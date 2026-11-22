Zavese v letu 2027 postajajo pomemben del notranje opreme

Še pred nekaj leti smo zavese večinoma izbirali glede na barvo pohištva, velikost oken in količino svetlobe, ki jo želimo spustiti v prostor. Zdaj se njihova vloga precej spreminja. Postajajo oblikovalski element, s katerim lahko spreminjamo razporeditev prostora, ustvarjamo zasebnost in določamo značaj posameznih sob. Na novo vlogo zaves opozarja tudi italijanska oblikovalska platforma Archiproducts, ki v napovedi za leto 2027 izpostavlja njihovo uporabo kot premičnih pregrad, tekstilnih sten in celo nadomestkov za vrata. Namesto da bi bile omejene na okenske odprtine, se vse pogosteje pojavljajo tudi sredi prostorov. Takšna rešitev je posebej zanimiva za manjša stanovanja in odprte bivalne prostore, kjer želimo ohraniti občutek zračnosti, hkrati pa posamezne dele doma uporabljati za različne namene.

icon-expand Zavese namesto sten: rešitev za odprte in manjše prostore FOTO: Adobe Stock

Zavese namesto sten: rešitev za odprte in manjše prostore

Ena najbolj zanimivih sprememb je uporaba zaves za ločevanje posameznih delov doma. Namesto gradnje dodatne stene lahko med dnevno sobo in spalnim kotičkom namestimo stropno vodilo ter nanj obesimo dolgo zaveso. Ko je odgrnjena, prostor ostane odprt in povezan. Ko jo zagrnemo, dobimo več zasebnosti in nekoliko bolj umaknjen kotiček za počitek. Takšna rešitev je uporabna tudi v stanovanjih, kjer si želimo urediti domačo pisarno, garderobni kotiček ali prostor za goste. Zavesa lahko na primer zakrije delovno mizo, kadar dela ne opravljamo, ali loči posteljo od preostalega bivalnega prostora. Prednost je tudi v tem, da prostora ne obremenimo z dodatnimi zidovi, ki bi lahko zmanjšali prehod svetlobe in ustvarili občutek utesnjenosti.

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Zavese bodo nadomestile tudi vrata in zakrile garderobne omare

Zanimiva uporaba zaves se obeta tudi na mestih, kjer smo bili doslej vajeni vrat. V nekaterih sodobnih domovih tekstil že nadomešča klasična vrata med hodnikom in dnevno sobo ali med spalnico in garderobo. Poleg zanimivega videza ima takšna rešitev tudi praktične prednosti. Zavzame manj prostora kot klasična vrata, omogoča preprosto prehajanje med sobami in jo lahko po potrebi povsem odmaknemo. Zavese so primerne tudi za zakrivanje odprtih garderobnih sistemov. Če nimamo prostora za vgradno omaro z drsnimi vrati, lahko police in obešalnike skrijemo za lepo izbrano tkanino. Tako spalnica deluje bolj urejeno, hkrati pa lahko videz prostora spremenimo že z zamenjavo tekstila.

icon-expand Zavese bodo nadomestile tudi vrata in zakrile garderobne omare. FOTO: Adobe Stock

Kakšne zavese bodo moderne v letu 2027?

V ospredju bodo predvsem mehke, bogatejše tkanine, zanimive teksture in naravni materiali. Namesto povsem gladkih in nevpadljivih površin bomo več pozornosti namenjali temu, kako je tkanina videti in kakšen občutek ustvari v prostoru. Pomembno vlogo bodo imeli tudi naravni odtenki, kot so peščena, bež, rjava, opečnata in topla bela. Ti se lepo povezujejo z lesom, kamnom in drugimi naravnimi materiali. Da tekstil v domu postaja pomembnejši, kaže tudi napoved sejma Heimtextil v Frankfurtu. V sodelovanju z milansko oblikovalsko platformo Alcova so za obdobje 2027 in 2028 izpostavili materiale, pri katerih bodo pomembni otip, struktura, trajnost in občutek, ki ga ustvarjajo v prostoru. Posebej poudarjajo naravna vlakna, volno in izrazitejše teksture. To pomeni, da pri izbiri zaves ne bo pomembna samo barva, ampak tudi kakovost tkanine, njena gostota in način, kako prepušča svetlobo.

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Od prosojnih do težkih zaves: pomembno bo plastenje

Namesto ene same zavese se lahko odločimo za kombinacijo dveh različnih vrst. Prosojna zavesa čez dan omogoča prehajanje naravne svetlobe in nekoliko omeji poglede od zunaj, težja zavesa pa poskrbi za več zasebnosti zvečer. Takšna kombinacija je uporabna predvsem v spalnicah in dnevnih sobah, kjer se potrebe po svetlobi čez dan spreminjajo. Zanimiva možnost so tudi zavese od stropa do tal. Te vizualno poudarijo višino prostora, okna pa delujejo večja. Če izberemo nekoliko širšo tkanino, ki se lepo nabira v mehke gube, dobimo bogatejši videz brez dodatnega okrasja. Vse bolj priljubljena bodo tudi vodila, nameščena neposredno ob stropu. Tako ni treba izpostavljati klasičnih karnis, zavese pa delujejo kot neprekinjena tekstilna površina.

icon-expand Zanimiva uporaba zaves se obeta tudi na mestih, kjer smo bili doslej vajeni vrat. FOTO: Adobe Stock

Tudi kuhinja in prostori brez oken dobivajo nove možnosti

Zavese ne bodo več omejene samo na dnevne sobe in spalnice. Uporabimo jih lahko tudi v kuhinji, kjer z njimi zakrijemo odprte police, ločimo jedilni kotiček ali ustvarimo prijetnejši videz prostora. Posebej zanimiva je njihova uporaba v notranjih prostorih brez neposrednega dostopa do okna. Če jih namestimo med temnejši kotiček in svetlejši del stanovanja, lahko z izbiro prosojne tkanine ohranimo prehajanje svetlobe. O tem, da se notranje oblikovanje vse bolj usmerja v udobje, osebnost in občutek domačnosti, piše tudi britanska revija Homes & Gardens v svoji napovedi notranje opreme za leto 2027. Oblikovalci vse več pozornosti namenjajo prostorom, ki niso le lepi, temveč se prilagajajo vsakdanjemu življenju. Zavese so zato ena preprostejših možnosti za spremembo doma. Z njimi lahko brez večjih gradbenih posegov ustvarimo nov kotiček, zakrijemo manj privlačen del prostora ali spremenimo vzdušje v sobi. V letu 2027 bodo tako postale precej več kot le dodatek ob oknu – postale bodo prilagodljiv del doma, ki bo imel tudi povsem praktično vlogo.

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