Domovi slavnih

Dolly Parton razkrila, da z božično dekoracijo nikoli ne čaka

December je pred vrati, kar pomeni, da se s polno hitrostjo približujemo božiču. Nenazadnje na to kažejo tudi vse trgovine, ki se že nekaj tednov šibijo pod težo božične dekoracije. Toda če se sprašujete, kdaj je zares pravi čas, da svoje stanovanje spremenite v 'božično deželo', vam morda odgovor lahko ponudi ameriška pop ikona Dolly Parton.