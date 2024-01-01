Dominvrt.si
Ekskluzivni vpogled: Jennifer Aniston in njena praznična eleganca
Ekskluzivni vpogled: Jennifer Aniston in njena praznična eleganca

Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna

Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src

Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali

Milijonski razgled, ki jemlje dih
Milijonski razgled, ki jemlje dih

Prvič po 65 letih je naprodaj ena najbolj ikoničnih hiš v Hollywoodu. Arhitekturni eksperiment, zgrajen leta 1958, ponuja panoramski razgled na Los Angeles, steklene stene, bazen in svetovno slavo, hiša pa je na prodaj za 21,5 milijona evrov.

Na računu ima milijone, a pečico mora čistiti sam

Elton John je v božičnem videu pokazal svojo umazano pečico in sprožil kritike oboževalcev. Poglejte si njegov odziv in preverite priložen petstopenjski vodič za čiščenje pečice.

Na računu ima milijone, a pečico mora čistiti sam
Pokukajte v pravljično 57-sobno domovanje slavne manekenke
Pokukajte v pravljično 57-sobno domovanje slavne manekenke

Raziščite izjemno 57-sobno vilo Tamare Ecclestone, vredno 80 milijonov evrov, v elitni londonski četrti Kensington Gardens. Odkrijte podrobnosti o dvoinpolletni prenovi ter edinstveni lokaciji blizu kraljeve družine in ambasadorskih rezidenc.

Dolly Parton razkrila, da z božično dekoracijo nikoli ne čaka
Dolly Parton razkrila, da z božično dekoracijo nikoli ne čaka

December je pred vrati, kar pomeni, da se s polno hitrostjo približujemo božiču. Nenazadnje na to kažejo tudi vse trgovine, ki se že nekaj tednov šibijo pod težo božične dekoracije. Toda če se sprašujete, kdaj je zares pravi čas, da svoje stanovanje spremenite v 'božično deželo', vam morda odgovor lahko ponudi ameriška pop ikona Dolly Parton.

Kopalnica Cameron Diaz se močno oddaljuje od modernega minimalizma
Kopalnica Cameron Diaz se močno oddaljuje od modernega minimalizma

Pozabite na minimalizem, izčiščene linije in naravne materiale - to zagotovo ni slog igralke Cameron Diaz. Namesto tega je v njeni kopalnici mogoče videti razkošje, moč in eleganco.

Bi verjeli, da ekscentrični pevec živi v rožnatem gradu?
Bi verjeli, da ekscentrični pevec živi v rožnatem gradu?

Gary Numan, angleški pevec, tekstopisec in glasbenik, že več kot desetletje živi v precej nenavadnem bivališču. Čeprav bi že po njegovem kontroverznem videzu in slovesu sklepali, da tudi njegov dom ne more biti povsem 'navaden', pa je ta zagotovo nekaj drugega, kot bi pričakovali od pionirja elektronske glasbe.

Anthony Hopkins po uničujočem požaru opustil sanje o razkošni nepremičnini

Anthony Hopkins ni edini, katerega dom so v samo nekaj urah požrli ognjeni zublji, ki so v začetku letošnjega leta opustošili slavno sosesko Pacific Palisades. Toda medtem ko si je večina zvezdnikov v tem času že našla nov stalni dom, pa slavni igralec zdaj dokončno opušča sanje o tem, da bi nekoč spet zaživel prav na tem posestvu.

Anthony Hopkins po uničujočem požaru opustil sanje o razkošni nepremičnini
Zdaj je uradno - Kate in William sta si našla nov dom
Zdaj je uradno - Kate in William sta si našla nov dom

Kate in William sta se po težkih časih, ki so v preteklem letu doleteli njuno družino, odločila za svež začetek v novem domu. Skupaj s svojimi tremi otroki: Georgeem, Charlotte in Louisom so se tako že preselili v dvorec Forest Lodge.

Ellen DeGeneres oboževalce spustila v svoj angleški dom
Ellen DeGeneres oboževalce spustila v svoj angleški dom

Ameriška komičarka in voditeljica Ellen DeGeneres, ki se je v lanskem letu domnevno tudi zaradi zmage Donalda Trumpa na predsedniških volitvah preselila v Veliko Britanijo, je pokazala svoj dom. Gre za osupljivo nepremičnino, ki si jo deli s svojo ženo, igralko Portio de Rossi.

Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo
Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo

Igralec Mark Wahlberg je skupaj s soprogo kupil novo domovanje. Toda čeprav bi pričakovali, da si zvezdnik njegovega kova lahko privošči nadvse razkošno bivališče, je to še veliko več. Gre pravzaprav za palačo, ki bi mu jo zavidala celo marsikatera kronana glava.

Slavni Walt Disney je zares živel v pravljici – poglejte njegov dom
Slavni Walt Disney je zares živel v pravljici – poglejte njegov dom

Le kdo se v otroštvu ni srečal s čudovitim Disneyjevim svetom, v katerem so se pojavljale podobe čudovitih graščin in palač. Ob tem seveda ni presenetljivo, da je Walt Disney tudi sam živel v precej impresivni vili, ki prav zares spominja na kakšno izmed teh, ki smo jih v njegovih zgodbah občudovali kot otroci.

Vila, ki si jo 'iz rok v roke' podajajo bogati, je ponovno naprodaj

Vila, ki si jo že leta 'iz rok v roke' podajajo slavni in bogati, je ponovno naprodaj - seveda za precej zasoljeno ceno. Nepremičnina, v kateri je med drugim nekaj časa živel celo soustanovitelj Googla, ponuja priložnost za sanjski dom z vsem razkošjem in neprecenljivim razgledom na Tihi ocean.

Vila, ki si jo 'iz rok v roke' podajajo bogati, je ponovno naprodaj
