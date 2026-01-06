Ste že pospravili božično drevo?

Božično drevo je eden najlepših simbolov praznikov, ki mu večina v pripravah na božične praznike posveča veliko časa, pa tudi denarja. Kdaj ga postaviti in okrasiti, vsak odloča sam, podobno, kot se vsak sam odloča, do kdaj bo božično drevo ostalo postavljeno. Preverili smo, kaj o tem pravijo tradicija in običaji.
Tradicionalni običaji
Po katoliški tradiciji se božični čas zaključi na praznik svetih treh kraljev, 6. januarja. Takrat večina družin pospravi božično drevo in okraske.
Za Net.hr je duhovnik David Sedlar iz župnije sv. Antona Padovanskega v Bjelovarju dejal, da drevca ni treba razdreti že na praznik svetih treh kraljev, temveč ga lahko obdržimo do konca božičnega časa, ki, kot navaja, traja do praznika Jezusovega krsta, ki je na prvo nedeljo po svetih treh kraljih. Letos bo to 11. januarja.
Po starem cerkvenem izročilu je božični čas trajal 40 dni po božiču, zato še danes nekateri božična drevesa hranijo do svečnice, torej do 2. februarja.
Praktični nasveti
Če imate pravo smreko ali jelko, torej naravno božično drevo, ga odstranite, ko začnejo odpadati iglice. Običajno bo to precej kmalu po novem letu.
Umetna drevesa seveda lahko ostanejo dlje, a večina ljudi jih pospravi po 6. januarju ali prvem vikendu po tem datumu.
Sodobni trendi
Vedno več ljudi se odloči, da drevo postavi že konec novembra, nato pa ga odstrani takoj po novem letu, da naredi prostor za svež začetek.
Kam z naravnim drevesom?
Drevo lahko odnesete v lokalni zbirni center (komunalno podjetje), kjer ga bodo zmleli v sekance ali kompost.
Kar nekaj občin organizira odvoz božičnih dreves v januarju. Drevo pustite ob zabojniku za biološke odpadke na dan odvoza.
Če imate vrt, lahko veje narežete in uporabite kot zastirko, deblo pa za kurjavo ali sekance.
Nekatere kmetije ali živalski vrtovi sprejemajo smreke kot obogatitev za živali, vendar pred oddajo preverite pogoje.
