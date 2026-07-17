Ustvarite prostor, kjer se boste želeli zadržati

Romantičen zunanji kotiček ni odvisen od velikosti prostora, temveč od občutka, ki ga ustvarja. Tudi majhen balkon lahko postane prijetna oaza, če ga opremimo premišljeno. Kot poudarjajo strokovnjaki za notranje oblikovanje pri AOL, lahko že nekaj preprostih dodatkov, kot so mehke tekstilne obloge, ambientalna svetloba in osebni okrasni elementi, popolnoma spremenijo občutek zunanjega prostora. Pomembno je, da balkon ali terasa ne delujeta zgolj kot prehodni prostor, ampak kot podaljšek doma.

Mehke blazine, odeje in tekstil ustvarijo toplino

Eden najlažjih načinov za bolj romantičen videz je dodajanje udobnih elementov. Zunanje blazine v naravnih tonih, mehka odeja za hladnejše večere in manjši zunanji tepih lahko prostor v trenutku naredijo bolj prijeten. Tekstil ustvari občutek udobja in povabi k daljšemu posedanju. Namesto klasičnega vrta lahko ustvarimo pravo dnevno sobo na prostem, kjer lahko beremo knjigo, uživamo ob kozarcu pijače ali preživimo večer v dvoje. Po mnenju oblikovalcev, ki jih povzema Homes & Gardens, so pri manjših zunanjih prostorih pomembni večnamenski kosi pohištva, udobno sedenje in premišljena razporeditev, saj lahko tudi majhen balkon postane eleganten prostor za druženje.

icon-expand Mehke blazine, odeje in tekstil ustvarijo toplino. FOTO: Adobe Stock

Svetloba naredi največjo razliko

Prava osvetlitev je eden najpomembnejših elementov romantičnega poletnega kotička. Močne luči pogosto delujejo hladno, medtem ko mehka, topla svetloba ustvari bolj sproščeno vzdušje. Odlična izbira so: - verige drobnih lučk, - solarne lučke, - lanterne, - sveče ali elektronske sveče, - majhne namizne lučke. Z dekorativno razsvetljavo balkon ali terasa tako postaneta prijeten prostor tudi po sončnem zahodu. Kombinacija lučk, tekstila in udobnega pohištva ustvari bolj intimno vzdušje za poletne večere.

icon-expand Prava osvetlitev je eden najpomembnejših elementov romantičnega poletnega kotička. FOTO: Shutterstock

Rastline ustvarijo občutek zasebnega vrta

Zelenje je nepogrešljiv del vsakega romantičnega zunanjega prostora. Rastline ne dodajo le barve, ampak ustvarijo občutek povezanosti z naravo in več zasebnosti. Za balkone in terase so priljubljene: - sivka, - rožmarin, - pelargonije, - bugenvilije, - plezalke, - dišeči jasmin. Pri izbiri rastlin je pomembno upoštevati količino sonca in pogoje, ki jih ima prostor. Kot navaja The English Garden, lahko tudi manjši balkon z ustrezno izbiro rastlin spremenimo v zeleno zatočišče, kjer se prepletajo okrasne rastline, cvetje in prijeten prostor za počitek.

Preberi še To so drevesa, ki odlično uspevajo na balkonu

Ustvarite majhen kotiček za dva

Za romantično vzdušje ni potrebno veliko pohištva. Majhna mizica in dva udobna stola lahko ustvarita popoln prostor za zajtrk, večerno pijačo ali dolg pogovor. Namesto velikih garnitur, ki pogosto zavzamejo preveč prostora, so za manjše balkone odlična izbira zložljivi stoli, manjše mizice ali klopi z dodatnim prostorom za shranjevanje. Pri urejanju terase je pomembno, da določimo njen namen – ali bo namenjena sproščanju, obedovanju ali druženju. Kot poudarja Westwing, lahko z ustrezno razporeditvijo pohištva, rastlinami in premišljeno osvetlitvijo tudi preprost zunanji prostor postane urejen in privlačen kotiček.

icon-expand Najlepši prostori so tisti, ki odražajo osebnost ljudi, ki jih uporabljajo. FOTO: Adobe Stock

Dodajte osebne podrobnosti

Najlepši prostori so tisti, ki odražajo osebnost ljudi, ki jih uporabljajo. Romantičen balkon lahko popestrimo z majhnimi detajli: - najljubše skodelice za jutranjo kavo, - dekorativni pladnji, - keramika, - knjige, - fotografije, - manjši okrasni predmeti. Ni treba slediti popolnim fotografijam iz revij. Pomembneje je ustvariti prostor, v katerem se počutimo prijetno.

Preberi še Tako zaščitite teraso, da jo vremenske nevšečnosti ne uničijo

Tudi majhen balkon lahko postane poletna oaza

Velikost prostora ni ovira za ustvarjanje romantičnega kotička. Ključ je v kombinaciji udobja, svetlobe, rastlin in elementov, ki ustvarjajo občutek domačnosti. Z nekaj blazinami, toplimi lučkami, dišečimi rastlinami in prijetnim prostorom za sedenje lahko balkon ali terasa postaneta najljubši del doma – prostor, kjer poletni dnevi trajajo nekoliko dlje, večeri pa postanejo bolj čarobni.