Možnosti je veliko, z nekaj domišljije pa lahko kozarčke za sveče spremenite v uporabne in dekorativne elemente doma.
Kako pravilno očistiti kozarček za sveče
Ko bo v kozarcu le še približno 1 cm voska, sveče prenehajte prižigati. Tako boste poskrbeli, da kozarec ne bo počil. Nato uporabite enega izmed spodnjih načinov za odstranjevanje voska. Na koncu kozarec temeljito umijte s toplo vodo in detergentom ter s krtačo odstranite saje.
Čiščenje z vrelo vodo - V kozarec previdno nalijte vrelo vodo in počakajte, da se ohladi. V tem času bo vosek odstopil od sten in priplaval na gladino. Ko se voda ohladi, jo iz kozarca odlijte skozi cedilo, da vosek ne zamaši odtoka.
Kopel v vroči vodi - Kozarec namakajte v vroči vodi, dokler se vosek ne zmehča. Nato ga previdno odstranite s sten kozarca z nožem ali lopatico.
Sušilnik za lase- Vosek lahko zmehčate tudi s sušilnikom za lase. Sušilnik nastavite na srednjo jakost in z njim segrevajte stene kozarca. Ko se vosek zmehča, ga odstranite z nožem. Pri tem bodite previdni, saj se kozarec lahko močno segreje, zato je priporočljiva uporaba rokavic za pečico.
Pečica - Če čistite več kozarcev hkrati, lahko uporabite pečico. Segrejte jo na približno 100 stopinj Celzija in kozarce postavite na pekač, obložen z aluminijasto folijo. Segrevajte jih približno 15 minut, nato pa stopljen vosek odlijte v posodice ali kozarčke za enkratno uporabo. Ta metoda je primerna le za steklene in keramične kozarčke, pri tem pa bodite pozorni tudi na etikete, ki se lahko stopijo.
Zmrzovalnik - To je eden najlažjih načinov odstranjevanja voska, vendar ni primeren za kozarce, kjer je zgornji del kozarca ožji od dna. Kozarec čez noč postavite v zmrzovalnik, nato pa po njem nežno potrkajte, da vosek odstopi.
Kozarca za sveče ne segrevajte v mikrovalovni pečici
Za odstranjevanje voska nikoli ne uporabljajte mikrovalovne pečice. Tudi če je posoda primerna, ima stenj kovinski jeziček, ki lahko v mikrovalovni pečici povzroči iskrenje, eksplozijo ali celo požar.
Spomini s potovanj in posebnih trenutkov
Ker večino spominov s potovanj hranimo kar na telefonih, je še posebej lepo, če del njih ohranimo tudi v fizični obliki. Kozarec za spomine ponuja preprost in hkrati čaroben način, kako shraniti drobne opomnike na počitnice in pomembne življenjske trenutke, kot so poroke, rojstni dnevi, diplome ali obletnice. Vanj lahko spravite vstopnice, školjke, majhna sporočilca, fotografije, citate ali celo suho cvetje s poroke. Tako boste ustvarili dekoracijo, ki ne bo le krasila prostora, temveč bo pripovedovala tudi vašo zgodbo.
Kozarčki za ličila ali zobne ščetke
Prazni kozarčki za sveče so odlični za organizacijo kopalnice. Uporabite jih lahko za shranjevanje ličil, kot so maskare, šminke, lip glosi ali laki za nohte. Prav tako so primerni za zobne ščetke ali za vatirane palčke, vatirane blazinice in lasne sponke. Steklena embalaža deluje estetsko in hkrati ohranja red.
Organizacija shrambe
Večji kozarci za sveče s pokrovom so zelo uporabni tudi v kuhinji. V njih lahko shranjujete živila, kot so kosmiči, moka, semena, granola ali testenine. Hrana bo tako ostala zaščitena, pregledna in lepo organizirana, shramba pa bo delovala bolj urejeno in estetsko.
Posodice za čaje in začimbe
Če uporabljate domače čaje, ki niso v vrečkah, jih lahko shranite v kozarčke za sveče s pokrovom. Enako lahko v manjše kozarce shranite posušene začimbe, kot so rožmarin, lovorjev list, peteršilj ali drobnjak. Manjši kozarčki so idealni za shranjevanje in hkrati lep dodatek kuhinjskim policam.
Organizacija pisalne mize
Če imate pogosto neurejeno delovno mizo in po njej iščete pisala, listke ali druge drobnarije, so kozarčki za sveče preprosta rešitev. Vanje lahko shranite pisala, škarje, lepilne listke in druge pripomočke. Miza bo bolj organizirana, delovni prostor pa prijetnejši.
Shranjevanje drobiža
Drobiž se pogosto kopiči po žepih, denarnicah in torbicah. Zanj lahko določite poseben kozarec, kamor ga vedno odložite. Tako ga ne boste izgubljali in ga boste imeli pri roki, ko ga boste potrebovali. Kozarec lahko postavite v predsobo ali dnevno sobo, kamor običajno odlagate denar. Ko se drobiža nabere več, ga lahko odnesete na banko in zamenjate za bankovce.
Darilna posodica
Kozarčki za sveče so odlična alternativa klasični embalaži za darila. Napolnite jih lahko s čokolado, kopalnimi bombami, doma narejenim losjonom za telo ali drugimi manjšimi pozornostmi. Tako boste podarili darilo, ki je hkrati uporabno in trajnostno.
Kozarcem lahko date tudi drugo priložnost tako, da jih napolnite z majhnimi darili in jih podarite ljudem, ki jih imate radi.
Držala za čajne svečke ali nove sveče
Ker so kozarci za sveče primarno ustvarjeni za vročino, jih lahko spremenite v čudovite lampijone, tako da vanje položite majhne čajne svečke.
V kozarcih lahko prav tako ustvarite popolnoma nove svečke. Kozarce napolnite s stopljenim voskom in mu dodajte stenj ter nekaj kapljic eteričnega olja. Kozarčke lahko na koncu še okrasite in tako znova vnesete toplino v svoj dom.
Mini terarij
Če želite v svoj dom vnesti več naravnih elementov, je mini terarij odlična izbira. Na dno kozarca položite kamenčke, dodajte mah, vejice in po želji majhne figurice. Terarij lahko postavite na jedilno mizo, okensko polico ali v kopalnico, kjer bo ustvaril prijetno zeleno popestritev.
