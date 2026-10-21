Na kateri višini obesiti sliko? Upoštevajte pravilo višine oči

Če niste prepričani, kam namestiti sliko, začnite z enim preprostim pravilom: njeno središče naj bo približno v višini oči. Pri običajni višini odraslih je to približno 145 do 150 centimetrov od tal. Ameriška revija Country Living je o tem vprašanju povprašala notranjega oblikovalca in stilista Matthewa Gleasona, ki svetuje, da je ob dvomu bolje sliko obesiti nekoliko nižje kot previsoko. Tako si jo lahko ogledamo brez neprijetnega nagibanja glave nazaj, obenem pa je bolj povezano umeščena v prostor. Pomembno je, da merite do sredine slike, ne do njenega zgornjega roba. Če imate na primer veliko uokvirjeno sliko, bo njeno središče precej nižje od vrha okvirja. Prav to razliko pri obešanju pogosto spregledamo. Pravilo višine oči je dobro izhodišče za prazno steno, vendar ni stroga zapoved. Če slika visi nad sedežno garnituro, komodo ali posteljo, je treba upoštevati tudi pohištvo in razmerja v prostoru.

icon-expand Na kateri višini obesiti sliko ali fotografijo? Upoštevajte pravilo višine oči FOTO: Dreamstime

Nad sedežno garnituro naj slika ne bo predaleč od pohištva

Ena najpogostejših napak v dnevnih sobah je slika, ki visi visoko nad naslonjalom sedežne garniture. Med pohištvom in umetniškim delom tako nastane velika praznina, zaradi katere je celotna ureditev videti nepovezana. Pri obešanju nad kavč se zato ravnajte po pohištvu. Spodnji rob okvirja naj bo praviloma približno 15 do 25 centimetrov nad naslonjalom. Tako slika ostane dovolj blizu, da deluje kot del skupne ureditve, hkrati pa ni videti natlačena. Pozorni bodite tudi na širino. Večja slika ali skupina manjših slik naj praviloma zavzame približno dve tretjini širine sedežne garniture. Če je okvir bistveno ožji, se lahko izgubi nad velikim kosom pohištva. Če je širši, pa lahko poruši ravnovesje. Podobno velja za komodo v predsobi ali dnevni sobi. Slika naj bo dovolj blizu površini pohištva, da sta elementa videti povezana, ne pa kot dve ločeni ureditvi.

icon-expand Tudi če ste izbrali pravo sliko, se lahko zgodi, da na steni ne bo videti tako, kot ste si predstavljali. FOTO: iStockphoto

Galerijska stena: kako razporediti več slik, da bodo delovale usklajeno?

Stena z več slikami je lahko čudovit poudarek v dnevni sobi, na stopnišču ali v hodniku. Toda če so okvirji razporejeni naključno, je lahko rezultat videti neurejen. Notranji oblikovalec David Kaihoi v reviji Veranda poudarja, da pri razstavljanju umetniških del doma ni treba slepo slediti pravilom muzejev. Razporeditev naj upošteva arhitekturo, pohištvo, svetlobo in značaj posameznih del. Dom je namreč osebni prostor, ne razstavna dvorana. Preden začnete vrtati v steno, slike razporedite na tla in preizkusite različne kombinacije. Lahko izberete simetrično postavitev z okvirji enakih velikosti ali bolj sproščeno ureditev, v kateri se prepletajo večje in manjše slike. Za usklajen videz upoštevajte nekaj preprostih smernic: - Med okvirji pustite približno 5 do 8 centimetrov prostora. - Če so slike različnih velikosti, naj bo razporeditev uravnotežena, ne nujno simetrična. - Pri galerijski steni upoštevajte sredino celotne skupine, ne le posameznih slik. - Okvirje različnih barv in materialov povežite s skupnim motivom, barvno paleto ali slogom. Na hodniku lahko na primer ustvarite niz družinskih fotografij, v dnevni sobi pa kombinacijo umetniških grafik, ilustracij in manjših slik. Najpomembneje je, da razporeditev deluje kot celota.

icon-expand Nad sedežno garnituro naj slika ne bo predaleč od pohištva. FOTO: Adobe Stock

Kakšen okvir izbrati, da bo slika videti še lepša?

