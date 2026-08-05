Če iščete ideje, kako svoj dom narediti bolj svetel in prostoren, vas lahko navdihne dnevna soba igralke Eve Mendes. Zvezdnica je na Instagramu objavila kratek videoposnetek iz svojega doma, ki ga deli z igralcem Ryanom Goslingom, številni pa so takoj opazili velike steklene površine in obilico naravne svetlobe.
Kot poroča revija Homes & Gardens, ki jo povzema tudi stran Index, je glavni adut prostora njegova odprtost. V dnevni sobi izstopajo velika okna v industrijskem slogu, svetli toni, steklena klubska mizica in prefinjena kombinacija naravnih materialov. Vse skupaj ustvarja zračen in sproščen ambient, ki deluje večji, kot je v resnici.
Posebno pozornost je pritegnila znamenita mizica Noguchi, oblikovalska klasika iz sredine prejšnjega stoletja. A po mnenju strokovnjakov še večji vtis naredijo arhitekturne rešitve, ki omogočajo, da naravna svetloba prodre globoko v prostor.
Zakaj so velika okna tako priljubljena?
Po besedah oblikovalca interierjev in izvajalca Constantinea Anesta velika okna ne prinašajo le več svetlobe, ampak tudi povezujejo notranje in zunanje prostore. Takšna zasnova ustvarja občutek odprtosti, prostor pa je videti bolj prijeten in sodoben.
Podobno poudarjajo tudi pri reviji Homes & Gardens, kjer ugotavljajo, da je prav maksimiranje dnevne svetlobe eden ključnih trendov sodobnega notranjega oblikovanja. Svetel dom ne vpliva le na videz prostora, temveč lahko izboljša tudi počutje in zmanjša potrebo po umetni razsvetljavi čez dan.
Kako poustvariti podoben videz doma?
Strokovnjaki svetujejo uporabo svetlih sten, zlasti belih ali toplih nevtralnih odtenkov, saj ti odbijajo svetlobo po prostoru. Dober učinek ustvarijo tudi steklene mizice, vitrine in druga prosojna oprema, ki ne zastira svetlobe. Revija Homes & Gardens priporoča tudi čim manj težkih zaves in več odprtih pogledov proti zunanjosti.
Dom Eve Mendes tako dokazuje, da za občutek razkošja niso vedno potrebni dragi dekorativni dodatki. Včasih zadostujejo že premišljeno načrtovana okna, veliko naravne svetlobe in nekaj dobro izbranih kosov pohištva.
Viri: Homes & Gardens, Index
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