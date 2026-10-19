Ko se dnevi skrajšajo in drevesa zažarijo v toplih odtenkih, mnogi najprej osvežijo prav vhod v dom. Jesenski venček na vratih ni zgolj dekoracija, temveč preprost način, kako ustvariti občutek topline in dobrodošlice že pred pragom. Pri Better Homes & Gardens, The Spruce in Martha Stewart med letošnjimi smernicami izstopa predvsem vračanje k naravnim materialom. Namesto bleščečih dodatkov in umetnih okraskov so v ospredju posušene hortenzije, storži, okrasne trave, vejice, želod, evkaliptus in jesensko listje, ki prostoru dodajo pristnost in eleganco.

icon-expand Jesenski venček naše bralke. FOTO: M.J.

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Naravni videz je lepši od popolnosti

Če so bili nekoč priljubljeni povsem simetrični venčki, danes vsi prisegajo na nekoliko bolj sproščen videz. Venčki, ki delujejo, kot da so sestavljeni iz materialov, nabranih med jesenskim sprehodom, ustvarjajo občutek domačnosti in se lepo podajo tako k sodobnim kot tradicionalnim hišam.

Slog, ki ga pogosto zagovarja tudi Martha Stewart, temelji na uporabi sezonskih naravnih elementov. Med priljubljenimi dodatki so storži, želod, posušeni plodovi, veje z jagodičevjem in trave, ki ohranijo lep videz več tednov.

Barve jeseni niso le oranžne

Čeprav jesen običajno povezujemo z oranžno barvo, strokovnjaki pri Better Homes & Gardens in The Spruce opažajo vse več zanimanja za umirjene odtenke. Zelo priljubljene so kombinacije bordo rdeče, olivno zelene, zlate, kremne in rjave barve. Takšna barvna paleta deluje bolj brezčasno in omogoča, da venček ostane aktualen vse od septembra do začetka zime. Posebej elegantni so venčki iz posušenih hortenzij, pšeničnih klasov in evkaliptusa, ki se lepo starajo in ne delujejo izrazito praznično.

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock 1 / 10 Jesenski venčki



















Manj je pogosto več

Ena največjih napak pri jesenskem dekoriranju je pretiravanje. Strokovnjaki za opremljanje doma že vrsto let poudarjajo, da vhod ne potrebuje veliko elementov. Dovolj je kakovostno izdelan venček, ki ga dopolnjuje nekaj sezonskih rastlin v loncih ali nekaj buč ob vratih. Prav zato so vse bolj priljubljeni venčki iz ene same vrste materiala. Lep primer so venčki iz suhega listja, okrasnih trav ali storžev. Takšna dekoracija deluje umirjeno, elegantno in je pogosto videti precej dražja, kot v resnici je.

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Venček, ki ga lahko izdelate tudi sami

Veliko idej za jesenske venčke temelji na preprostih materialih, ki jih lahko naberete v naravi ali na domačem vrtu. Martha Stewart že vrsto let spodbuja uporabo sezonskih vejic, storžev, listja in drugih naravnih elementov, saj takšna dekoracija ni le estetska, temveč tudi bolj trajnostna. Končni rezultat ni nujno popoln. Ravno rahla asimetrija, različne teksture in nepravilne oblike dajejo jesenskim venčkom poseben čar. In prav zato lahko že preprost venček poskrbi, da bo dom deloval toplejše, prijetnejše in bolj vabljivo.

Kako izdelati jesenski venček? Jesenski venček lahko izdelate iz materialov, ki jih najdete na vrtu, v gozdu ali parku. Potrebujete osnovo iz slame, žice ali prepletenih vejic, nanjo pa postopoma pritrdite posušene hortenzije, pisano jesensko listje, storže, želod, vejice šipka, okrasne trave ali evkaliptus. Materiale pritrdite s tanko cvetličarsko žico ali vročim lepilom in jih razporedite tako, da venček deluje naravno, ne povsem simetrično. Na koncu lahko dodate še trak iz jute ali žameta, ki poudari jesenski videz. Pri Martha Stewart priporočajo uporabo čim več naravnih materialov, saj takšni venčki delujejo bolj pristno in se lepo zlijejo z jesenskim okoljem. Potrebujete: - osnovo za venček, - posušeno listje, - storže in želod, - okrasne trave ali veje z jagodičevjem, - cvetličarsko žico ali vroče lepilo, - dekorativni trak za obešanje.

icon-expand Jesenski venčki FOTO: Shutterstock