Okvir ni le zaščita slike, temveč pomemben del njene predstavitve. Napačna izbira lahko preglasi umetniško delo, prava pa poudari njegove barve, motiv in značaj. Za sodobne grafike so pogosto primernejši preprosti leseni ali črni okvirji, medtem ko lahko starejša oljna slika lepo zaživi v bolj okrašenem okvirju. Vse je odvisno od samega dela in prostora, v katerem bo viselo. David Kaihoi v reviji Veranda svetuje, da okvir izberemo glede na umetniško delo in njegovo okolico. Pri tem ni nujno, da so vsi okvirji v prostoru enaki. Različni materiali in slogi lahko ustvarijo zanimivejši, bolj oseben videz, zlasti če opremljamo steno z več različnimi deli. Če ne veste, kje začeti, se držite preprostega pravila: okvir naj sliko dopolnjuje, ne pa tekmuje z njo. Pri izrazitem motivu je zato pogosto boljša umirjena obroba, medtem ko lahko preprosto risbo poudarimo z nekoliko bogatejšim okvirjem.

Kaj storiti, če imate visoke strope ali majhno stanovanje?

Pravilo višine oči je odlično izhodišče, vendar je treba pri urejanju doma upoštevati tudi posebnosti prostora. V sobi z visokim stropom se lahko ena sama majhna slika na veliki prazni steni izgubi. Namesto da jo obesite čim višje, raje izberite večji format ali ustvarite navpično razporeditev več del. V majhnem stanovanju ni nujno, da so vse slike majhne. Večja slika lahko postane osrednji poudarek prostora, če je njena velikost usklajena s pohištvom in širino stene. Pomembno je, da okoli nje pustite dovolj praznega prostora. Austin Gallery v svojem vodniku za obešanje umetniških del predstavlja pravilo 57 palcev, kar je približno 145 centimetrov od tal do sredine slike. To je uporabno izhodišče za samostojno umetniško delo na prazni steni, medtem ko je pri slikah nad pohištvom smiselno višino prilagoditi razmerjem v prostoru. Če imate v dnevni sobi več različnih umetniških del, jih lahko povežete z enotno višino središč ali jih uredite v skupine. Pri tem ne pozabite na način uporabe prostora: slike v jedilnici pogosto gledamo sede, zato je lahko nekoliko nižja postavitev prijetnejša.

icon-expand Stena z več slikami je lahko čudovit poudarek v dnevni sobi. FOTO: Dreamstime

Preden vzamete v roke vrtalnik, naredite to

Tudi če ste izbrali pravo sliko, se lahko zgodi, da na steni ne bo videti tako, kot ste si predstavljali. Preden izvrtate luknjo, iz papirja izrežite obris okvirja in ga z odstranljivim lepilnim trakom pritrdite na steno. Tako boste lažje ocenili velikost in višino. Preverite tudi, ali je pritrditev primerna za težo okvirja in vrsto stene. Za težje slike uporabite ustrezne vijake, vložke ali namensko pritrdilno opremo. Če slike obešate nad posteljo ali sedežno garnituro, je varna pritrditev še posebej pomembna. Na koncu stopite nekaj korakov nazaj in si oglejte celoto. Če slika deluje previsoko, prenizko ali preveč odmaknjeno od pohištva, jo prilagodite, preden se dokončno odločite. Prav v tem je skrivnost lepo urejenih sten: ne gre za strogo upoštevanje pravil, temvev za občutek za višino, razmerja in povezanost z drugimi elementi v prostoru. Včasih zadostuje že nekaj centimetrov nižja postavitev, da soba deluje bolj skladno in prijetno.

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