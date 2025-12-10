Glasbena legenda Elton John, ustvarjalec uspešnice Our Song, že desetletja živi na svojem prostranem posestvu Woodside, ki ga je kupil leta 1974 po uspehu albuma Goodbye Yellow Brick Road. Dom, ki ga opisuje kot kičast, je poln starin, umetniških del v pozlačenih okvirjih in okrasnih kosov, njegova vrednost pa je ocenjena na 4,8 milijona evrov. Kot je povedal za Architectural Digest, je okraševanje zanj postalo strasten projekt: "Če ne bi bil glasbenik, bi bil dekorater. Vsaka hiša je delo v nastajanju."

Božični video in šaljive kritike oboževalcev

Konec novembra se je Elton v svojem domu v Windsorju prepustil prazničnemu vzdušju. Na Instagramu je objavil lahkoten videoposnetek ob melodiji svoje uspešnice Step Into Christmas (1974), v katerem je v kuhinji odkrival predale in omare.

Pozornost oboževalcev pa je pritegnila njegova pečica, ki je bila v videu na široko odprta in vidno umazana. Komentarji so bili šaljivi: "Lepo je videti, da celo Eltonova pečica potrebuje čiščenje pred božičem," je zapisal eden, drugi pa dodal: "Všeč mi je, da je njegova hiša normalna."

Eltonov odgovor: "Nisem umazan človek"

Komentarji niso ostali neopaženi. Elton se je odzval z dvema videoposnetkoma, v katerih je oboževalcem zagotovil: "V tej hiši nimam ničesar umazanega, nikoli nisem imel ničesar umazanega."

Decembra je objavil še posnetek, v katerem je z rožnatimi rokavicami Marigold igrivo drgnil vrata pečice: "Poglejte, imam najčistejša vrata pečice v Windsorju!"

Kako očistiti pečico pred prazniki?

Pečice se v prazničnem času hitro umažejo zaradi priprave jedi, ki vsebujejo veliko maščobe. Če želite, da bo vaša pečica zasijala kot Eltonova, sledite preprostemu petstopenjskemu vodniku: Izpraznite police pečice in jo izklopite. Zmešajte 100 g sode bikarbone z nekaj žlicami vode, da nastane pasta. Pasto nanesite v notranjost pečice z rokavicami. Popršite z belim kisom in zdrgnite z vlažno krpo. Sperite krpo in ponavljajte, dokler pečica ne zasije. Nasvet: Za trdovratne madeže pustite pasto čez noč in jo naslednji dan odstranite s kisom.

Strokovnjakinja za čiščenje Laura Mountford dodaja, da je tudi vložek za pečico za večkratno uporabo odličen za lovljenje razlitij.