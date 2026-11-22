1. Telefon in polnilnik, ki sta ves čas priključena

Telefon je postal skoraj obvezen spremljevalec ob postelji. Na nočni omarici nas čaka zjutraj, zvečer pa ga uporabljamo za pregledovanje družbenih omrežij, branje novic in nastavljanje budilke. Težava nastane, ko ga tik pred spanjem ne odložimo, temveč še dolgo gledamo v zaslon. Svetloba in vsebine na telefonu nas lahko ohranjajo budne, zato je priporočljivo, da se pred spanjem umaknemo od elektronskih naprav. Britanska nacionalna zdravstvena služba NHS med priporočili za boljši spanec svetuje, naj se pred odhodom v posteljo izogibamo uporabi pametnih telefonov in gledanju televizije. Telefon lahko sicer ostane v spalnici zaradi budilke ali nujnih klicev, vendar ga je bolje odložiti nekoliko dlje od blazine. Še pomembneje je, da ga ne polnimo čez noč na postelji ali pod odejo. Polnilnik in naprava se lahko segrevata, zato morata biti med polnjenjem na primerni, trdni površini.

icon-expand Telefon je postal skoraj obvezen spremljevalec ob postelji. FOTO: Adobe Stock

2. Prižgane dišeče sveče

Dišeče sveče so priljubljen dodatek spalnicam. Prostor napolnijo s prijetnim vonjem, ustvarijo prijetno vzdušje in pomagajo pri večernem sproščanju. Toda sveča, ki gori tik ob postelji, je lahko nevarna. Dovolj je že, da med branjem zaspimo, da se sveča prevrne ali da plamen doseže zaveso oziroma posteljnino. Dublin Fire Brigade zato opozarja, da sveč nikoli ne smemo puščati brez nadzora. Postavljene morajo biti v stabilnem držalu, na površini, ki je odporna proti vročini, in dovolj daleč od gorljivih materialov. Če želite podobno vzdušje brez odprtega ognja, raje izberite električno svečo.

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3. Prenosni grelniki tik ob postelji

Ko se temperature spustijo, marsikdo v spalnico postavi manjši električni grelnik. Če je nameščen preblizu postelje, odej ali zaves, pa lahko pomeni resno nevarnost. Grelnik mora stati na stabilni podlagi, stran od posteljnine, oblačil in drugega gorljivega materiala. Prav tako ga ne uporabljajte za sušenje oblačil ali brisač. Pred spanjem ga izključite, razen če gre za napravo, ki je izrecno namenjena varni uporabi med spanjem in ima ustrezne zaščitne funkcije. Navodila proizvajalca so pri tem ključna.

icon-expand Nočna omarica je pogosto polna predmetov, ki jih uporabljamo vsak dan. FOTO: Adobe Stock

4. Kup umazanega perila

Košara za perilo pogosto konča v spalnici, včasih celo tik ob postelji. To je praktična rešitev, vendar lahko prostor hitro začne delovati neurejeno. Umazana oblačila, nogavice in športna oprema lahko zadržujejo neprijetne vonjave, posebej če so po vadbi še vlažni. Če je spalnica manjša, se lahko zaradi košare in drugih odloženih predmetov hitro zmanjša tudi občutek prostornosti. V spalnici je bolje ohraniti čim bolj umirjeno okolje. Košaro za perilo zato prestavite v kopalnico, pralnico ali garderobo.

5. Vlažne brisače in mokra oblačila

Morda se zdi povsem nedolžno, če po prhanju mokro brisačo odložimo na stol ob postelji. Toda tekstil, ki se počasi suši, lahko začne oddajati neprijeten vonj, v neustreznih razmerah pa se na njem razvije tudi plesen. Vlažne brisače vedno obesite na mesto, kjer se lahko dobro posušijo, najbolje v prezračevanem prostoru. Enako velja za mokra športna oblačila in kopalne plašče. Revija Homes & Gardens med predmeti, ki ne sodijo v spalnico, posebej izpostavlja tudi vlažne brisače, umazano perilo in predmete, ki po nepotrebnem ustvarjajo nered.

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6. Prenosni računalnik in službeni dokumenti

Čeprav je nočna omarica priročna površina za odlaganje, ni najboljše mesto za prenosni računalnik, službene dokumente in sezname opravil. Ko imamo tik ob postelji odprt računalnik ali kup nedokončanega dela, nas lahko predmeti nenehno spominjajo na obveznosti. Spalnica tako izgubi svojo osnovno vlogo prostora za počitek. Britanski bolnišnični center Cambridge University Hospitals v priporočilih za boljši spanec svetuje, naj spalnice ne uporabljamo za spodbudne dejavnosti, kot so delo, gledanje televizije in druge aktivnosti, ki nas ohranjajo budne. Računalnik zato po koncu dela pospravite, dokumente pa odnesite na pisalno mizo. Nočna omarica naj ostane namenjena predvsem predmetom, ki jih res potrebujete pred spanjem ali takoj po prebujanju.

icon-expand Ni treba, da iz spalnice odstranite vse osebne predmete in jo spremenite v prazen prostor. FOTO: Adobe Stock

7. Likalniki za lase in drugi električni pripomočki

Sušilniki za lase, kodralniki in likalniki za lase pogosto končajo na najbližji polici ali nočni omarici. Še posebej nevarno je, če jih po uporabi odložimo, ne da bi počakali, da se ohladijo. Ti pripomočki se med delovanjem močno segrejejo, zato lahko ob stiku s posteljnino, papirjem ali oblačili povzročijo požar. Po uporabi jih izključite iz električnega omrežja in shranite na varno mesto, ko se popolnoma ohladijo. Nikoli jih ne puščajte priključenih ob postelji ali na mehkih površinah.

8. Preveč okrasnih predmetov in nepotrebne navlake

Nočna omarica je pogosto prostor, na katerem se nabirajo knjige, nakit, prazni kozarci, kozmetika, zdravila, računi in različne malenkosti. Posamezni predmeti sami po sebi niso težava, toda prenatrpana površina lahko ustvari občutek nereda. Poleg tega se na njej težje čisti, ob nočnem vstajanju pa lahko kakšen predmet hitro pristane na tleh. Namesto številnih okraskov izberite le nekaj uporabnih stvari: manjšo svetilko, budilko in knjigo, ki jo trenutno berete. Vse drugo pospravite v predal ali omaro. Tudi spalnica bo tako delovala bolj urejeno in prijetno.

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Nočna omarica naj bo preprosta, spalnica pa varna

Ni treba, da iz spalnice odstranite vse osebne predmete in jo spremenite v prazen prostor. Pomembno je predvsem, da v bližini postelje ni stvari, ki bi po nepotrebnem motile počitek ali predstavljale varnostno tveganje. Pred spanjem ugasnite sveče, izključite nepotrebne električne naprave, umaknite grelnike in pospravite predmete, ki se čez dan naberejo ob postelji. Dublin Fire Brigade med večernimi varnostnimi priporočili posebej izpostavlja tudi izključevanje naprav, ki se polnijo, ter ugašanje sveč in drugih odprtih plamenov. Včasih je za prijetnejšo spalnico dovolj že nekaj minut pospravljanja. Nočna omarica z nekaj skrbno izbranimi predmeti bo videti lepše, prostor pa bo bolj primeren za tisto, čemur je namenjen – kakovosten počitek.

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