Ameriška igralka Eva Mendes je svojim sledilcem na Instagramu ponudila redek vpogled v domačo kuhinjo. V videu, v katerem skupaj s sestro Becky pripravlja tradicionalno kubansko kavo, je mogoče opaziti prostor, ki deluje predvsem domače, funkcionalno in zelo družinsko.

Kuhinja, ustvarjena za druženje

Namesto hladnega minimalističnega videza prevladuje občutek topline. Kuhinja je zasnovana kot prostor, kjer se ne kuha le obrokov, temveč tudi ustvarja spomine. Osrednjo vlogo imajo delovne površine in kotiček za pripravo kave, ki je po besedah igralke pomemben del njene kubanske dediščine.

Eva je v preteklosti imela tudi kuhinje, ki so zelo izstopale - na primer roza kuhinja. A že dolga leta poudarja, da je prav ta prostor zanjo najpomembnejši del doma. 

Čeprav gre za dom hollywoodske zvezdnice, kuhinja ne deluje razkošno ali nedosegljivo. Ravno nasprotno: gre za urejen, prijeten prostor, v katerem so v ospredju uporabnost, druženje in tradicija. V videu je opaziti sproščeno domače vzdušje, ki ga še dodatno poudarja skupna priprava kave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kuhinja Eve Mendes dokazuje, da za prijeten dom niso nujni prestižni materiali ali najnovejši trendi. Veliko pomembnejši so osebni predmeti, družinske navade in kotički, ki povezujejo ljudi. Prav zato njen dom deluje tako pristno in prijetno.

'Tega pri zvezdnikih ne vidiš pogosto'. Drew Barrymore pokazala kuhinjo in presenetila oboževalce
Preberi še
'Tega pri zvezdnikih ne vidiš pogosto'. Drew Barrymore pokazala kuhinjo in presenetila oboževalce