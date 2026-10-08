Ko je Angelina Jolie leta 2017 po odmevni ločitvi od Brada Pitta kupila zgodovinsko posestvo v Los Felizu, je iskala predvsem zasebnost in varen dom za svojih šest otrok. Devet let pozneje se od ene najbolj znanih hollywoodskih rezidenc poslavlja. Za 24,75 milijona dolarjev (dobrih 22 milijonov evrov) jo je kupila nihče drug kot kraljica popa Madonna.

icon-expand Luksuzni hollywoodski dvorec Angeline Jolie, v katerem so živeli filmski pionirji in največje zvezde Hollywooda. FOTO: Profimedia

Hiša, ki je pisala zgodovino Hollywooda

Nepremičnina ni zanimiva le zaradi slavnih lastnic. Glavna vila stoji že od leta 1913, leta 1916 pa jo je kupil legendarni filmski režiser Cecil B. DeMille, eden od pionirjev ameriške filmske industrije in avtor filmov Deset zapovedi ter Samson in Dalila. Na posestvu je živel več kot štiri desetletja in ga postopoma razširil v pravi hollywoodski kompleks.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 11 Luksuzni hollywoodski dvorec Angeline Jolie





















Posebnost posesti je tudi povezava s Charliejem Chaplinom. DeMille je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja odkupil sosednjo hišo, v kateri je pred tem prebival Chaplin, ter objekt združil z glavnim domom.

Kaj se skriva za visokimi vrati?

Posestvo leži v prestižni in strogo varovani soseski Laughlin Park v Los Angelesu, ki že desetletja privablja največja igralska, filmska in glasbena imena. Obsega približno 8500 kvadratnih metrov zemljišča, glavna rezidenca pa meri okoli 1000 kvadratnih metrov.

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V njej najdemo 6 spalnic, kar 10 kopalnic, zasebno knjižnico, vinsko klet z uravnavano temperaturo, telovadnico, hišo za goste, bazensko hišo, čajnico, ločeno garažo in varnostno postajo.

icon-expand Glavna spalnica z lastnim salonom, marmornim kaminom in zasebno teraso s pogledom na hollywoodske griče. FOTO: Profimedia

Notranjost ohranja duh starega Hollywooda. Pozornost pritegnejo mogočna ukrivljena stopnišča, obokane francoske vratnice, lesen opaž iz mahagonija, številni kamini in prostorna knjižnica z vgradnimi policami od tal do stropa. Eden najlepših prostorov je glavna spalnica z lastnim salonom, marmornim kaminom, garderobami po meri in zasebno teraso s pogledom na hollywoodske griče in znameniti observatorij Griffith.

Angelinin najljubši kotiček je knjižnica

Čeprav bi marsikdo pričakoval domači kino ali razkošen bazen, je Joliejeva večkrat poudarila, da ji največ pomeni knjižnica. V intervjuju za britanski Vogue je razkrila, da obožuje dejstvo, da hiša nima tipične sobe za zabavo, temveč veliko kotičkov za razmislek, sprehod in mir. Tudi zato je bil ta dom popolno zavetje za igralko, znano po svoji ljubezni do knjig, humanitarnega dela in potovanj.

icon-expand Knjižnica je bila najljubši prostor Angeline Jolie. FOTO: Profimedia

Zakaj se Angelina seli?

Joliejeva je že leta 2024 namignila, da Los Angeles ni kraj, kjer se vidi v prihodnosti. Takrat je povedala, da bo po polnoletnosti najmlajših otrok lahko zapustila Kalifornijo in več časa preživela v tujini. Posebej jo vleče v Kambodžo, domovino njenega najstarejšega sina Maddoxa, kjer ima že vrsto let svoj dom in številne humanitarne projekte. Letos sta tudi dvojčka Knox in Vivienne dopolnila 18 let, zato je prodaja hiše za mnoge simboličen zaključek pomembnega življenjskega obdobja.

icon-expand Angelina Jolie se s prodajo dvorca poslavlja od Hollywooda. FOTO: Profimedia

Dvorec, ki ga ne kupiš zaradi kvadratov

Pri tej nepremičnini v resnici ne gre za število spalnic, kopalnic ali milijone na kupoprodajni pogodbi. Takšnih razkošnih rezidenc je v Los Angelesu veliko. Tisto, kar ta dvorec ločuje od večine, je njegova zgodovina. Ko je leta 1916 posest kupil Cecil B. DeMille, Hollywood še ni bil svetovna prestolnica filmske industrije. Prav iz takšnih hiš se je rodila legenda o ameriškem filmu, zato nepremičnina velja za eno najbolj zgodovinsko pomembnih zasebnih rezidenc v Los Angelesu. DeMille je tu živel vse do svoje smrti leta 1959, njegova družina pa je dom obdržala še desetletja zatem. Zanimivo je, da igralka na prodaji pravzaprav ni zaslužila veliko. Hišo je kupila za 24,5 milijona dolarjev, prodala pa za 24,75 milijona dolarjev, kar pomeni, da je bila finančna korist ob upoštevanju stroškov precej omejena. Pri odločitvi za prodajo je očitno prevladal življenjski slog, ne investicijski dobiček.

icon-expand Za Madonno nakup predstavlja vrnitev na losangeleški nepremičninski zemljevid. FOTO: Profimedia

Za novo lastnico, Madonno, pa je nakup nekaj povsem drugega. Pevka že desetletja velja za eno največjih zbirateljic prestižnih nepremičnin med svetovnimi zvezdniki. Po prodaji nekaterih svojih kalifornijskih posesti se zdaj vrača na enega najbolj zaželenih naslovov v Los Angelesu in hkrati postaja nova varuhinja ene najbolj znamenitih hollywoodskih rezidenc.

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