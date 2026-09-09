Drew Barrymore je odprla vrata svoje kuhinje

Ko zvezdniki pokažejo svoje domove, običajno vidimo ogromne kuhinjske otoke, najnovejše aparate in prestižno opremo. Drew Barrymore pa je mnoge presenetila prav zato, ker je pokazala nekaj veliko bolj običajnega. V videu, ki ga je delila na družbenih omrežjih, je razkrila del svoje kuhinje med vsakdanjim pospravljanjem. Namesto popolnoma sterilnega in na videz nedotaknjenega prostora so gledalci opazili kuhinjo, ki deluje pristno, funkcionalno in predvsem domače. Po poročanju Yahoo Entertainment so številni sledilci zapisali, da jim je všeč prav njena "normalna kuhinja", v kateri so prepoznali elemente, kakršne imajo tudi sami doma.

Kakšen slog kuhinje ima?

Drewina kuhinja ni izrazito moderna niti povsem tradicionalna. Gre za mešanico klasičnega in sodobnega sloga. Prostor zaznamujejo svetle omarice, nevtralni odtenki in praktična razporeditev. Namesto razkazovanja dragih detajlov v ospredje postavlja uporabnost. Na pultih so tudi manjši gospodinjski aparati, kar ustvarja občutek, da se kuhinja res uporablja vsak dan in ni zgolj prostor za fotografiranje. Po navedbah Yahoo Entertainment so gledalci posebej izpostavili, da so prepoznali celo podoben štedilnik in druge elemente, ki jih najdemo v številnih običajnih domovih.

Trend, ki osvaja tudi slovenske domove

V zadnjih letih se vse več lastnikov domov odmika od hladnega luksuza in popolne estetike. Namesto tega prisegajo na tople, prijetne prostore, ki združujejo funkcionalnost in osebnost. Prav zato Drewina kuhinja deluje tako privlačno. Ne poskuša biti popolna. Namesto marmorja in bleščečih površin v ospredje stopajo praktičnost, udobje in občutek doma. Takšen pristop je vse bolj priljubljen tudi pri notranjih oblikovalcih, ki poudarjajo, da mora kuhinja služiti ljudem in ne zgolj fotografijam na družbenih omrežjih.

Zakaj je navdušila sledilce?

Odzivi pod videom kažejo, da ljudi ni navdušilo razkošje, temveč ravno nasprotno. Mnogi so zapisali, da jim je všeč, ker je kuhinja videti pristna in dosegljiva. Po poročanju Yahoo Entertainment so nekateri komentatorji celo poudarili, da imajo doma podobne elemente in aparate, zato se jim je zvezdnica zdela še bolj prizemljena.

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Kuhinja Drew Barrymore je tako lep opomnik, da za prijeten in eleganten dom niso vedno potrebne luksuzne prenove. Včasih zadoščajo premišljena ureditev, nevtralni toni in prostor, v katerem se človek zares počuti doma.

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