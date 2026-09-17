Kurilna sezona se koledarsko začne oktobra, v primorskih občinah novembra, večinoma pa kurilne naprave zaradi ohladitev zaženemo že prej. Kurilne in dimovodne naprave, ki so poleti mirovale, bodo znova obratovale več mesecev. Pravilno in redno vzdrževane naprave zagotavljajo požarno in zdravstveno varnost, porabijo manj goriva in manj obremenjujejo okolje, so poudarili pri sekciji dimnikarjev. Če je dimnikar uporabniku ob zadnjem pregledu izdal negativen zapisnik, je sedaj zadnji čas, da uporabnik pomanjkljivosti odpravi in nato naroči kontrolni pregled. "S pravočasnim ukrepanjem lahko preprečijo nevarne dogodke, okvare in tudi neprijetno zaustavitev ogrevanja sredi zime," je poudaril predsednik Sekcije dimnikarjev pri OZS Iztok Zemljič.

Kdo potrebuje pozitivni zapisnik?

icon-expand Tudi med kurilno sezono poskrbite za čiščenje. FOTO: Shutterstock

Vse, ki so kurilno ali dimovodno napravo vgradili ali rekonstruirali poleti, v sekciji dimnikarjev pozivajo, naj je ne uporabljajo, dokler nimajo pozitivnega zapisnika o prvem pregledu. Pozitiven zapisnik je pogoj za obratovanje, ob prvem pregledu pa se naprava vpiše v evidenco. Prvi pregled uporabnik naroči sam, do takrat naj tudi hrani vso dokumentacijo, ki jo je prejel ob nakupu in vgradnji. "Zapisnik o prvem pregledu z dokumentacijo trajno shranite," so podčrtali v sekciji dimnikarjev.

Kaj morate storiti pred prvim vklopom v sezoni?

Vsem svetujejo tudi, naj, preden kurilno napravo, ki je poleti mirovala, znova zaženejo, opravijo vizualni pregled, preverijo osnovne funkcije, pa tudi, ali je dovod zgorevalnega zraka prost ter ali so drva in drugi gorljivi predmeti odmaknjeni od kurilne naprave. Pri kurilnih napravah za centralno ogrevanje naj preverijo tlak v ogrevalnem sistemu, napravo pa po potrebi dajo servisirati. Uporabniki naj zagotovijo tudi neoviran in varen dostop do naprav, tudi do vseh čistilnih vratc dimovodne naprave, če so jih morebiti poleti založili.

V sekciji dimnikarjev opozarjajo tudi, da naj se dimnikarske storitve opravljajo v rokih, ki veljajo za napravo, ter da naj uporabniki kurijo le gorivo, za katero je kurilna naprava izdelana. Če kurijo les, mora ta biti ustrezne vlažnosti, medtem ko naj uporabniki odpadkov ter barvanega, lakiranega ali lepljenega lesa ne kurijo.

En obisk dimnikarja na leto? Ni dovolj

icon-expand Dimnikar FOTO: Dreamstime

V sporočilu za javnost so opozorili še, da pri kurilnih napravah na trdno gorivo en obisk dimnikarja na leto praviloma ne zadošča. "Redni pregled je predpisan enkrat na leto, čiščenje pa se mora pri napravah v rednem obratovanju izvesti od dvakrat do štirikrat v kurilni sezoni, v primorskih občinah od enkrat do trikrat, odvisno od vrste naprave in namena uporabe," so spomnili.

Kdaj se mora opraviti izredni pregled?

Po dimniškem požaru ali ob uhajanju dimnih plinov v prostor ali ob vklopu javljalnika ogljikovega monoksida pa morajo uporabniki obvezno zagotoviti izredni pregled izbrane dimnikarske družbe. "Sproti odpravljajte tudi pomanjkljivosti, ki jih dimnikar ugotovi med sezono, da bo obratovanje kurilne naprave potekalo brez motenj in varno do konca kurilne sezone," še svetujejo v Sekciji dimnikarjev pri OZS.