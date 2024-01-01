Ko so darila izbrana, se pojavi vprašanje: kako jih zaviti hitro, lepo in izvirno? S tem načinom zavijanja bo vsako darilo videti še bolj posebno.
S pomočjo domiselnih tekstilnih rešitev in skrbno izbranih senčil lahko tudi vaša kopalnica postane izraz elegance in osebnega stila. Dajte svojemu domu pridih razkošja in miru z enostavnimi popestritvami.
Ko se bližajo božični prazniki, naše domove napolnimo s posebnim vzdušjem. Novoletno jelko okrasimo z bleščečimi okraski, mizo krasi adventni venček, po kuhinji pa se širi vonj sveže pečenih piškotov. In prav vonji so tisti, ki v prostor prinesejo pravo praznično čarobnost, napolnijo ga s toplino, domačnostjo in spomini, ki jih želimo podoživeti vsako leto.
Če se sprašujete, kako letos okrasiti božično jelko, berite naprej. Za vas smo namreč našli najlepše barvne kombinacije, ki so v trendu to sezono.
Odkrijte Cluttercore, nov trend notranjega oblikovanja, ki slavi "organiziran kaos" in ustvarjanje doma, polnega spominov ter osebnih zgodb. Odkrijte, kako lahko z uporabo obstoječih predmetov in premišljeno postavitvijo dosežete topel in vizualno bogat prostor, ki odraža vas.
Bližajo se prazniki in z njimi čas, ko radi svoje domove spremenimo v pravljične kotičke. Božični okraski, bleščeče kroglice in seveda lučke ustvarijo tisto pravo praznično vzdušje, ki ga vsi obožujemo. A prav lučke, so lahko veliki porabniki energije in hitro opazno zvišajo znesek na položnici za elektriko.
Leto je naokoli in spet je čas, da v svoj dom vnesemo nekaj božičnega čara. In le kako to storiti lepše kot z dodatki v najbolj trendovskih barvah te sezone. Preverite, katere so to.
Če trenutno opremljate ali prenavljate svoj dom ali pa morda samo eno sobo v njem in ste ljubitelji barvitega interierja, se morda sprašujete, koliko barv je ravno prav in – kdaj je preveč? In čeprav ni nujno, da se strogo držite pravil, obstajajo smernice, ki jih za uravnotežen dom priporočajo notranji oblikovalci.
Trend okroglih blazin ('ball pillows') prinaša v domove svežino, organske oblike in vrhunsko udobje. Te elegantne blazine se odlično podajo na zofe in postelje, ustvarjajo prijeten ambient ter dopolnjujejo klasične dekoracije s sodobnim pridihom. Izberite prave materiale in barve, a z njimi ne pretiravajte, da ohranite njihov stilski poudarek.
Jesen v naše domove prinaša več topline, zemeljskih odtenkov ter naravnih elementov. Letos so še posebej v trendu bogato okrašeni dekorativni krožniki, ki jih postavimo na kavno mizico ali drugo mesto v svojem domu. Za vas imamo nekaj čudovitih idej, kako si ga ustvariti po svojem okusu.
Barve v našem domu igrajo pomembno vlogo. Nekatere nas pomirjajo, druge poživljajo, prav vse pa imajo vpliv na naše dobro – ali slabo – razpoloženje. Le kdo se v svoji dnevni sobi ne želi počutiti sproščeno in udobno? Poglejmo, katerih barv se v tem prostoru raje izogibajte, če želite to doseči.
Jesen ne pomeni nujno, da se moramo odpovedati živahnemu cvetju. Poustvarite jesenski cvetlični aranžma v vijoličnih tonih, navdahnjen s stilom Katie Holmes, ter popestrite svoj dom tudi v nekoliko bolj turobnih mesecih.