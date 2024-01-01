Prvič po 65 letih je naprodaj ena najbolj ikoničnih hiš v Hollywoodu. Arhitekturni eksperiment, zgrajen leta 1958, ponuja panoramski razgled na Los Angeles, steklene stene, bazen in svetovno slavo, hiša pa je na prodaj za 21,5 milijona evrov.
Elton John je v božičnem videu pokazal svojo umazano pečico in sprožil kritike oboževalcev. Poglejte si njegov odziv in preverite priložen petstopenjski vodič za čiščenje pečice.
Raziščite izjemno 57-sobno vilo Tamare Ecclestone, vredno 80 milijonov evrov, v elitni londonski četrti Kensington Gardens. Odkrijte podrobnosti o dvoinpolletni prenovi ter edinstveni lokaciji blizu kraljeve družine in ambasadorskih rezidenc.
December je pred vrati, kar pomeni, da se s polno hitrostjo približujemo božiču. Nenazadnje na to kažejo tudi vse trgovine, ki se že nekaj tednov šibijo pod težo božične dekoracije. Toda če se sprašujete, kdaj je zares pravi čas, da svoje stanovanje spremenite v 'božično deželo', vam morda odgovor lahko ponudi ameriška pop ikona Dolly Parton.
Pozabite na minimalizem, izčiščene linije in naravne materiale - to zagotovo ni slog igralke Cameron Diaz. Namesto tega je v njeni kopalnici mogoče videti razkošje, moč in eleganco.
Gary Numan, angleški pevec, tekstopisec in glasbenik, že več kot desetletje živi v precej nenavadnem bivališču. Čeprav bi že po njegovem kontroverznem videzu in slovesu sklepali, da tudi njegov dom ne more biti povsem 'navaden', pa je ta zagotovo nekaj drugega, kot bi pričakovali od pionirja elektronske glasbe.
Anthony Hopkins ni edini, katerega dom so v samo nekaj urah požrli ognjeni zublji, ki so v začetku letošnjega leta opustošili slavno sosesko Pacific Palisades. Toda medtem ko si je večina zvezdnikov v tem času že našla nov stalni dom, pa slavni igralec zdaj dokončno opušča sanje o tem, da bi nekoč spet zaživel prav na tem posestvu.
Kate in William sta se po težkih časih, ki so v preteklem letu doleteli njuno družino, odločila za svež začetek v novem domu. Skupaj s svojimi tremi otroki: Georgeem, Charlotte in Louisom so se tako že preselili v dvorec Forest Lodge.
Ameriška komičarka in voditeljica Ellen DeGeneres, ki se je v lanskem letu domnevno tudi zaradi zmage Donalda Trumpa na predsedniških volitvah preselila v Veliko Britanijo, je pokazala svoj dom. Gre za osupljivo nepremičnino, ki si jo deli s svojo ženo, igralko Portio de Rossi.
Igralec Mark Wahlberg je skupaj s soprogo kupil novo domovanje. Toda čeprav bi pričakovali, da si zvezdnik njegovega kova lahko privošči nadvse razkošno bivališče, je to še veliko več. Gre pravzaprav za palačo, ki bi mu jo zavidala celo marsikatera kronana glava.
Le kdo se v otroštvu ni srečal s čudovitim Disneyjevim svetom, v katerem so se pojavljale podobe čudovitih graščin in palač. Ob tem seveda ni presenetljivo, da je Walt Disney tudi sam živel v precej impresivni vili, ki prav zares spominja na kakšno izmed teh, ki smo jih v njegovih zgodbah občudovali kot otroci.
Vila, ki si jo že leta 'iz rok v roke' podajajo slavni in bogati, je ponovno naprodaj - seveda za precej zasoljeno ceno. Nepremičnina, v kateri je med drugim nekaj časa živel celo soustanovitelj Googla, ponuja priložnost za sanjski dom z vsem razkošjem in neprecenljivim razgledom na Tihi ocean.