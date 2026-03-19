Velikonočni venčki letos sledijo splošnim smernicam velikonočnega okrasja: prefinjenost, naravni materiali, umirjene barve in sodoben pridih. Dekor ni več kičast ali "pocukran", temveč premišljen, estetski in eleganten. To potrjujejo številni tuji mediji, ki razkrivajo ključne trende prihajajoče sezone. V nadaljevanju predstavljamo top trende velikonočnih venčkov 2026.

Preberi še Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe

1. Prevlada umirjenih pastelov in mehkih zemeljskih tonov

Po poročanju Vibrance and Vibes so barvni trendi za leto 2026 usmerjeni v mehkejše, naravne odtenke: žajbelj, olivno zeleno, masleno rumeno in glineno rožnato. Pasteli ostajajo, a v bolj prašnem, zastrtem videzu, kar se odlično ujema tudi z venčki za vhodna vrata.

2. Naravni materiali in skandinavska preprostost

Venčki iz naravnih vejic, evkaliptusa, suhega cvetja in organskih tekstur so letos absolutni favorit. Trend "skandinavske preprostosti" poudarja nevtralne odtenke, naraven les in nežne linije, kar se popolnoma odraža tudi v aktualnih velikonočnih venčkih. Stran Jane At Home izpostavljajo les, ratan, lan, bombaž in druge organske materiale kot ključne elemente dekorja 2026.

3. Venčki z naravnimi gnezdi in botaniko

Po poročanju James & Catrin so izjemno priljubljeni venčki, ki vključujejo miniaturna naravna gnezda, bele tulipane, orhideje in subtilne zelene elemente. Ti venčki ustvarijo eleganten, naraven videz in predstavljajo odmik od tradicionalnih pisanih velikonočnih barv.

4. Tulipanovi venčki in mešane pomladne cvetlice

Tulipani so po podatkih Homedit med top trendi za okrasitev vhodnih vrat 2026 predvsem v obliki polnih tulipanovih venčkov, ki izstopajo zaradi močnega vizualnega učinka, bogatih barv in izjemne teksture. Mešani cvetlični venčki v živahnih odtenkih (gerbere, vrtnice, mimoze) so prav tako v porastu.

5. Pastelni jajčki in tekstilni dodatki

Velikonočni venčki z nežnimi, subtilno posutimi jajčki v mat pastelih bodo po poročanju več tujih medijev eden najbolj prepoznavnih trendov leta 2026. Tako imenovani "Bunny Bloom" venčki – mehki tekstilni detajli (tkan zajček, pliš, bombaž) in nežno rožnato-lila cvetje – ustvarjajo romantičen, a sodoben videz, ki ga izpostavlja HomeFunky.

6. Minimalizem z enim poudarkom

V ospredju je elegantni minimalizem: venček naj vsebuje en ključni element – npr. eno pastelno barvo, eno vrsto cvetja ali en dominantni simbol (npr. minimalističen keramičen zajček). To odraža sodoben pristop, kjer dekor ne preglasi vhodnih vrat, temveč jih dopolni.

7. Dekorativni venčki kot izraz topline doma

Po poročanju Evyve Homes so venčki postali prva stvar, ki ustvarja vtis, zato naj bodo bogati, polni in fotogenični. Priporočajo tulipanove venčke ali mešane cvetlične aranžmaje, ki dajejo vtis urejenosti in domače topline.

