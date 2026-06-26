Najpomembnejši korak: pravilna priprava cvetja

Veliko ljudi cvetje preprosto postavi v vazo, vendar prav priprava odločilno vpliva na obstojnost šopka. Strokovnjaki poudarjajo, da je treba stebla vedno prirezati pod kotom približno 45 stopinj. Tako cvetovi lažje vpijajo vodo in ostanejo dlje hidrirani. Priporočljivo je, da stebla odrežemo pod tekočo vodo ali jih takoj po rezanju postavimo v vazo. Cvetličarji opozarjajo, da lahko zrak hitro zamaši steblo in prepreči vpijanje vode. Pomembno je tudi odstraniti vse liste, ki bi bili potopljeni v vodi. Listi v vodi pospešujejo razvoj bakterij, kar bistveno skrajša življenjsko dobo cvetja.

icon-expand Sveže cvetje polepša vsak prostor, vendar pogosto oveni že po nekaj dneh. FOTO: Shutterstock

Desetsekundni trik z vazo, ki podaljša svežino

Eden najbolj učinkovitih trikov je redno menjavanje vode in hitro izpiranje vaze. Portal Fiore Designs navaja, da že deset sekund spiranja vaze odstrani večino bakterij, ki povzročajo motno vodo in hitrejše propadanje cvetov. Cvetličarji priporočajo, da vodo zamenjamo vsaka dva dni. Ob tem je dobro ponovno nekoliko prirezati stebla, saj se njihovi konci sčasoma zaprejo in slabše vpijajo vodo. Po izkušnjah številnih floristov prav čista voda predstavlja največjo razliko med šopkom, ki zdrži tri dni, in tistim, ki ostane lep več kot teden dni.

Kam postaviti vazo, da cvetje zdrži dlje

Lokacija vaze močno vpliva na obstojnost cvetja. Po priporočilih cvetličarjev naj šopek stoji v hladnejšem prostoru, stran od neposrednega sonca, radiatorjev in klimatskih naprav. Strokovnjaki opozarjajo tudi na manj znano napako: cvetja ne postavljajte v bližino sadja. Jabolka, banane in drugo sadje sproščajo etilen, plin, ki pospešuje zorenje in posledično tudi venenje cvetov. Najbolj primerna je svetla, vendar ne prevroča soba s stabilno temperaturo. V poletnih mesecih lahko cvetje ponoči postavimo v hladnejši prostor, saj nižje temperature podaljšajo njegovo svežino.

icon-expand Cvetličarji priporočajo, da vodo zamenjamo vsaka dva dni. FOTO: Shutterstock

Katere napake najpogosteje uničijo šopek

Cvetličarji opozarjajo, da ljudje pogosto delajo nekaj osnovnih napak: - uporabljajo umazano vazo, - ne menjajo vode dovolj pogosto, - stebel ne obrežejo ponovno, - pustijo liste v vodi, - cvetje postavijo na neposredno sonce. Že ena sama od teh napak skrajša življenjsko dobo šopka za več dni. Tudi uporaba topih škarij ni priporočljiva, saj poškodujejo stebla in otežijo vpijanje vode. Veliko boljša izbira so ostri noži ali vrtne škarje. S pravilno pripravo, čisto vodo in ustreznim mestom lahko cvetje ostane lepo precej dlje, kot večina ljudi pričakuje. Cvetličarski strokovnjaki poudarjajo, da za dolgotrajno svežino niso potrebni dragi izdelki, temveč predvsem nekaj osnovne nege in redna skrb za vazo ter vodo. Že nekaj minut pozornosti lahko pomeni razliko med ovenelim šopkom po treh dneh in cvetjem, ki bo dom krasilo več kot teden dni.