Prvi septembrski dnevi pri številnih ljudeh sprožijo željo po osvežitvi doma. A čeprav so buče že dolgo sinonim za jesensko dekoracijo, oblikovalci interierjev letos prisegajo na nekoliko bolj prefinjen pristop. Namesto izrazito sezonskih okraskov priporočajo uporabo naravnih materialov, tekstur in toplih svetlobnih poudarkov, ki ustvarijo prijeten občutek domačnosti brez pretiravanja.

Jesen naj se v dom prikrade postopoma

Strokovnjaki za opremljanje poudarjajo, da ni treba čez noč zamenjati celotne podobe doma, poroča stran TPortal. Veliko bolj učinkovit je postopen prehod iz lahkotnega poletnega videza v toplejše jesensko vzdušje. Dovolj je že nekaj manjših sprememb, kot so nove prevleke za okrasne blazine, mehke odeje, dodatki iz lesa ali keramike ter nekoliko toplejša osvetlitev.

icon-expand Jesenski videz doma letos ustvarjajo predvsem teksture in naravni materiali. FOTO: Shutterstock

Ključ so teksture, ne dekoracije

Namesto plastičnih okraskov in izrazito sezonskih motivov oblikovalci priporočajo poudarek na teksturah. Debelejši lan, bombaž, pletene odeje, juta in naravni materiali prostoru dodajo občutek topline in udobja. Takšni elementi delujejo elegantno skozi vse leto, zato jih ni treba po nekaj tednih pospraviti v omaro.

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Narava ostaja največji navdih

Konec poletja in začetek jeseni ponujata obilico naravnih dekoracij. Vaze z vejami, hortenzijami, travami ali drugimi sezonskimi rastlinami lahko prostor osvežijo bolj subtilno kot klasične jesenske dekoracije. Naravni elementi v dom vnesejo barvo in živahnost ter ustvarijo občutek povezanosti z letnim časom.

icon-expand Namesto klasičnih sezonskih okraskov strokovnjaki priporočajo uporabo naravnih elementov. FOTO: Shutterstock

Ne pozabite na svetlobo

Ko postajajo dnevi krajši, postane osvetlitev eden najpomembnejših elementov doma. Namizne svetilke, lanterne, sveče in druge manjše svetlobne točke ustvarijo občutek topline, ki ga močna stropna luč težko nadomesti. Prav svetloba je pogosto tista, ki prostor spremeni v prijetno jesensko zatočišče.

Topli odtenki brez pretiravanja

Jesenski videz ne pomeni, da morate dom preplaviti z oranžno barvo. Oblikovalci priporočajo umirjene zemeljske tone, kot so bež, topla bela, olivno zelena, terakota in nežni rjavi odtenki. Takšna barvna paleta deluje sodobno, hkrati pa ustvarja občutek topline in udobja.

Manj je več

icon-expand Za jesensko vzdušje ni potrebna množica okraskov, pogosto zadostuje že nekaj premišljenih dodatkov. Buče letos ne bodo v ospredju. A če ne morete brez njih, jih uporabite premišljeno. FOTO: Shutterstock

Letošnji trendi kažejo, da najboljši jesenski interierji niso nujno najbolj okrašeni, še poudarja TPortal. Pogosto zadostuje že nekaj premišljeno izbranih detajlov, da dom postane prijetnejši. Namesto da posežete po kupu buč in sezonskih okraskov, raje investirajte v kakovostne tekstile, lepšo osvetlitev in naravne materiale, ki bodo vaš dom krasili vse leto.