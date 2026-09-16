Hiša z več kot stoletno zgodovino

Hiša je bila zgrajena leta 1916 in skozi leta večkrat prenovljena. Kljub sodobnim posodobitvam je ohranila precej izvirnega značaja. Razprostira se v dveh etažah, obsega tri spalnice, tri kopalnice ter dnevni prostor s kaminom in balkonom. Nepremičnina ima tudi zanimivo zgodovino lastništva. Seyfriedova jo je leta 2011 kupila od igralca Adama Brodyja za 1,57 milijona evrov, še pred njim pa je bila v lasti glasbenika Freda Dursta, pevca skupine Limp Bizkit.

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Pravi adut se skriva na vrtu

Čeprav notranjost deluje elegantno in prijetno, največ pozornosti pritegne zunanja ureditev. Posest obdaja veliko zelenja, visoke žive meje pa zagotavljajo zasebnost, ki je v Los Angelesu zelo cenjena. Na vrtu se nahaja bazen z masažnim delom, urejeni kotički za sprostitev ter številna drevesa in rastline, ki ustvarjajo občutek, kot da hiša stoji daleč od mestnega vrveža. Takšna ureditev je zanimiv primer, kako lahko tudi relativno kompaktna mestna parcela deluje kot zasebna oaza. Ključ niso nujno ogromne površine, temveč premišljena zasaditev, plastenje rastlin in ustvarjanje občutka odmaknjenosti.

icon-expand Na vrtu se nahaja bazen z masažnim delom, urejeni kotički za sprostitev ter številna drevesa in rastline. FOTO: Profimedia

Garaža dobila povsem novo vlogo

Ena najbolj zanimivih rešitev na posestvu je nekdanja garaža, ki je bila preurejena v popolnoma opremljeno domačo telovadnico. Gre za trend, ki ga v zadnjih letih opažamo tudi drugod. Lastniki hiš vse pogosteje iščejo načine, kako manj uporabljene prostore prilagoditi svojemu življenjskemu slogu. Namesto klasične garaže nastanejo fitnesi, delovni prostori, studii ali večnamenske sobe za preživljanje prostega časa. Primer Amande Seyfried kaže, da lahko takšna predelava pomembno poveča uporabno vrednost nepremičnine, ne da bi bilo treba posegati v osnovno zasnovo hiše.

icon-expand Ena najbolj zanimivih rešitev na posestvu je nekdanja garaža, ki je bila preurejena v popolnoma opremljeno domačo telovadnico. FOTO: Profimedia

Zasebnost kot nova oblika luksuza

Nepremičninski agent Justin P. Huchel iz agencije Carolwood Estates je hišo opisal kot zasebno oazo miru, skrito za visokimi mejami in vhodnimi vrati, ki kljub občutku odmaknjenosti ostaja le nekaj minut oddaljena od mestnega dogajanja. Prav zasebnost je danes ena najbolj iskanih lastnosti luksuznih nepremičnin. Visoke zelene pregrade, gosto zasajeni vrtovi, zunanji prostori brez pogledov sosedov in skrbno načrtovani kotički za sprostitev so vse pogostejši elementi tako pri prenovah kot pri novogradnjah.

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Hiša Amande Seyfried zato ni zanimiva le zaradi slavne lastnice, temveč tudi kot primer sodobnega bivalnega trenda: dom postaja prostor umika, kjer imajo vrt, zelenje in občutek miru enako pomembno vlogo kot sama arhitektura.