Ogledala so priročna stvar – še posebej v spalnici, kjer običajno začnemo in končamo svoj dan. Navkljub temu pa nekateri zagovorniki feng šuj filozofije verjamejo, da bi se morali ogledal v tem prostoru izogibati. V različnih šolah feng šuja se pogosto razpravlja o tem, ali ima ogledalo sploh mesto v spalnici. Na srečo večina pravi, da niso popolnoma prepovedana, če jih le pravilno umestite v prostor. Da ustvarite dobro energijo in si zagotovite trden spanec, obstajajo tri pravila ali bolje rečeno trije načini, kam in kako postaviti ogledalo – in seveda, zakaj ravno tja.

Uporabite ogledala za odsev pozitivnih energij

Ogledala v feng šuju veljajo za močno orodje, saj naj bi aktivirala in pomnožila energijo prostora. Če ogledalo na primer odseva nered, lahko pomnoži negativno energijo. Podobno lahko ogledalo, ki odseva pozitivno energijo, poveča vašo srečo ali blaginjo. Postavite ogledalo v svojo spalnico tako, da bo to odsevalo elemente in materiale, kot so les in žive rastline. Na ta način boste povečali svoje možnosti za osebnostno rast ter dobre odnose.

Uporabite ogledala, da 'popravite' položaj postelje

Prednostna naloga po feng šuju je v vsaki sobi zagotoviti dobro postavitev pohištva. V spalnici je še posebej pomembna postavitev postelje, ki nudi počitek in sprostitev. Postavite jo v središče sobe, če je le mogoče, pa naj bo ob vzglavju stena, ki nudi oporo. Kadar to ni mogoče, je ogledalo dober način, da to popravite. V situacijah, ko na primer iz postelje ne vidite vrat, postavite ogledalo, ki jih bo odsevalo. To torej pomeni, da je ogledalo v tem primeru izjemoma lahko obrnjeno proti vaši postelji.

Uporabite ogledala za usmerjanje elementov feng šuja

Sama ogledala so povezana z elementom vode, vendar lahko z uporabo različnih oblik okvirjev v prostor dodate tudi druge elemente feng šuja. Zaobljene oblike predstavljajo kovinski element za jasnost misli in srečo, medtem ko kvadratne ali pravokotne oblike prinašajo element samopomoči zemlje. Trikotna ogledala so nekoliko manj pogosta, a lahko dodajo prostoru vizualno zanimivost in so hkrati element ognja za navdih in strast.

Katera so tista mesta v spalnici, kjer ogledal ni priporočljivo imeti?

Feng šuj teorija pravi, da je zaradi njegovih močnih lastnosti v spalnici potrebna previdnost pri uporabi ogledal.

Pravzaprav nekateri verjamejo, da so lahko ogledala v spalnici odgovorna celo za slabo kakovost spanja ali nočne more. A kot smo ugotovili, niso povsem prepovedana. Ker predstavljajo element vode in odsevajo ter krepijo energijo, se za kakovosten spanec izogibajte postavljanju ogledal nasproti postelje. Prav tako jih ni priporočljivo obešati nad posteljo, saj lahko njegova teža moti vaš spanec. Še več, ključnega pomena je, da se izogibate zlomljenim ali razpokanim ogledalom. Zlomljeni, nepopravljeni predmeti naj bi prispevali k negativni feng šuj energiji ali celo blokirali pozitivno energijo v prostoru. Nazadnje se izogibajte obešanju ogledala proti oknu spalnice. Zagovorniki feng šuja verjamejo, da lahko odsevna površina pritegne negativno energijo od zunaj navznoter in jo ujame v vaš dom. Ker je spalnica prostor za počitek in sprostitev, je najbolje, da ta ostane zunaj.

