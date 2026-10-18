Ko stopite v kakovostno hotelsko sobo, vas običajno ne navdušijo dragi materiali ali prestižno pohištvo. Občutek udobja ustvarjajo premišljeni detajli: brezhibno postlana postelja, mehka svetloba, skrbno izbrani tekstili in občutek reda. Prav te elemente izpostavljajo številni portali, ki poudarjajo, da je mogoče hotelski videz spalnice ustvariti brez večje prenove. Namesto velikih posegov pogosto zadostujejo premišljene dekorativne spremembe.

Razkošje se začne pri postelji

V hotelih je postelja vedno osrednji element prostora. Pomembno vlogo igra kakovostna posteljnina, še posebej v nevtralnih odtenkih, ki ustvarjajo občutek umirjenosti in elegance, poroča dnevnik.hr. Temu pritrjuje tudi ameriška revija Better Homes & Gardens, kjer priporočajo plastenje različnih tekstilov. Poleg osnovne posteljnine dodajte dekorativno odejo ali pregrinjalo ter nekaj večjih blazin. S tem postelja deluje bogatejše in bolj vabljivo.

icon-expand Mehka posteljnina in več plasti tekstila ustvarijo občutek sproščenosti. FOTO: Shutterstock

Nevtralne barve nikoli ne razočarajo

Ena največjih skrivnosti hotelskih spalnic je zadržana barvna paleta. Namesto močnih kontrastov prevladujejo bež, peščeni, kremni, svetlo sivi in zemeljski odtenki. Po priporočilih portala The Spruce takšne barve pomagajo ustvariti občutek miru, ki ga v spalnici pravzaprav najbolj potrebujemo. Če želite prostor osvežiti, ni treba barvati sten. Pogosto zadostuje že nova posteljnina ali nekaj okrasnih blazin v toplih tonih.

icon-expand Nevtralni odtenki poskrbijo za umirjen in eleganten videz spalnice. FOTO: Shutterstock

Osvetlitev, ki spremeni vzdušje

Veliko spalnic ima eno samo močno stropno svetilo, ki prostor naredi hladen in manj prijeten. Notranji oblikovalci, ki jih povzema House Beautiful, priporočajo več manjših svetlobnih virov. Namizne svetilke na nočnih omaricah, ambientalna osvetlitev ali stenske luči ustvarijo mehkejše in bolj sproščeno vzdušje. Prav svetloba je pogosto tista podrobnost, zaradi katere hotelska soba deluje bolj prestižno.

icon-expand Več svetlobnih virov ustvarja prijetnejše vzdušje kot ena sama stropna luč. FOTO: Shutterstock

Red je najbolj podcenjen dekorativni element

To morda ni najbolj vznemirljiv nasvet, je pa eden najučinkovitejših. Po mnenju strokovnjakov revije Architectural Digest luksuzen videz ustvarja predvsem občutek urejenosti. Na nočnih omaricah naj bodo le najnujnejši predmeti, odprte površine pa čim bolj prazne. Tudi najlepši dekorativni dodatki izgubijo učinek, če jih obdaja nered.

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Zavese in teksture naredijo veliko razliko

Dolge zavese, ki segajo od stropa do tal, so med najljubšimi triki notranjih oblikovalcev. Prostor optično povečajo in mu dodajo občutek elegance. Poleg tega strokovnjaki priporočajo uporabo različnih tekstur. Pletena odeja, žametna blazina ali naravni materiali, kot sta lan in bombaž, ustvarijo občutek topline, ki ga povezujemo s prestižnejšimi hoteli.

icon-expand Dolge zavese so eden najpogostejših trikov notranjih oblikovalcev. FOTO: Shutterstock

Ni treba zapraviti veliko

Prava skrivnost hotelskega videza ni v dragih kosih pohištva. Gre za kombinacijo kakovostnega tekstila, premišljene osvetlitve, nevtralnih barv in urejenosti. Včasih so najbolj opazne spremembe tudi najcenejše. Nova posteljnina, nekaj okrasnih blazin in toplejša svetloba lahko spalnico spremenijo bolj, kot bi pričakovali.

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