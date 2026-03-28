Letošnji trendi za veliko noč dajejo prednost preprostosti, naravnim materialom in umirjenim barvam. V ospredju je elegantna, svetla in sproščena velikonočna miza, na kateri ni nič pretirano okrašenega, a je vsak detajl premišljeno izbran. Ključ je v harmoniji – nežni barvni paleti, svežem cvetju in drobnih velikonočnih poudarkih, ki ustvarijo občutek domačnosti, ne da bi prevzeli celoten prostor.

Najbolj modni so topli zemeljski odtenki, kot so bež, nežna zelena, svetlo rumena in pastelno rožnata. Namizni prt ali tekač iz bombaža ali lana poskrbi za mehko, naravno podlago, ki jo lahko dopolnite s servietami v ujemajočih se barvah.

Cvetlični aranžma naj bo preprost, z izbranimi pomladnimi cvetovi – tulipani, narcise ali nežne veje z brsti. V ospredju je naravna eleganca: steklena vaza, keramična skleda ali minimalističen lesen podstavek. V aranžma lahko vključite tudi nekaj nežno obarvanih jajčk. Prav cvetje je tisto, ki letos ne sme manjkati na mizi ob velikonočnih praznikih.

Krožniki v naravnih tonih ali z rahlo valovitim robom so letos med najbolj priljubljenimi. Odlično se ujemajo s preprostim, matiranim priborom v zlati, srebrni ali črni barvi. S tem ustvarite sodoben, a še vedno topel videz.

Ne smejo manjkati drobni, a skrbno izbrani dodatki: sveče v pastelnih barvah, majhne vaze po celotni mizi, dekorativne pisanice ali enostavne kartice z imeni gostov. Ti detajli ustvarijo praznično vzdušje, ne da bi miza delovala prenatrpano.

Ob tem pa dodajamo, da lahko mizo uredite tako, kot bo vam najbolj odgovarjalo ter da se boste počutili srečne in zadovoljne.