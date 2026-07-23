Ko zvezdniki na družbenih omrežjih objavijo utrinek iz svojega doma, pozorni opazovalci hitro opazijo podrobnosti, ki razkrivajo aktualne trende notranjega oblikovanja. Tokrat je pozornost pritegnil Brooklyn Beckham, ki je pokazal del dnevne sobe, v kateri živi skupaj z ženo Nicolo Peltz. Čeprav je fotografija ponudila zgolj kratek vpogled v njun dom, so ljubitelji opremljanja hitro opazili osrednji kos pohištva – velik zaobljen kavč v svetlem odtenku, ki daje prostoru eleganten in hkrati zelo prijeten videz. Po pisanju revije Homes & Gardens se takšni zaobljeni oziroma ukrivljeni kavči že nekaj časa uvrščajo med najbolj iskane trende v sodobnem notranjem oblikovanju.

Zakaj so zaobljeni kavči tako priljubljeni?

Dolga leta so v dnevnih sobah prevladovale ravne linije in klasični pravokotni sedežni elementi. Danes oblikovalci vse pogosteje posegajo po mehkejših oblikah, ki prostor naredijo bolj sproščen in domač. Kot pojasnjuje strokovnjakinja Helen Pett za Homes & Gardens, zaobljeni kavči delujejo skoraj kot skulpture, saj prostoru dodajo občutek gibanja in mehkobe. Hkrati spodbujajo druženje, ker so zasnovani tako, da ljudi naravno usmerjajo drug proti drugemu. Prav zato jih vse pogosteje videvamo v domovih zvezdnikov, vplivnežev in tudi v sodobnih hotelskih interierjih.

Tiha eleganca namesto kričečega luksuza

Dom Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz je sicer znan po prefinjenem, umirjenem slogu. Par živi v luksuzni vili v prestižni soseski Trousdale Estates na Beverly Hillsu, kjer prevladujejo odprti prostori, naravni materiali in nevtralni odtenki. Dom sta kupila konec leta 2024, nepremičnina pa ponuja panoramske razglede, bazen in sodobno zasnovane bivalne prostore.

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Tudi izpostavljeni kavč sledi filozofiji tako imenovanega tihega luksuza (quiet luxury). Namesto vpadljivih barv ali bleščečih detajlov stavi na kakovostne materiale, mehko teksturo in obliko, ki sama po sebi postane osrednji dekorativni element prostora.

Trend, ki ga lahko prenesete tudi v manjše stanovanje

icon-expand Zaobljene, mehke linije kavča navdušujejo ... FOTO: Shutterstock

Dobra novica je, da zaobljene linije niso rezervirane zgolj za velike vile. Notranji oblikovalci poudarjajo, da lahko podoben učinek dosežete tudi v manjših domovih. Namesto popolnoma ukrivljenega kavča lahko izberete naslanjač z zaobljenimi robovi, okroglo klubsko mizico ali mehkejše oblike svetil in dekorativnih dodatkov. Na ta način prostor deluje bolj topel, prijazen in manj tog. Prav zato številni strokovnjaki menijo, da bodo zaobljene oblike ostale priljubljene tudi v prihodnjih letih. Kavč, kakršnega imata Brooklyn Beckham in Nicola Peltz, je zgolj eden najbolj opaznih primerov trenda, ki se iz luksuznih domov vse bolj seli v povsem običajne dnevne sobe.

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