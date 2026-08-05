Če iščete ideje, kako svoj dom narediti bolj svetel in prostoren, vas lahko navdihne dnevna soba igralke Eve Mendes. Zvezdnica je na Instagramu objavila kratek videoposnetek iz svojega doma, ki ga deli z igralcem Ryanom Goslingom, številni pa so takoj opazili velike steklene površine in obilico naravne svetlobe.

Kot poroča revija Homes & Gardens, ki jo povzema tudi stran Index, je glavni adut prostora njegova odprtost. V dnevni sobi izstopajo velika okna v industrijskem slogu, svetli toni, steklena klubska mizica in prefinjena kombinacija naravnih materialov. Vse skupaj ustvarja zračen in sproščen ambient, ki deluje večji, kot je v resnici.

Posebno pozornost je pritegnila znamenita mizica Noguchi, oblikovalska klasika iz sredine prejšnjega stoletja. A po mnenju strokovnjakov še večji vtis naredijo arhitekturne rešitve, ki omogočajo, da naravna svetloba prodre globoko v prostor.