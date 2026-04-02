Obnova otroškega doma Davida Bowieja v Londonu

Hiša v londonskem predelu Bromley, kjer je odraščal David Bowie, naj bi po obsežni prenovi postala dostopna obiskovalcem. Projekt vodi organizacija Heritage of London Trust, ki si prizadeva za ohranitev pomembnega dela glasbene dediščine. Kot je poročal BBC News, gre za vrstno hišo na naslovu Plaistow Grove, kjer je Bowie, rojen kot David Robert Jones, preživel ključna leta odraščanja. Prav v tem obdobju so nastajali njegovi prvi umetniški poskusi, ki so kasneje zaznamovali njegovo kariero. Britanski časnik The Guardian je zapisal, da načrtujejo obnovo hiše v slogu šestdesetih let prejšnjega stoletja. S tem naj bi obiskovalcem omogočili avtentičen vpogled v vsakdanje življenje mladega Bowieja in kulturno okolje, ki ga je oblikovalo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Milijonski projekt obnove

Projekt obnove je bil ocenjen na nekaj več kot milijon evrov. Kot je poročala Associated Press, je bila polovica sredstev že zagotovljena z donacijo v višini dobrega pol milijona evrov, preostanek pa so zbirali z javnimi kampanjami. Obnova ne zajema le zunanjosti stavbe, temveč tudi natančno rekonstrukcijo notranjih prostorov. Kot je pisal The Independent, so restavratorji uporabili arhivske fotografije in pričevanja, da bi čim bolj zvesto poustvarili takratno podobo doma. Posebno pozornost so namenili Bowiejevi spalnici, kjer je razvijal prve glasbene ideje. Geoffrey Marsh, kustos in strokovnjak za popularno kulturo, je dejal: "Ta hiša ni le prostor bivanja, temveč simbol začetka ene najbolj izjemnih glasbenih poti dvajsetega stoletja."

Več kot muzej: prostor za ustvarjalnost

Hiša pa naj ne bi bila zgolj muzejski prostor. Načrtujejo namreč, da bo postala interaktivno kulturno središče z delavnicami, izobraževalnimi programi in dogodki za mlade. Direktorica organizacije, dr. Nicola Stacey, je v izjavi poudarila, da projekt ni namenjen le ohranjanju dediščine, temveč tudi spodbujanju ustvarjalnosti. Kot je zapisala uradna stran DavidBowie.com, želijo mladim omogočiti prostor za razvoj talentov in umetniško izražanje. Tako naj bi projekt imel tudi širši družbeni pomen, saj naj bi bil dostopen tudi lokalni skupnosti in izobraževalnim ustanovam.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pomen Bowiejevega doma za kulturno dediščino

David Bowie velja za enega najvplivnejših glasbenikov dvajsetega stoletja. Strokovnjaki so še poudarili, da takšni projekti ne ohranjajo le fizičnih stavb, temveč tudi kulturni spomin. Hiša naj bi svoja vrata odprla predvidoma leta 2027, s čimer naj bi London pridobil novo pomembno turistično in kulturno točko, namenjeno tako oboževalcem kot širši javnosti.