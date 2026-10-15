Ko govorimo o jesenskem urejanju doma, večina najprej pomisli na dnevno sobo, odeje, sveče in buče na vhodnih vratih. Kopalnica običajno ostane ob strani. A prav tam se začne in konča velik del dneva, zato lahko že nekaj manjših sprememb ustvari občutek topline in udobja, ki ga v hladnejših mesecih še kako cenimo. Dobra novica je, da za jesensko vzdušje ne potrebujete nove keramike, pohištva ali drage prenove. Dovolj je nekaj premišljenih dodatkov.

Najhitrejša sprememba? Zamenjajte tekstil

icon-expand Ena malenkost v kopalnici lahko ustvari občutek luksuznega hotela - naj bo to dišava, mehke brisače ali primerna osvetlitev. FOTO: Shutterstock

Notranji oblikovalci pogosto poudarjajo, da lahko prostor najhitreje spremenimo s tekstilom. Namesto lahkih poletnih brisač izberite debelejše materiale v toplih zemeljskih odtenkih, kot so terakota, rjava, olivno zelena, bež ali barva cimeta. Tudi nova kopalniška preproga lahko prostor v trenutku naredi bolj prijeten. Prav teksture so tiste, ki ustvarijo občutek topline. Mehke brisače, tkane košare in naravni materiali delujejo precej bolj domače kot hladne, sijoče površine.

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Naravni materiali naredijo največjo razliko

icon-expand Jesenska dekoracija kopalnice FOTO: Shutterstock

Jesen je letni čas, ki ga povezujemo z naravo. Zato ni presenetljivo, da strokovnjaki za opremljanje domov priporočajo uporabo lesa, suhega cvetja, vejic, evkaliptusa ali pletenih košar. Na umivalnik lahko postavite manjšo leseno podlago s stekleničko za milo, dišečo svečo in jesenskim šopkom. Takšen detajl ne zavzame veliko prostora, vizualni učinek pa je presenetljivo velik.

Manj je več

Pri sezonskem okrasju ljudje pogosto naredijo isto napako: pretiravajo. Kopalnica običajno ni velik prostor, zato nekaj skrbno izbranih dodatkov deluje precej bolje kot množica okraskov. Majhna dekorativna buča, vaza s posušenimi travami ali elegantna sveča v jantarni steklenički lahko ustvarijo bolj prefinjen videz kot kopica sezonskih dekoracij. Pravilo, ki ga priporočajo oblikovalci, je preprosto: dodajte toplino, ne navlake.

icon-expand V prostoru ne sme biti preveč vsega. Bodite zmerni. FOTO: Shutterstock

Vonj jeseni je skoraj tako pomemben kot videz

Če želite ustvariti občutek domačnosti, ne pozabite na vonjave. Sveče, difuzorji ali eterična olja z notami vanilje, cimeta, jabolk, cedre ali sandalovine lahko prostor popolnoma spremenijo. Vonj je pogosto prvi element, ki ga zaznamo ob vstopu v prostor, zato ima večji vpliv na počutje, kot si mislimo.

Ni treba zapravljati veliko

Najlepše jesenske kopalnice niso nujno najdražje. Pogosto gre zgolj za premišljeno kombinacijo toplih barv, naravnih materialov, mehkih tekstur in nekaj sezonskih poudarkov. Včasih zadostujejo že nove brisače, košara za shranjevanje in dišeča sveča, da prostor dobi povsem drugačen značaj. In ker so dnevi vse krajši, so prav takšni kotički doma tisti, zaradi katerih se po napornem dnevu z veseljem vrnemo domov.

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