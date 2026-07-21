Ko govorimo o predmetih, ki so zaznamovali domove v času Jugoslavije, med najbolj prepoznavnimi gotovo izstopajo kvačkani izdelki, še posebej prti in prtički. Ti skrbno kvačkani okrasni prtički so desetletja krasili televizorje, komode, police in klubske mizice. Nato je prišlo obdobje minimalizma, ko so mnogi takšne okraske pospravili na podstrešja, v kleti ali jih celo zavrgli. A trendi opremljanja domov se znova spreminjajo. Kar je še pred nekaj leti veljalo za staromodno ali celo kičasto, danes navdušuje ljubitelje vintage sloga, zbiratelje in notranje oblikovalce. Kvačkarije se vračajo v domove, vendar v nekoliko drugačni vlogi, kot smo je bili vajeni nekoč, poroča stran Blic žena.

Od pozabljenega okraska do zaželenega dekorja

icon-expand Za izdelavo večjih kvačkanih prtov so bile nekoč potrebne tedne ali celo mesece natančnega ročnega dela. FOTO: Shutterstock

V obdobju, ko so sodobni interierji pogosto opremljeni zelo preprosto in z malo dekoracije, številni iščejo načine, kako dom narediti bolj topel, oseben in unikaten. Prav zato narašča zanimanje za predmete z zgodbo. Stari kvačkani prti so postali del vintage trenda, ki zajema vse od pohištva do dekorativnih dodatkov. Na bolšjih sejmih, spletnih tržnicah in v trgovinah z rabljenimi predmeti jih je mogoče najti v različnih oblikah, nekateri pa dosegajo presenetljivo visoke cene. Po navedbah omenjene spletne strani lahko posebej ohranjeni in večji ročno izdelani kompleti dosežejo tudi nekaj sto evrov.

Zakaj so spet cenjeni?

icon-expand Kvčkani prti, nekoč nepogrešljiv del skoraj vsakega doma, se vračajo kot priljubljen vintage dodatek, ki v prostor vnese toplino in občutek domačnosti. FOTO: Shutterstock

Razlog ni zgolj nostalgija. Ročno kvačkanje velja za spretnost, ki zahteva veliko časa, potrpežljivosti in natančnosti. Za izdelavo večjih prtov so bile včasih potrebne ure in ure dela, pogosto celo več tednov ali mesecev. V času množične proizvodnje zato številni znova odkrivajo vrednost ročnega dela. Vsak kos je unikaten, zato ga ni mogoče preprosto nadomestiti z izdelkom iz trgovine.

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Kvačkani izdelki v sodobni preobleki

Če so bili nekoč namenjeni predvsem zaščiti pohištva in televizorjev, imajo danes povsem novo funkcijo. Uporabljajo se kot dekorativne podlage za sveče, vaze in lončnice, nekateri jih uokvirijo in obesijo na steno kot ročno izdelano umetnino. Poleg tega se tehnika kvačkanja vse pogosteje pojavlja tudi v svetu mode in sodobnega oblikovanja. Mlajše ustvarjalke na družbenih omrežjih predstavljajo sodobne različice tradicionalnih vzorcev ter dokazujejo, da to ni le hobi prejšnjih generacij.

Kvačkanje ni več hobi le starejših generacij – vse več mladih ustvarjalcev ga spreminja v sodoben oblikovalski trend.

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Morda imate zaklad doma

icon-expand Kvačkani prtički so zelo lep dodatek tudi med prazniki. FOTO: Shutterstock

Preden naslednjič čistite podstrešje, klet ali staro omaro pri starših oziroma starih starših, velja dobro pogledati, kaj se skriva med pozabljenimi predmeti. Kvačkani izdelki, ki so bili dolga leta simbol nekega preteklega časa, danes ponovno pridobivajo veljavo. V svetu, kjer postajajo unikatni in ročno izdelani predmeti vse bolj cenjeni, je mogoče, da se v stari škatli skriva kos, ki bo nekoč znova krasil sodoben dom.

icon-expand Kar je nekoč krasilo televizorje in omare naših babic, danes navdušuje ljubitelje vintage opreme po vsem svetu. FOTO: Shutterstock