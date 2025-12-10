Če imate na mizi skodelice za kavo, police s knjigami, zloženimi vodoravno, spominke s potovanj in napol zgorele sveče, potem ste – morda nevede – del enega najhitreje rastočih trendov v notranjem oblikovanju. Pozabite na stroga pravila Marie Kondo in filozofijo odvrzi vse, kar ne vzbuja veselja. Novi slog se imenuje cluttercore, družbena omrežja pa so preplavljena z objavami, ki slavijo organiziran kaos. Na TikToku in Instagramu ima ta trend že več kot 90 milijonov ogledov, kar jasno sporoča: v redu je imeti stvari, jih imeti rad in jih ponosno razstavljati.

Kaj je cluttercore?

Čeprav beseda clutter običajno pomeni nered, cluttercore ni naključno kopičenje predmetov. Gre za zavestno ustvarjanje prostora, ki odraža resnično življenje – predmete, ki jih uporabljamo vsak dan ali hranijo spomine. Filozofija cluttercoreja je ustvariti topel, vizualno bogat dom, ki diha in pripoveduje zgodbo stanovalca. Ključna razlika med neredom in cluttercorejem je namen: gre za premišljeno postavitev, kjer se barve, teksture in spomini prepletajo v organiziranem kaosu.

Zakaj je cluttercore postal priljubljen?

Strokovnjaki za oblikovanje in psihologi menijo, da je cluttercore neposreden odziv na dolga leta minimalizma, ki ga je okrepila pandemija. Generacija Z in milenijci, soočeni z dragimi nepremičninami in negotovim svetom, iščejo varna zatočišča v svojih domovih. Prazne bele površine so se začele zdeti hladne in osamljene. Ljudje hrepenijo po elementih, ki delujejo kot odeja čustvene varnosti. Obkrožanje s predmeti, ki imajo pomen, daje občutek udobja in stabilnosti. Polica z najljubšimi knjigami ali zbirka keramičnih figuric lahko postane vir pomiritve v hitro spreminjajočem se svetu.

Cluttercore, maksimalizem in kopičenje – ključne razlike

Maksimalizem: estetska izbira, ki stremi k razkošju, drznim barvam in vau učinku. Cluttercore: intimen, oseben slog, ki temelji na sentimentalni vrednosti predmetov. Ni nujno drag, a je poln zgodb. Kopičenje: patološka motnja, povezana z anksioznostjo in nezmožnostjo ločitve od predmetov, kar vodi v nefunkcionalen prostor. Cluttercore pa mora ostati čist, funkcionalen in hkrati vizualno nasičen.

Kako ustvariti urejen natrpan prostor?

Če želite, da vaš dom ne izgleda kot neurejen kaos, temveč kot premišljen cluttercore, upoštevajte nekaj smernic, ki so jih po nasvetih BBC Culture zbrali na net.hr: Začnite s tem, kar že imate – razstavite spominke, stare fotoaparate, školjke ali skodelice. Združujte predmete – povežite jih po barvi, velikosti ali temi, da ustvarite vizualno celoto. Plastenje – kombinirajte knjige, slike in rastline, da ustvarite globino in dinamiko. Vizualni počitek – pustite nekaj praznega prostora, da oko počiva. Če je polica polna, naj bo stena nad njo minimalistična.

Alternativa prepričanju "manj je več"

Cluttercore je trend, ki slavi življenje in spomine. Ni popoln katalog pohištva, temveč dom, ki diha, je poln zgodb in se ne opravičuje za svojo polnost. V svetu, kjer je manj je več dolgo prevladovalo, cluttercore ponuja toplo alternativo – prostor, ki je funkcionalen, a hkrati bogat z osebnimi detajli.