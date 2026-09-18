Ameriška igralka Eva Mendes je svojim sledilcem na Instagramu ponudila redek vpogled v domačo kuhinjo. V videu, v katerem skupaj s sestro Becky pripravlja tradicionalno kubansko kavo, je mogoče opaziti prostor, ki deluje predvsem domače, funkcionalno in zelo družinsko.
Kuhinja, ustvarjena za druženje
Namesto hladnega minimalističnega videza prevladuje občutek topline. Kuhinja je zasnovana kot prostor, kjer se ne kuha le obrokov, temveč tudi ustvarja spomine. Osrednjo vlogo imajo delovne površine in kotiček za pripravo kave, ki je po besedah igralke pomemben del njene kubanske dediščine.
Eva je v preteklosti imela tudi kuhinje, ki so zelo izstopale - na primer roza kuhinja. A že dolga leta poudarja, da je prav ta prostor zanjo najpomembnejši del doma.
Kuhinja Eve Mendes dokazuje, da za prijeten dom niso nujni prestižni materiali ali najnovejši trendi. Veliko pomembnejši so osebni predmeti, družinske navade in kotički, ki povezujejo ljudi. Prav zato njen dom deluje tako pristno in prijetno.
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