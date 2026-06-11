Eden najpogostejših zastarelih trendov so zelo težke, temne in voluminozne zavese, ki popolnoma zakrijejo okna. Po navedbah strokovnjakov za notranji dizajn iz Architectural Digest takšne zavese sicer ustvarijo občutek razkošja, vendar v manjših prostorih pogosto delujejo utesnjujoče in zmanjšajo občutek naravne svetlobe. Sodobni pristopi dajejo prednost lahkotnim materialom, ki prostor optično povečajo in ga naredijo bolj zračnega.

Zavese z izrazitimi vzorci, bleščicami ali zelo gostimi teksturami so bile dolgo časa simbol prestiža. Danes pa, kot poročajo strokovnjaki iz revije Better Homes and Gardens , takšni elementi pogosto preobremenijo prostor in odvrnejo pozornost od ostale notranje opreme. Minimalistični interierji dajejo prednost nevtralnim barvam in enostavnim linijam, ki se lažje povežejo z različnimi slogi pohištva.

Še en trend, ki ga oblikovalci pogosto označujejo kot zastarelega, so zavese, ki se končajo na sredini okna. Po analizah strokovnjakov za notranje oblikovanje takšna dolžina vizualno "reže" prostor in ustvari občutek nedokončanosti. Sodobna priporočila se nagibajo k zavesam, ki segajo do tal, saj prostor optično podaljšajo in mu dodajo eleganco.

Nekateri še vedno uporabljajo več plasti zaves hkrati, na primer kombinacijo težkih zaves, tančic in dodatnih dekorativnih elementov. Vendar, kot opozarjajo strokovnjaki s področja notranje arhitekture pri Elle Decor , prekomerno plastenje ustvarja vizualni kaos in zmanjšuje čistost prostora. Današnji trendi se osredotočajo na preprostost in funkcionalnost, kjer ena kakovostna plast pogosto zadošča.

V preteklosti so bile priljubljene zavese iz zelo sijočih in popolnoma sintetičnih materialov. Danes pa se, kot poudarjajo oblikovalski strokovnjaki, vračajo naravni materiali, kot so lan, bombaž in mešane tkanine, ki prostoru dodajo toplino in bolj avtentičen videz. Sintetični materiali pogosto delujejo umetno in zastarelo.

Sodobni trendi pri zavesah se vse bolj nagibajo k preprostosti, naravnim materialom in svetlim, zračnim rešitvam. Namesto poudarjanja težkih dekorativnih elementov se poudarja funkcionalnost in harmonija z ostalim prostorom. Notranji oblikovalci se strinjajo, da so zavese danes predvsem orodje za ustvarjanje svetlobe in občutka prostornosti, ne pa več glavni dekorativni element prostora.