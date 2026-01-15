Luka Modrić je novo leto pričakal doma v Milanu, ob posebni privatni večerji. Kulinarično izkušnjo je organiziral italijanski chef Leonardo Cannavale, ki je podrobnosti same večerje in fotografije delil na svojih družbenih omrežjih.

Poleg samega obroka je na družbenih omrežjih posebno pozornost pritegnila tudi Modrićeva kuhinja. Dogodek je bil torej tudi priložnost, da javnost pokuka v luksuzni dom vrhunskega športnika, poroča Index.hr. Večerja je bila pripravljena iz vrhunskih sestavin, s tipičnim italijanskim pridihom, še dodajajo.

icon-expand Luka Modrić FOTO: Profimedia

Kdo je Leonardo Cannavale?

Chef Leonardo Cannavale, poznan kot Gordon Lenni, je italijanski profesionalni privatni chef iz Milana. Diplomiral je na priznani kulinarični šoli Le Cordon Bleu. Pred kariero privatnega chefa je pridobival izkušnje v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami po Evropi. Zdaj se ukvarja predvsem s pripravo gourmet menijev za vrhunske športnike, vključno s svetovno znanimi nogometaši. Pogosto sodeluje z nutricionisti, da so jedi tako okusne kot prehransko uravnotežene. Med njegovimi strankami so bili tudi Lautaro Martínez in Matteo Darmian, še poroča Index.hr. Ugled si je zgradil s priporočili in aktivno prisotnostjo na družbenih omrežjih, kjer objavlja svoje kreacije in izkušnje.

Leonardo Cannavale je kuhal za Luko Modrića

Chef Cannavale je svojo izkušnjo kuhanja za Modrića in njegovo družino za novo leto delil na Instagramu. "Privatni chef za Luko Modrića, resnično nogometno legendo. Bilo mi je v veliko čast kuhati zanj in njegovo družino za novoletni večer," je zapisal in dodal: "Okusna večerja, pripravljena iz izjemnih sestavin in vedno z italijanskim pridihom, da bi proslavili tako neverjeten večer, kot je novoletna večerja. Hvaležen sem, da sem del tega in da lahko leto zaključim na najboljši način. Splača se imeti velike sanje."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kje živi Luka Modrić?

Modrić živi v luksuznem penthouseu v središču Milana. Kuhinja v njegovem domu je zelo velika in odlično opremljena. Odlikuje jo kombinacija materialov: prisotni so temen les, marmor na tleh in stenah ter svetlo sive omare, kar ustvarja moderen in eleganten videz.

V osrednjem delu kuhinje se nahaja kuhinjski otok z napo in vgrajeno kuhalno ploščo. Ta otok ni le praktičen, ampak deluje tudi kot osrednji vizualni element prostora. Skupaj vsi elementi tvorijo celoto, ki je tako vizualno privlačna kot funkcionalna za pripravo hrane.