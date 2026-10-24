Preprosti okraski za noč čarovnic, ki jih lahko izdelamo sami

Za praznično okrasitev ne potrebujemo posebnih pripomočkov. Dovolj je nekaj domišljije in predmetov, ki jih že imamo doma. S papirjem, steklenimi kozarci in nekaj preprostimi dodatki ustvarimo zanimive okraske, ne da bi veliko zapravili. 1. Papirnati netopirji za steno ali okno Črn papir, škarje in odstranljivi lepilni trak so vse, kar potrebujemo za eno najpreprostejših dekoracij za noč čarovnic. Na papir narišemo netopirje različnih velikosti, jih izrežemo in rahlo prepognemo krila, da dobijo tridimenzionalen videz. Nato jih razporedimo po steni, okoli ogledala ali na okensko steklo. Če jih namestimo v obliki loka, bo videti, kot da jata leti skozi prostor.

icon-expand Papirnati netopirji za steno ali okno. FOTO: Adobe Stock

2. Strašljivi duhci iz starih rjuh Za prikupne duhce ne potrebujemo kupljenih okraskov. Uporabimo lahko ostanke bele tkanine, stare rjuhe ali papirnate robčke. Tkanino položimo čez manjšo kroglico ali zmečkan papir, pod njo oblikujemo glavo in jo pritrdimo z vrvico. Na sprednjo stran dodamo oči iz črnega papirja. Duhce nato obesimo na vejo v vazi, kljuko ali polico. Za še bolj igriv videz pripravimo tri duhce različnih velikosti. Če jih postavimo na okensko polico, bodo lepo vidni tudi od zunaj. 3. Prazni kozarci v vlogi strašljivih svetilk Praznih steklenih kozarcev ni treba zavreči, saj jih lahko spremenimo v majhne svetlobne okraske. Zunanjost ovijemo z nekaj trakovi bele gaze ali papirja, dodamo oči in v notranjost postavimo baterijsko svetilko. Tako dobimo kozarce, ki spominjajo na mumije. Če nam je ljubši bolj umirjen videz, jih pustimo prozorne in vanje položimo drobne jesenske vejice ali oranžne okrasne elemente. V kozarcih, ovitih s tkanino ali papirjem, uporabljamo samo baterijske svetilke, ne pravih sveč. Okrasitev doma za noč čarovnic brez zapletenega ustvarjanja Če nam ustvarjanje ni pri srcu, lahko praznično vzdušje pričaramo tudi s premišljeno razporeditvijo nekaj preprostih predmetov. Največ štejejo barve, svetloba in majhni poudarki.

icon-expand Prazni kozarci v vlogi strašljivih svetilk. FOTO: Adobe Stock

4. Buče, ki jih ni treba izrezovati Buče so klasika noči čarovnic, vendar rezljanje ni nujno. Manjše okrasne buče lahko pustimo naravne ali jih pobarvamo z belo, črno oziroma oranžno barvo. Za nekoliko elegantnejši videz združimo tri buče različnih velikosti in jih postavimo na leseni pladenj. Dodamo nekaj suhih listov ali vejic, po želji pa še baterijsko svetilko. Tako nastane okras, ki se lepo poda na jedilno mizo, komodo ali okensko polico. Revija Homes & Gardens med zamislimi za sezonsko okrasitev izpostavlja buče, jesensko listje in preproste okrasne postavitve. Prednost takšne dekoracije je, da jo lahko uporabljamo tudi po koncu noči čarovnic.

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5. Svetlobne verige za takojšnje vzdušje Če želimo hitro spremeniti videz prostora, je svetloba ena najpreprostejših rešitev. Topla bela svetlobna veriga deluje prijetno in umirjeno, oranžna pa poudari značilne barve noči čarovnic. Namestimo jo lahko okoli ogledala, na polico, ob okenski okvir ali v stekleno vazo. V kombinaciji z bučami in papirnatimi netopirji bo prostor videti praznično, ne da bi ga prenatrpali z okraski. Izberemo svetila, ki so primerna za predvideno uporabo, in pazimo, da kabli ne ovirajo prehoda. Zlasti v bližini papirnatih okraskov in tkanin se izogibamo odprtemu ognju.

