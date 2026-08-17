Notranji oblikovalci opozarjajo, da prav kabli pogosto ustvarijo občutek nereda, čeprav je preostanek prostora urejen. Rešitev pa ni nujno draga prenova. Obstaja več načinov, kako jih skriti in doseči videz, kot ga vidimo v oblikovalskih revijah. Seveda pa ob tem opozarjamo, da določene naloge prepustite izkušenim električarjem in jih nikar ne skušajte opraviti sami.

Preberi še Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja

Najbolj elegantna rešitev: kabli izginejo v steni

Če želite res čist in minimalističen videz, je najboljša rešitev napeljava kablov za steno. Pri tej možnosti je televizor videti, kot da "lebdi" na steni, brez vidnih povezav do vtičnic ali dodatnih naprav. Oblikovalski portali, kot je Architectural Digest, kot eno najbolj neopaznih rešitev navajajo prav vgradnjo kablov v steno, saj tako odstranimo vizualni nered okoli televizorja. Pri tem je treba paziti na varnost. Električni kabli niso vsi primerni za vgradnjo neposredno v steno, zato je pri zahtevnejših posegih priporočljivo upoštevati lokalna pravila in po potrebi vključiti strokovnjaka. Za pravilno rešitev se pogosto uporabljajo posebni sistemi za napeljavo kablov in dodatne stenske vtičnice.

icon-expand Če želite res čist videz je najboljša rešitev napeljava kablov za steno. FOTO: Adobe Stock

Enostaven trik brez vrtanja: kabelske kanalete

Če ne želite rezati sten ali živite v najemniškem stanovanju, obstaja precej preprostejša rešitev. Kabelske kanalete oziroma pokrovi za kable omogočajo, da vse žice združite v eno lepo linijo ob steni. Najboljši trik oblikovalcev je, da jih pobarvate v isto barvo kot steno – tako skoraj izginejo iz pogleda. Po priporočilih strokovnjakov za urejanje doma so kabelski pokrovi ena najbolj praktičnih rešitev, saj jih je mogoče namestiti brez večjih posegov in jih prilagoditi različnim prostorom.

Preberi še Ali so električne vtičnice in kabli nevarni za hišne ljubljenčke?

Skrijte kable za pohištvom

Včasih ni treba spreminjati stene – dovolj je bolj premišljena postavitev pohištva. TV-omarica, nizka konzola ali zaprta polica lahko skrijejo: - napajalne kable; - razdelilnike; - usmerjevalnike; - igralne konzole; - dodatne naprave. Notranji oblikovalci pogosto uporabljajo pohištvo kot del rešitve za urejen videz, saj prostor ostane funkcionalen, hkrati pa tehnologija ni v ospredju.

icon-expand Enostaven trik brez vrtanja: kabelske kanalete FOTO: Adobe Stock

Majhen trik z velikim učinkom: uredite vse kable skupaj

Velika napaka je, da pustimo več kablov ločeno viseti. Tudi če jih ne moremo popolnoma skriti, lahko videz močno izboljšamo. Pomaga: - povezovanje kablov v en snop; - uporaba tekstilnih ali plastičnih zaščitnih tulcev; - pritrditev kablov ob zadnjo stran pohištva; - označevanje kablov, da jih kasneje lažje prepoznamo. Cilj ni samo skrivanje, ampak ustvarjanje občutka reda.

icon-expand Ko odstranimo vizualni kaos, prostor takoj deluje bolj mirno, urejeno in premišljeno. FOTO: Adobe Stock

Oblikovalci prisegajo na "manj tehnologije na očeh"

Sodobni trend notranjega oblikovanja se odmika od videza, kjer je elektronika glavni element prostora. Televizor naj se zlije z ambientom, ne pa da ga prevzame. Nekateri oblikovalci televizor vključijo v stenske obloge, lesene panele ali galerijske stene, kjer postane del celotne kompozicije prostora. Tudi pri takšnih rešitvah je skrita napeljava kablov ključna za končni učinek. Velikokrat niso dragi materiali tisti, ki naredijo prostor bolj eleganten, ampak majhne podrobnosti. Vidni kabli, nepovezani elementi in nered okoli televizorja lahko pokvarijo vtis tudi v lepo opremljenem domu. Ko odstranimo vizualni kaos, prostor takoj deluje bolj mirno, urejeno in premišljeno. Včasih je za videz doma kot iz kataloga dovolj že en preprost trik: naj kablov nihče ne vidi.

Preberi še Kam z odvečnimi kabli?