekor

Cluttercore: trend notranjega oblikovanja, ki slavi "organiziran kaos"

Odkrijte Cluttercore, nov trend notranjega oblikovanja, ki slavi "organiziran kaos" in ustvarjanje doma, polnega spominov ter osebnih zgodb. Odkrijte, kako lahko z uporabo obstoječih predmetov in premišljeno postavitvijo dosežete topel in vizualno bogat prostor, ki odraža vas.

Kako izbrati najbolj varčne okraske za božično razsvetljavo?
Dekor

Kako izbrati najbolj varčne okraske za božično razsvetljavo?

Bližajo se prazniki in z njimi čas, ko radi svoje domove spremenimo v pravljične kotičke. Božični okraski, bleščeče kroglice in seveda lučke ustvarijo tisto pravo praznično vzdušje, ki ga vsi obožujemo. A prav lučke, so lahko veliki porabniki energije in hitro opazno zvišajo znesek na položnici za elektriko.

Praznično

Barve, ki bodo zaznamovale letošnji božič

Leto je naokoli in spet je čas, da v svoj dom vnesemo nekaj božičnega čara. In le kako to storiti lepše kot z dodatki v najbolj trendovskih barvah te sezone. Preverite, katere so to.

Barve, ki bodo zaznamovale letošnji božič
Notranji oblikovalci razkrivajo, koliko barv je dovoljeno imeti v eni sobi
Dekor

Notranji oblikovalci razkrivajo, koliko barv je dovoljeno imeti v eni sobi

Če trenutno opremljate ali prenavljate svoj dom ali pa morda samo eno sobo v njem in ste ljubitelji barvitega interierja, se morda sprašujete, koliko barv je ravno prav in – kdaj je preveč? In čeprav ni nujno, da se strogo držite pravil, obstajajo smernice, ki jih za uravnotežen dom priporočajo notranji oblikovalci.

Trend sezone so okrogle blazine, ki dodajo toplino in igrivost
Dekor

Trend sezone so okrogle blazine, ki dodajo toplino in igrivost

Trend okroglih blazin ('ball pillows') prinaša v domove svežino, organske oblike in vrhunsko udobje. Te elegantne blazine se odlično podajo na zofe in postelje, ustvarjajo prijeten ambient ter dopolnjujejo klasične dekoracije s sodobnim pridihom. Izberite prave materiale in barve, a z njimi ne pretiravajte, da ohranite njihov stilski poudarek.

Trend letošnje jeseni in zime so bogati dekorativni pladnji in krožniki
Dekor

Trend letošnje jeseni in zime so bogati dekorativni pladnji in krožniki

Jesen v naše domove prinaša več topline, zemeljskih odtenkov ter naravnih elementov. Letos so še posebej v trendu bogato okrašeni dekorativni krožniki, ki jih postavimo na kavno mizico ali drugo mesto v svojem domu. Za vas imamo nekaj čudovitih idej, kako si ga ustvariti po svojem okusu.

Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno
Dekor

Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno

Barve v našem domu igrajo pomembno vlogo. Nekatere nas pomirjajo, druge poživljajo, prav vse pa imajo vpliv na naše dobro – ali slabo – razpoloženje. Le kdo se v svoji dnevni sobi ne želi počutiti sproščeno in udobno? Poglejmo, katerih barv se v tem prostoru raje izogibajte, če želite to doseči.

Dekor

Igralka s čudovitim šopkom v svojem domu dokazala, da ima neprekosljiv okus za cvetje

Jesen ne pomeni nujno, da se moramo odpovedati živahnemu cvetju. Poustvarite jesenski cvetlični aranžma v vijoličnih tonih, navdahnjen s stilom Katie Holmes, ter popestrite svoj dom tudi v nekoliko bolj turobnih mesecih.

Igralka s čudovitim šopkom v svojem domu dokazala, da ima neprekosljiv okus za cvetje
Arhiv
Anketa
Arhiv
Corten jeklo – kaj menite o tem materialu?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
brstični ohrovt
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437