icon-expand Če želimo hitro spremeniti videz prostora, je svetloba ena najpreprostejših rešitev. FOTO: Adobe Stock

6. Strašljiva okenska dekoracija Okna so odlična izbira, kadar želimo okrasiti dom, ne da bi spreminjali njegovo notranjo opremo. Iz črnega papirja izrežemo silhuete mačk, netopirjev, čarovniških klobukov ali majhnih hiš. Pritrdimo jih na steklo z ustreznimi odstranljivimi nalepkami ali trakom, ki ne poškoduje površine. Ko se zvečeri in prižgemo luč v prostoru, postanejo silhuete še bolj opazne. Za hitrejšo rešitev uporabimo že pripravljene okenske nalepke. Pri nameščanju pazimo, da ne prekrivajo pomembnega dela okna in da jih bomo po prazniku lahko odstranili brez sledi. Preprosti okraski za vhod, dnevno sobo in jedilno mizo Za prazničen videz ni treba okrasiti vsakega kotička. Veliko več dosežemo, če izberemo eno ali dve mesti, ki ju obiskovalci opazijo takoj. 7. Vhodna vrata z jesenskim pridihom Vhod lahko okrasimo z nekaj bučami, jesenskim venčkom ali preprosto tablo z napisom za noč čarovnic. Če imamo ob vratih cvetlične lonce, jih dopolnimo z vejicami in nekaj suhimi listi. Za bolj strašljiv videz dodamo papirnate netopirje ali majhne duhce, za prijetnejši učinek pa izberemo naravne barve, oranžne poudarke in nežno svetlobo. Britanska revija Ideal Home v svojih predlogih za sezonsko okrasitev prav tako izpostavlja preproste poudarke, s katerimi vhod dobi prazničen videz, ne da bi potrebovali veliko novih okraskov. 8. Jedilna miza, ki jo okrasimo v petih minutah Za hitro okrasitev mize potrebujemo le nekaj predmetov, ki jih že imamo doma. Čez sredino položimo temen prt ali kos blaga, nanj razporedimo manjše buče in dodamo nekaj suhih vejic. Na sredino lahko postavimo steklen kozarec z baterijsko svetilko, ob robove pa položimo papirnate netopirje ali majhne okrasne pajke. Če pripravljamo pogostitev, pustimo dovolj prostora za krožnike, kozarce in hrano. Ni treba, da je vse črno in oranžno. Bela, bež in rjava se lepo povežejo z naravnimi materiali, nekaj temnih dodatkov pa poskrbi za značilen praznični videz.

icon-expand Jedilna miza, ki jo okrasimo v petih minutah. FOTO: Adobe Stock

9. Polica ali komoda z nekaj strašljivimi podrobnostmi Če želimo okrasiti samo en kotiček, izberimo polico ali komodo v dnevni sobi. Nanj postavimo manjšo bučo, steklen kozarec z lučko in vazo s suhimi vejami. Med predmete lahko dodamo star okvir za fotografijo s temnejšim motivom ali nekaj papirnatih netopirjev. Najlepši učinek dosežemo, če predmeti niso vsi enake višine in če med njimi pustimo dovolj praznega prostora. Tako lahko praznični videz ustvarimo brez večjih stroškov, po koncu oktobra pa večino okraskov preprosto pospravimo.

Kako okrasiti dom za noč čarovnic z majhnim proračunom?

Najprej uporabimo tisto, kar že imamo. Stekleni kozarci, stare rjuhe, ostanki papirja, vejice z vrta in jesenske buče so lahko odlična osnova za domače okraske. Če kaj dokupimo, naj bodo to predvsem uporabni dodatki, ki jih bomo lahko uporabili tudi prihodnje leto. Pomaga tudi preprosto pravilo: izberimo dve ali tri barve in nekaj glavnih okrasnih mest. Tako bo dom deloval urejeno, ne pa prenatrpano. Papirnate okraske lahko po prazniku recikliramo, obstojnejše pa shranimo v škatlo za prihodnjo sezono.

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